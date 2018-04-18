雷佳音给佟丽娅“比心表白” 还不是因为她的清透妆

导语：前几天，雷佳音公开“示爱”佟丽娅，这一举动可谓是在粉丝圈里炸开了锅，大家对于此等浓烈的撒狗粮行为表示：So惊讶！到底发生了什么事呢？一起去看看呀！（来源：时尚芭莎）

雷佳音给佟丽娅比心表白？还不是因为她的清透妆

雷佳音笔芯佟丽娅

“明目张胆”够给力！

雷佳音和佟丽娅现身红毯

前几天，“前夫哥”雷佳音和佟丽娅现身红毯，二人一路走一路笑。但是芭姐想问一下雷佳音小哥哥，为什么你走这么快？

雷佳音和佟丽娅

二人“飞奔”到了拍照区域，雷佳音一副“天下尽在掌控”的表情，丫丫则是笑脸盈盈看起来心情超级好呢！

“前夫哥”不光画了一颗小心心还画了一个小箭头

合照之后，是拍单独照的时间。就在这时！雷佳音趁着丫丫在前方拍照，自己签完字之后，画了一个小心心？嗯？给谁画的？

雷佳音“表白”佟丽娅

来，芭姐给你们看看大图，原来“前夫哥”不光画了一颗小心心还画了一个小箭头，箭头的另一侧是丫丫的签名。哈哈哈原来是前夫哥，在给丫丫笔芯。

雷佳音的头围=佟丽娅的腰围

但！有“前夫哥”在的地方，就一定会讨论头维。没错，搞怪的网友们，竟然拿丫丫的腰和前夫哥的头作对比，emmm，看着这一幕芭姐只想对雷佳音说：别难过，你有自己的特色！

《超时空同居》

二人之所以这么有爱，是因为刚合作过一部“特别的”电影《超时空同居》，特别的点就在于，剧中雷佳音饰演的男主来自1999年而佟丽娅饰演的女主则来自2018年，隔着时空的恋爱，光想想背景设定就觉得超搞笑。

《超时空同居》剧照

从目前曝光出来的剧照也能看出，剧中二人亲密开心的状态，你还别说，两个人看上去超般配滴！

《超时空同居》 剧照

虽说是一部搞笑幽默电影，但是剧照都是大走怀旧小清新风路线，如此具有故事感，芭姐代表一众网友们表达一下此时的心情：想看！

雷佳音 佟丽娅

前段时间二人在发布会上亮相的时候也是So开心，除了新剧之外，最令芭姐感兴趣的还有一件事，就是：丫丫随时随地展现出的白嫩妆感。别说“前夫哥”了，芭姐看着也心生喜欢。

佟丽娅妆效好白嫩

别说前夫哥谁都超羡慕呢！

佟丽娅妆效好白嫩

丫丫每次出镜and拍照的时候，妆容都很清透，不管搭配浅色的唇妆还是深色的唇妆，都毫无违和感。

她的脸本很就很白，再加上妆容白

她的脸本很就很白，再加上妆容白，搭配浅淡的发色也很潮，丝毫没有任何显脸黑、显脏的情况。

白皙的脸颊搭配粉嫩的腮红

白皙的脸颊搭配粉嫩的腮红，真的很显年轻，目测减龄10岁都不止呢！

蜜桃粉的唇色

坦白说，蜜桃粉的唇色很多人都无法驾驭，因为稍不留神就会显得唇部周围很黑，如果你不是肤色特别白或者妆感特别清透，真的无法驾驭。

白透妆感

仙女们，想像丫丫那么美艳清纯吗？想要丫丫同款的白透妆感吗？别着急，芭姐来为你支招！

4步搞定白嫩妆效

5分钟让你出门

Point1：选择一款比自己肤色白一点的粉底

Point1：选择一款比自己肤色白一点的粉底

想要更清透更亮的肤感，选择一款比自己肤色白一点的粉底液是最快的选择，用美妆蛋轻轻地按压到脸部，少量多次不要太厚。注意脖子也要抹上，避免脖子和脸色差过重。

Point2：少女感粉腮红化在脸颊两侧

Point2：少女感粉腮红化在脸颊两侧

淡粉色的腮红能够使整体妆效显得白亮，稍稍打在脸颊两侧即刻。采用画圈圈的方式晕染均匀，避免过深。

Point3：嘴部两侧点涂遮瑕

Point3：嘴部两侧点涂遮瑕

嘴部两侧肤色一般要比脸颊肤色深，所以我们在画底妆之前要先用遮瑕膏，均匀一下嘴部两侧的肤色，确保全脸肤色一致。

Point4：亮丽浅色唇

Point4：亮丽浅色唇

清透的妆感除了要底妆本身颜色浅以外，唇色也是关键。浅淡一点的唇色能有效提亮肤色，最好选择水润感的，更加轻盈也更贴近少女的气质。

白嫩妆必备品

买齐你也是小仙女！

蜜丝佛陀

这是一款非常水润的口红，而且成分中含有的复合矿物质和维生素E高达42%，能在唇部形成一层膜有效锁住水分，防止唇部干燥，但并不会引起不适。而且颜色很饱和，能明显提亮肤色哟~

娇兰

同时拥有白色、淡紫色和粉红色三种颜色，能够在修正肤色的基础上，提亮肤色。带有一点点珠光，但并不会显毛孔，和肌肤零距离接触，打造自然、透亮的妆效。

Nars

它是偏哑光的妆效，但是很保湿。能够有效的填补肌肤细纹，中和肤色。而且成分中添加了抗氧化成分，为肌肤遮瑕的同时还能补充维生素A、C、和E。

make up forever

粉质很细腻，而且轻轻一扫就能和肌肤融为一体。妆效自然，仿佛天生一般。而且可以DIY哟，按照自己的喜好，选择最喜欢的颜色拼在一起。

伊丽莎白雅顿

润泽的妆感，能够完美贴合唇部，打造丰盈的效果，成分中还添加了乳木果油能够长效为唇部补水保湿。

看了佟丽娅同款的白透底妆，是不是超激动滴？那就速速Get起来吧！