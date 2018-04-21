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拒绝扁平大脸 快来和韩国小姐姐学高光

拒绝扁平大脸 快来和韩国小姐姐学高光
2018年04月21日 08:32 新浪时尚
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　　导语：高光、修容打得好，隆鼻、注射玻尿酸全省了，面部也看起来更加立体，可以和扁平的大脸说再见了。（来源：yoka）

　　杨幂上镜小脸（图片来源于东方IC）

　　张韶涵上镜小脸（图片来源于东方IC）

　　想要明星般的上镜小脸吗？仔细观察一下女星的妆容，高光修容可是一个都不少。

　　But，对于大多数手残的妹子们，HighLight用不好，很有可能太夸张，秒变铜人闪瞎你的眼。

　　图片来源 Pinterest

　　小编特别带来Youtube韩国人气彩妆博主Risabae的独家不惊吓HighLight秘籍，小心机大不同，就算睡不够也能快速拥有女神同款饱水发光女神肌哦！

　　高光妆容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　到底什么是高光？

　　高光是通过局部提亮而增加妆容的立体感和光泽感，不仅让五官更立体，还可以使脸部看起来更小。

　　高光通常涂抹在额头中央、鼻梁和下巴的位置。太阳穴和眼睛下方涂高光可以让眼睛更为明亮。

　　妆前VS妆后（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　先看一张小姐姐妆前妆后的对比图，重点是高光哦~

　　打底（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　打底（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　1、底妆

　　根据自己的肤色，选择一款适合的粉底打底，调整肤色、掩盖瑕疵，使皮肤呈现自然而颜色均匀的效果。

　　打底（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　打底（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　也不要忘记最容易忽略的脖子，避免造成断层，可以借助粉底刷和美妆蛋这类工具来辅助哦~

　　高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　2、高光

　　涂抹粉底的时候已经选择了适合肤色的色号，所以高光会选择更浅、更亮的色号，这样不仅让底妆看起来更加自然，还能突出高光的部分。

　　高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　先在要打高光的位置上涂抹上高光产品，比如眼睛下方、眼角、颧骨处，还有重要的T区部位，包含额头、鼻梁，嘴角和下巴也不要忘记哦。然后用美妆蛋抹匀，这样整张脸就看起来亮多了~

　　高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　最后再眉骨处也抹上提亮的高光产品。

　　粉饼定妆（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　粉饼定妆（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　3、粉饼/散粉

　　如果你想要一个不油亮、具有哑光质感的底妆，记得用粉饼/散粉轻轻按压在高光处。

　　粉饼定妆（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　粉饼定妆效果图（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　之后用散粉刷在高光和面部边缘处轻轻扫过，也别忘了脖子哦。

　　修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　4、修容

　　为了让脸看起来更小更立体，还要修容，修容是用来修饰脸部轮廓，让五官更立体，一般以棕色或者咖啡色为主。

　　修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　用修容刷沾染深棕色修容饼，在脸颊外侧、下巴两侧、颧骨或是太阳穴处做刷扫。

　　修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　发际线也轻轻扫上修容粉，让衔接处看起来更自然~

　　修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　5、打阴影

　　脸部大范围修容好之后，就可以开始具体部位的修容打阴影了。用粉刷扫在脸部凹陷部位比如鼻梁两侧，额头两边，颧骨下方。

　　从眼窝到鼻梁两侧扫上修容阴影，让鼻梁更窄小更立体~

　　修容（图片来源于YouTube视频截图）

　　在眼窝上方扫上修容粉~

　　高光修容完妆照（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　高光修容完妆照（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

　　最后看一下美美的完妆照！

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