拒绝扁平大脸 快来和韩国小姐姐学高光

导语：高光、修容打得好，隆鼻、注射玻尿酸全省了，面部也看起来更加立体，可以和扁平的大脸说再见了。（来源：yoka）

杨幂上镜小脸（图片来源于东方IC）

张韶涵上镜小脸（图片来源于东方IC）

想要明星般的上镜小脸吗？仔细观察一下女星的妆容，高光修容可是一个都不少。

But，对于大多数手残的妹子们，HighLight用不好，很有可能太夸张，秒变铜人闪瞎你的眼。

图片来源 Pinterest

小编特别带来Youtube韩国人气彩妆博主Risabae的独家不惊吓HighLight秘籍，小心机大不同，就算睡不够也能快速拥有女神同款饱水发光女神肌哦！

高光妆容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

到底什么是高光？

高光是通过局部提亮而增加妆容的立体感和光泽感，不仅让五官更立体，还可以使脸部看起来更小。

高光通常涂抹在额头中央、鼻梁和下巴的位置。太阳穴和眼睛下方涂高光可以让眼睛更为明亮。

妆前VS妆后（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

先看一张小姐姐妆前妆后的对比图，重点是高光哦~

打底（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

打底（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

1、底妆

根据自己的肤色，选择一款适合的粉底打底，调整肤色、掩盖瑕疵，使皮肤呈现自然而颜色均匀的效果。

打底（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

打底（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

也不要忘记最容易忽略的脖子，避免造成断层，可以借助粉底刷和美妆蛋这类工具来辅助哦~

高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

2、高光

涂抹粉底的时候已经选择了适合肤色的色号，所以高光会选择更浅、更亮的色号，这样不仅让底妆看起来更加自然，还能突出高光的部分。

高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

先在要打高光的位置上涂抹上高光产品，比如眼睛下方、眼角、颧骨处，还有重要的T区部位，包含额头、鼻梁，嘴角和下巴也不要忘记哦。然后用美妆蛋抹匀，这样整张脸就看起来亮多了~

高光（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

最后再眉骨处也抹上提亮的高光产品。

粉饼定妆（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

粉饼定妆（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

3、粉饼/散粉

如果你想要一个不油亮、具有哑光质感的底妆，记得用粉饼/散粉轻轻按压在高光处。

粉饼定妆（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

粉饼定妆效果图（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

之后用散粉刷在高光和面部边缘处轻轻扫过，也别忘了脖子哦。

修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

4、修容

为了让脸看起来更小更立体，还要修容，修容是用来修饰脸部轮廓，让五官更立体，一般以棕色或者咖啡色为主。

修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

用修容刷沾染深棕色修容饼，在脸颊外侧、下巴两侧、颧骨或是太阳穴处做刷扫。

修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

发际线也轻轻扫上修容粉，让衔接处看起来更自然~

修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

修容（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

5、打阴影

脸部大范围修容好之后，就可以开始具体部位的修容打阴影了。用粉刷扫在脸部凹陷部位比如鼻梁两侧，额头两边，颧骨下方。

从眼窝到鼻梁两侧扫上修容阴影，让鼻梁更窄小更立体~

修容（图片来源于YouTube视频截图）

在眼窝上方扫上修容粉~

高光修容完妆照（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

高光修容完妆照（图片来源于Risabae YouTube主页视频截图）

最后看一下美美的完妆照！