用对遮瑕 黑眼圈痘印斑点慢走不送

导语：明明就知道要遮瑕，但往往越遮越明显，反而有欲盖弥彰的感觉，难道要戴着口罩假装自己感冒，不敢正面迎人。只要选对产品、用对工具，遮瑕绝对是大大加分！（来源：爱丽时尚网）

遮瑕

大好的春光是不是要用完美无瑕的肌肤来迎接，熬夜导致的黑眼圈，脸上的斑点痘痘等，长在重要时刻出来搅局。明明就知道要遮瑕，但往往越遮越明显，反而有欲盖弥彰的感觉，难道要戴着口罩假装自己感冒，不敢正面迎人。只要选对产品、用对工具，遮瑕绝对是大大加分！

遮瑕蜜、遮瑕液、遮瑕膏怎么挑？

质地上的不同往往是因为要处理的问题不一样，喜欢薄透底妆，肌肤没有什么状况，使用遮瑕蜜，遮瑕液（偏水状液状，能呈现较自然妆感）。如果肌肤有些痘痘，痘疤，色素沈淀较为严重的，就必须使用到遮瑕膏，质地较为浓郁厚重，遮色效果佳，使用不当容易积线或脱妆，所以在用量上就必须要好好拿捏，并且局部使用。

化妆品的遮瑕力到底够不够？

化妆品的遮瑕力到底够不够？

首先必须看肤况的严重程度做选择，如果全脸都靠拥有完美遮瑕力的粉底去上妆，容易造成肌肤不透气，建议还是分开使用。

粉底液、遮瑕谁先谁后呢？

黑眼圈建议妆前遮，粉底上上去较为自然；痘痘建议妆后在局部遮瑕，这样才不会厚重，如果妆前遮你打粉底上去容易被推掉。

遮瑕产品也分色号？

黑眼圈、痘印痘痘、斑点，色素沉淀不一样，所以必须选择对比色去做矫色的对比，才不会越遮越明显。

遮瑕tips大公开

遮瑕tips大公开

1。 使用刷具，轻薄点推匀在需要遮瑕地方，而不是大范围的推抹。

2。 使用完遮瑕后，也是要定妆，利用蜜粉或粉饼轻轻按压。

3。 使用较为薄透的遮瑕产品当补妆使用

4。 妆前保养做好，比较不容易出现卡粉问题。若妆后时间久了还是有，直接推掉重新补妆，有时候是用量拿捏不当所造成的。

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