导语：最近热播的电视剧《远大前程》可谓是赚足了眼球，大家对于这部剧的剧情和人物设定，还有出演的大咖都表示：很喜欢。剧中也为大家解锁了很多新奇的事物，比如陈思成化身机灵小人物、佟丽娅短发现身，还有一位不得不说，那就是化着复古妆现身的张俪。（来源：时尚芭莎）

张俪圈粉的必杀器就是：复古红唇配一切

张俪现身《远大前程》

复古妆容女人味赞！

张俪《远大前程》

喏，这就是张俪在剧中的造型，波浪卷+大红唇+一身旗袍装，看上去复古范儿十足。

她在剧中饰演的是小阿俏

她在剧中饰演的是小阿俏，看似柔弱，其实是个狠角色。

张俪手拿一支香烟

只见张俪手拿一支香烟，眼神迷离神秘，静静地站在原地就宛如一幅画，把女人味展现得淋漓尽致。

《远大前程》中最复古、最有范儿的女人

紧身旗袍+复古耳环+婉转峨眉+双峰唇妆，再来一双含情脉脉的眼眸，只站在原地微微一笑，就让人感觉：是个有故事的女人。网友们大方评价她为：《远大前程》中最复古、最有范儿的女人。

张俪在戏外也经常以复古妆现身

殊不知，张俪在戏外也经常以复古妆现身，老派妆容搭配现代服装，又能碰撞出什么火花呢？

张俪偏爱复古妆

剧里看完看剧外

张俪一身白色连衣裙

昏黄的灯光下，张俪一身白色连衣裙，搭配深红色唇妆和细细的眉毛，让她看起来清纯又端庄。

张俪的大长腿

说实话首先映入眼帘的是张俪的大长腿，白色的高开叉纱裙搭配鲜艳的红唇，相互碰撞，一同演绎出复古时髦范儿。

黑色的绑带裙

黑色的绑带裙搭配亚光红唇，头发也被利落地绑在耳后，瞬间气场爆棚但又不失端庄的大女人味。

淡淡的眉毛

淡淡的眉毛搭配摩登的短发和饱和红唇，再来一件利落皮衣，纱制的手套缓和了强大气场，又增添了小女人的温柔感，用周杰伦的话说就是：哎呦？不错哦！

这么化红唇妆

不美算我输！

做好唇部打底和遮瑕

涂唇妆之前用润唇膏先进行打底

涂唇妆之前用润唇膏先进行打底，充分滋润，营造更加饱满充盈的双唇。但如果是涂饱和度很高或是有着丝绒哑光效果的口红时，就要提前用唇部遮瑕淡化本身的唇色，让口红更好地显色。

画好唇线突显红唇精致感

画好唇线突显红唇精致感

大红唇的特色就在于它无与伦比的精致感。这时候就需要用唇线笔沿着嘴唇上最外侧的位置，细致勾画出唇峰、唇形。这一步可以有效避免口红晕染到嘴唇外侧，破坏红唇的整体性。

唇部定妆才能唇诱力max

唇部定妆才能唇诱力max

涂好口红后，可以用棉签细细地擦去超过嘴唇边缘的部分。还可以在嘴唇上轻轻铺上一张纸巾，以吸收唇上多余的油脂，再隔着纸巾扫上一层散粉作为唇部的定妆。

3点化出复古妆

一颦一笑女人味十足

流畅细眉

Tip1：流畅细眉

80年代的女子都是慢条斯理的，她们自有一种温文尔雅的气质，所以在妆容的选择上，流畅的细眉更适合。眉骨位置用珠光眼影微微提亮，更显娇俏。

丝绒感底妆

Tip2：丝绒感底妆

想要把复古范儿演绎的更自然，丝绒感的底妆必不可少。相对于水光较强的底妆更有质感，更能Hold得住气场。

亚光唇妆

Tip3：亚光唇妆

亚光的唇妆比较内敛，不像果冻感的唇妆那么活泼，在复古妆容中起到烘托氛围的作用。

复古妆必备好物

缺一样都不行哟！

娇兰

颜值和质感都超高的法国娇兰臻彩宝石唇膏，是热爱大红唇的宝宝们的不二之选，不仅能突出饱满丰润的双唇，还能持久不掉色~

香奈儿

香奈儿炫亮魅力唇膏可以完美贴合双唇弧度，色泽浓郁，显色时长达6小时以上~

Dior

这款Dior#999中添加了细腻的珠光粉的，Bling Bling超闪的！不管是薄涂还是厚涂都能让你的气场飙升，化身复古女王。

妙巴黎

别看它是天鹅绒质地+哑光妆效就担心嘴唇会干，这款唇釉富含精油，能让双唇舒适的同时滋润满分，而且它的色彩纯正，能保存24小时的持久妆效，做到正真的不晕染~

看过了张俪的复古妆容是不是超喜欢？那就别犹豫了，速速Follow起来吧！