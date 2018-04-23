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王子文30天挑战浓眉 竟然是5cm长睫毛最抢镜

王子文30天挑战浓眉 竟然是5cm长睫毛最抢镜
2018年04月23日 08:08 新浪时尚
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　　导语：王子文的眉毛回来了，睫毛更是不甘示弱，睫毛眉毛一个月内快速变浓密，眉毛稀疏患者的福音！快来看！（来源：时尚芭莎）

王子文30天挑战浓眉，竟然是5cm长睫毛最抢镜王子文30天挑战浓眉，竟然是5cm长睫毛最抢镜

　　果然浓眉毛长睫毛的女生

　　是根本不需要化妆的

王子文po照片说自己的眉毛一个月就长回来了王子文po照片说自己的眉毛一个月就长回来了

　　王子文po照片说自己的眉毛一个月就长回来了，原本为了拍戏修剪得很纤细稀疏的眉毛现在变得超浓密！据说想长眉毛比减肥还难，羡慕羡慕。

王子文王子文

　　眉笔睫毛膏的存在总是身外之物，长在自己身上的才是最好的！

自身浓密的眉毛和睫毛自身浓密的眉毛和睫毛

　　不化妆也没有在怕，自身浓密的眉毛和睫毛让人浑身散发着优越感，果然睫毛和眉毛长得好自带美颜效果啊！

侧颜照突显长睫毛侧颜照突显长睫毛

　　侧颜照突显长睫毛技能，在睫毛上放两根牙签是没有问题的~

浓密纤长卷翘的睫毛浓密纤长卷翘的睫毛

　　浓密纤长卷翘的睫毛不仅可以放大双眼，也使眼睛更有神更深邃，搭配王子文小巧精致的五官显得脸部都立体了很多。

　　没有王子文先天优势的小仙女们可不要灰心，get以下方法你会收获洋娃娃般的浓密睫毛和毛茸茸的眉毛！

　　关于长眉毛和长睫毛的民间传言

　　太可怕，不要盲目跟风

剪短眉毛或睫毛，会让睫毛长得更长？剪短眉毛或睫毛，会让睫毛长得更长？

　　剪短眉毛或睫毛，会让睫毛长得更长？

　　剪掉睫毛后，眼球失去睫毛的保护很容易被外界的灰尘和光线伤害。而且如果在剪睫毛时不小心伤到睫毛根部，还会导致睫毛往内倒长，严重的话需要就医，不严重的话就是睫毛基本长不长了……

不要轻易尝试眉毛睫毛快速生长的产品不要轻易尝试眉毛睫毛快速生长的产品

　　不要轻易尝试眉毛睫毛快速生长的产品

　　这类很起效的产品成分复杂同时包含激素，在涂抹睫毛根部或眉毛的同时，很容易刺激眼周的脆弱皮肤造成发炎红肿，眼球充血，欲速则不达。

　　怎样长出健康浓密的睫毛和眉毛？

　　1、使用温和不刺激的睫毛护理液

　　坚持长期涂抹成分天然、温和不刺激的护理液能够促进睫毛和眉毛健康生长，延长生长周期的同时强韧睫毛眉毛根部，使睫毛不易脱落，更有弹性。

AVANCE睫毛修护精华液AVANCE睫毛修护精华液

　　林允亲测有效的AVANCE睫毛修护精华液很温和，像刷睫毛膏一样从睫毛根部向外刷，上下睫毛和眉毛都可以用！

　　2、涂抹眼霜

　　早晚在眼周涂抹含有修护成分的眼霜时，也可以带到一点到睫毛或眉毛上，轻轻按摩促进吸收。眼霜中的成分其实也可以促进毛发的生长，使睫毛更加强韧浓密。但不要弄到眼睛里哦~

　　3、食补

　　毛发生长离不开蛋白质和维生素的摄取，多吃富含植物蛋白和维生素的食品可以有效强韧头发、睫毛和眉毛。

适度美化睫毛和眉毛适度美化睫毛和眉毛

　　4、适度美化睫毛和眉毛

　　不要长期给睫毛和眉毛过多外界压力和刺激，减少佩戴假睫毛的次数。如果要做睫毛嫁接，一定要给睫毛休息的时间，最好不要连续做。

　　5、温和卸妆

　　卸妆时切忌大力揉搓睫毛和眉毛，使用专业温和的眼唇卸妆液，配合化妆棉在眼部和眉部敷上5秒再轻轻擦拭，彩妆就会迅速溶解且没有损伤。

　　拥有眼睛放大两倍的技能

　　要按照自己的需求选择不同功效的睫毛膏，如果睫毛非常容易塌，试试涂上睫毛打底膏定型睫毛。使用富含精华成分的睫毛膏也可以使睫毛更加纤长浓密。

Z字型刷睫毛Z字型刷睫毛

　　Z字型刷睫毛时要避免出现结块的现象，刷完用睫毛梳将睫毛刷开，会更加自然根根分明。

　　Get同款你就是下一个睫毛精

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　　DHC睫毛修护液添加了多种调理成分，温和护理睫毛同时使睫毛富有弹性和光泽，此外，可以作为睫毛打底液、临睡前的睫毛护理、睫毛烫后修护等用途，打造卷翘的美睫。

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　　给予睫毛光泽保湿，浓黑色使睫毛看起来更加浓密，自然放大双眼，纤细刷头操作便捷不易沾到眼皮上破坏妆面，订制根根分明的纤长浓翘睫毛。

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　　完美贴合眼睛弧度的睫毛夹，睫毛夹顶部凸起可以迅速撑起眼皮夹到每根睫毛，可以贴近睫毛根部，使每根睫毛实现自然卷翘。

　　保养肌肤保养身体的同时，不要忽略保养你的毛发哟~天然浓密的眉毛和睫毛让人看起来更精神有神采~

王子文浓眉睫毛
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