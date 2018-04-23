导语：王子文的眉毛回来了，睫毛更是不甘示弱，睫毛眉毛一个月内快速变浓密，眉毛稀疏患者的福音！快来看！（来源：时尚芭莎）

王子文30天挑战浓眉，竟然是5cm长睫毛最抢镜

果然浓眉毛长睫毛的女生

是根本不需要化妆的

王子文po照片说自己的眉毛一个月就长回来了

王子文po照片说自己的眉毛一个月就长回来了，原本为了拍戏修剪得很纤细稀疏的眉毛现在变得超浓密！据说想长眉毛比减肥还难，羡慕羡慕。

王子文

眉笔睫毛膏的存在总是身外之物，长在自己身上的才是最好的！

自身浓密的眉毛和睫毛

不化妆也没有在怕，自身浓密的眉毛和睫毛让人浑身散发着优越感，果然睫毛和眉毛长得好自带美颜效果啊！

侧颜照突显长睫毛

侧颜照突显长睫毛技能，在睫毛上放两根牙签是没有问题的~

浓密纤长卷翘的睫毛

浓密纤长卷翘的睫毛不仅可以放大双眼，也使眼睛更有神更深邃，搭配王子文小巧精致的五官显得脸部都立体了很多。

没有王子文先天优势的小仙女们可不要灰心，get以下方法你会收获洋娃娃般的浓密睫毛和毛茸茸的眉毛！

关于长眉毛和长睫毛的民间传言

太可怕，不要盲目跟风

剪短眉毛或睫毛，会让睫毛长得更长？

剪短眉毛或睫毛，会让睫毛长得更长？

剪掉睫毛后，眼球失去睫毛的保护很容易被外界的灰尘和光线伤害。而且如果在剪睫毛时不小心伤到睫毛根部，还会导致睫毛往内倒长，严重的话需要就医，不严重的话就是睫毛基本长不长了……

不要轻易尝试眉毛睫毛快速生长的产品

不要轻易尝试眉毛睫毛快速生长的产品

这类很起效的产品成分复杂同时包含激素，在涂抹睫毛根部或眉毛的同时，很容易刺激眼周的脆弱皮肤造成发炎红肿，眼球充血，欲速则不达。

怎样长出健康浓密的睫毛和眉毛？

1、使用温和不刺激的睫毛护理液

坚持长期涂抹成分天然、温和不刺激的护理液能够促进睫毛和眉毛健康生长，延长生长周期的同时强韧睫毛眉毛根部，使睫毛不易脱落，更有弹性。

AVANCE睫毛修护精华液

林允亲测有效的AVANCE睫毛修护精华液很温和，像刷睫毛膏一样从睫毛根部向外刷，上下睫毛和眉毛都可以用！

2、涂抹眼霜

早晚在眼周涂抹含有修护成分的眼霜时，也可以带到一点到睫毛或眉毛上，轻轻按摩促进吸收。眼霜中的成分其实也可以促进毛发的生长，使睫毛更加强韧浓密。但不要弄到眼睛里哦~

3、食补

毛发生长离不开蛋白质和维生素的摄取，多吃富含植物蛋白和维生素的食品可以有效强韧头发、睫毛和眉毛。

适度美化睫毛和眉毛

4、适度美化睫毛和眉毛

不要长期给睫毛和眉毛过多外界压力和刺激，减少佩戴假睫毛的次数。如果要做睫毛嫁接，一定要给睫毛休息的时间，最好不要连续做。

5、温和卸妆

卸妆时切忌大力揉搓睫毛和眉毛，使用专业温和的眼唇卸妆液，配合化妆棉在眼部和眉部敷上5秒再轻轻擦拭，彩妆就会迅速溶解且没有损伤。

拥有眼睛放大两倍的技能

要按照自己的需求选择不同功效的睫毛膏，如果睫毛非常容易塌，试试涂上睫毛打底膏定型睫毛。使用富含精华成分的睫毛膏也可以使睫毛更加纤长浓密。

Z字型刷睫毛

Z字型刷睫毛时要避免出现结块的现象，刷完用睫毛梳将睫毛刷开，会更加自然根根分明。

Get同款你就是下一个睫毛精

DHC

DHC睫毛修护液添加了多种调理成分，温和护理睫毛同时使睫毛富有弹性和光泽，此外，可以作为睫毛打底液、临睡前的睫毛护理、睫毛烫后修护等用途，打造卷翘的美睫。

cpb

给予睫毛光泽保湿，浓黑色使睫毛看起来更加浓密，自然放大双眼，纤细刷头操作便捷不易沾到眼皮上破坏妆面，订制根根分明的纤长浓翘睫毛。

SUQQU

完美贴合眼睛弧度的睫毛夹，睫毛夹顶部凸起可以迅速撑起眼皮夹到每根睫毛，可以贴近睫毛根部，使每根睫毛实现自然卷翘。

保养肌肤保养身体的同时，不要忽略保养你的毛发哟~天然浓密的眉毛和睫毛让人看起来更精神有神采~