承包九亿少女头像的雪莉 我只想承包她的红唇

导语：南韩第一小仙女崔雪莉日前于微博正式上线，没错就是那个肤白貌美的崔雪莉，少女感和小性感兼备，让众人惊呼神颜的南韩少女。（来源：pclady）

崔雪莉

南韩第一小仙女崔雪莉日前于微博正式上线。

崔雪莉开微博

没错就是那个肤白貌美的崔雪莉，少女感和小性感兼备，集万千宠爱和万千骂名于一身，又不得不让众人惊呼神颜的南韩少女。

肤白貌美的崔雪莉

没想到在有生之年，等不到函数的回归，倒是等来了雪莉的中国进军，每个人的微信里绝对有几个用的是雪莉的头像~这要是收起头像使用版权，那国内有千万少女都欠雪莉一笔钱呢！

每个人的微信里绝对有几个用的是雪莉的头像

雪莉乍眼一看，真的不是个标准美女

雪莉乍眼一看，真的不是个标准美女，眉骨不够立体、眼神不够深邃、鼻子也不挺，更不是樱桃小嘴、瓜子脸。

白皙牛奶皮肤

骨相平平，但是人家皮相美阿，白皙牛奶皮肤和满满的胶原蛋白脸，清纯或者性感都能切换自如，妩媚性感同时还有介于可爱和俏皮之前的少女感，但清纯起来又不会矫揉造作。

笑起来

笑起来，仿佛能带来阳光！随便涂个口红就能惊艳全场！而红唇几乎就是雪莉的标志，每一张红唇照片都让U我想深扒她口红色号，简直是行走的口红种草机。

雪莉的红唇

红色口红经典我们都知道，那我们要怎么才能get到同款唇妆！从图片看，雪莉的红唇大致上就是全涂后把边缘拍开。

在唇峰所示的虚线处画一个“X”

先用正红色的唇线笔，在唇峰所示的虚线处画一个“X”

再在虚线所示位置上画一条线勾勒出你的唇形

再在虚线所示位置上画一条线勾勒出你的唇形，继而填充上色。

雪莉同款唇妆

填充完之后，再用手指把边缘部分晕染开，就有了雪莉同款唇妆啦！

教完画法，PC种草机崔Uee也是不能示弱！红唇唇膏多了，哑光的唇釉比唇膏上嘴更别有一番风情，在这，U给大家推荐几款平价的哑光红色唇釉！

Barry M 液体哑光唇釉 #paparazzi

Barry M 液体哑光唇釉 #paparazzi

看到液体，就想到4个字“红红火火”，过年走亲戚看朋友，平时逛街聚会蹦迪，一涂上绝对是最喜庆的那个，哑光的质地，做好润唇步骤后，什么唇色深、唇色不均都不用怕，上嘴完完全全能覆盖唇色，而且在嘴上的存在感特别弱，不会有哑光唇釉上嘴拔干的通病。

Wet n Wild 湿又野丝绒哑光唇釉 #930b

Wet n Wild 湿又野丝绒哑光唇釉 #930b

偏蓝调的大红色，喝水不掉色不沾杯，欧美哑光唇釉往往逃脱不了显唇纹的魔障，而湿又野家的这只唇釉上嘴雾雾的妆感还蛮特别的，出乎意料地显白，艳丽但不会过于冶艳，显得整个人很白净。

Revlon高清哑光唇釉 #635Love

Revlon高清哑光唇釉 #635Love

气场全开的樱桃红色，春日里的一抹红梅，不荧光不发灰，非常非常显白，复古感很强，刚刚一开始涂是水润，上嘴10s左右会慢慢变得变雾面，最后的效果就是雾面的，用一个字形容就是好看死了！

Ciate London LIQUID VELVET丝绒哑光唇釉液体唇膏 #Starlet

Ciate London LIQUID VELVET丝绒哑光唇釉液体唇膏 #Starlet

“唇红齿白”就是修容这个口红的上嘴效果，一张毛爷爷不到的价格，，满足你想做正宫娘娘的心，不沾杯避免了出去和朋友吃饭嘴巴走哪留哪的尴尬，但是就是干，滋润和它靠不上边，可是一点不影响我对它的喜爱！！

MAC魅可液体唇膏唇釉口红#feels so grand

MAC魅可液体唇膏唇釉口红#feels so grand

一个暖暖的猩红色，纯漆面的质感，属于一上嘴就惊艳你我他的类型，上嘴顺滑，成形非常快，也完全没有辜负宣传语标榜的超持久，真的上嘴就搽不掉了，一天下来喝水吃饭几乎不会掉，算是在MAC家中小众又独领风骚的一只了。

Melynn哑光雾面唇釉 #L05

Melynn哑光雾面唇釉 #L05

去泰国必买的小众唇釉，外壳blingbling闪闪的特别好看，L105是非常华丽的红色，质地刚刷是很水的，刚上嘴水润丝滑好推开，过一会干透就是全哑光的，颜色也很持久，晕染唇部边缘来涂也是非常可爱。

女神的同款红唇，还不趁着U给推荐的平价好物try起来！