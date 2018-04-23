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承包九亿少女头像的雪莉 我只想承包她的红唇

承包九亿少女头像的雪莉 我只想承包她的红唇
2018年04月23日 08:19 新浪时尚
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　　导语：南韩第一小仙女崔雪莉日前于微博正式上线，没错就是那个肤白貌美的崔雪莉，少女感和小性感兼备，让众人惊呼神颜的南韩少女。（来源：pclady）

崔雪莉崔雪莉

　　南韩第一小仙女崔雪莉日前于微博正式上线。

崔雪莉开微博崔雪莉开微博

　　没错就是那个肤白貌美的崔雪莉，少女感和小性感兼备，集万千宠爱和万千骂名于一身，又不得不让众人惊呼神颜的南韩少女。

肤白貌美的崔雪莉肤白貌美的崔雪莉

　　没想到在有生之年，等不到函数的回归，倒是等来了雪莉的中国进军，每个人的微信里绝对有几个用的是雪莉的头像~这要是收起头像使用版权，那国内有千万少女都欠雪莉一笔钱呢！

每个人的微信里绝对有几个用的是雪莉的头像每个人的微信里绝对有几个用的是雪莉的头像
雪莉乍眼一看，真的不是个标准美女雪莉乍眼一看，真的不是个标准美女

　　雪莉乍眼一看，真的不是个标准美女，眉骨不够立体、眼神不够深邃、鼻子也不挺，更不是樱桃小嘴、瓜子脸。

白皙牛奶皮肤白皙牛奶皮肤

　　骨相平平，但是人家皮相美阿，白皙牛奶皮肤和满满的胶原蛋白脸，清纯或者性感都能切换自如，妩媚性感同时还有介于可爱和俏皮之前的少女感，但清纯起来又不会矫揉造作。

笑起来笑起来

　　笑起来，仿佛能带来阳光！随便涂个口红就能惊艳全场！而红唇几乎就是雪莉的标志，每一张红唇照片都让U我想深扒她口红色号，简直是行走的口红种草机。

雪莉的红唇雪莉的红唇

　　红色口红经典我们都知道，那我们要怎么才能get到同款唇妆！从图片看，雪莉的红唇大致上就是全涂后把边缘拍开。

在唇峰所示的虚线处画一个“X”在唇峰所示的虚线处画一个“X”

　　先用正红色的唇线笔，在唇峰所示的虚线处画一个“X”

再在虚线所示位置上画一条线勾勒出你的唇形再在虚线所示位置上画一条线勾勒出你的唇形

　　再在虚线所示位置上画一条线勾勒出你的唇形，继而填充上色。

雪莉同款唇妆雪莉同款唇妆

　　填充完之后，再用手指把边缘部分晕染开，就有了雪莉同款唇妆啦！

　　教完画法，PC种草机崔Uee也是不能示弱！红唇唇膏多了，哑光的唇釉比唇膏上嘴更别有一番风情，在这，U给大家推荐几款平价的哑光红色唇釉！

Barry M 液体哑光唇釉 #paparazziBarry M 液体哑光唇釉 #paparazzi

　　Barry M 液体哑光唇釉 #paparazzi

　　看到液体，就想到4个字“红红火火”，过年走亲戚看朋友，平时逛街聚会蹦迪，一涂上绝对是最喜庆的那个，哑光的质地，做好润唇步骤后，什么唇色深、唇色不均都不用怕，上嘴完完全全能覆盖唇色，而且在嘴上的存在感特别弱，不会有哑光唇釉上嘴拔干的通病。

Wet n Wild 湿又野丝绒哑光唇釉 #930bWet n Wild 湿又野丝绒哑光唇釉 #930b

　　Wet n Wild 湿又野丝绒哑光唇釉 #930b

　　偏蓝调的大红色，喝水不掉色不沾杯，欧美哑光唇釉往往逃脱不了显唇纹的魔障，而湿又野家的这只唇釉上嘴雾雾的妆感还蛮特别的，出乎意料地显白，艳丽但不会过于冶艳，显得整个人很白净。

Revlon高清哑光唇釉 #635LoveRevlon高清哑光唇釉 #635Love

　　Revlon高清哑光唇釉 #635Love

　　气场全开的樱桃红色，春日里的一抹红梅，不荧光不发灰，非常非常显白，复古感很强，刚刚一开始涂是水润，上嘴10s左右会慢慢变得变雾面，最后的效果就是雾面的，用一个字形容就是好看死了！

Ciate London LIQUID VELVET丝绒哑光唇釉液体唇膏 #StarletCiate London LIQUID VELVET丝绒哑光唇釉液体唇膏 #Starlet

　　Ciate London LIQUID VELVET丝绒哑光唇釉液体唇膏 #Starlet

　　“唇红齿白”就是修容这个口红的上嘴效果，一张毛爷爷不到的价格，，满足你想做正宫娘娘的心，不沾杯避免了出去和朋友吃饭嘴巴走哪留哪的尴尬，但是就是干，滋润和它靠不上边，可是一点不影响我对它的喜爱！！

MAC魅可液体唇膏唇釉口红#feels so grandMAC魅可液体唇膏唇釉口红#feels so grand

　　MAC魅可液体唇膏唇釉口红#feels so grand

　　一个暖暖的猩红色，纯漆面的质感，属于一上嘴就惊艳你我他的类型，上嘴顺滑，成形非常快，也完全没有辜负宣传语标榜的超持久，真的上嘴就搽不掉了，一天下来喝水吃饭几乎不会掉，算是在MAC家中小众又独领风骚的一只了。

Melynn哑光雾面唇釉 #L05Melynn哑光雾面唇釉 #L05

　　Melynn哑光雾面唇釉 #L05

　　去泰国必买的小众唇釉，外壳blingbling闪闪的特别好看，L105是非常华丽的红色，质地刚刷是很水的，刚上嘴水润丝滑好推开，过一会干透就是全哑光的，颜色也很持久，晕染唇部边缘来涂也是非常可爱。

　　女神的同款红唇，还不趁着U给推荐的平价好物try起来！

雪莉红唇少女
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