阿娇下月美国大婚 新娘妆这几颗雷你千万别踩

导语：都知道阿娇是曾经的“渣男收割机”，如今她终于找到属于自己的Mr.Right，并且下个月就要在美国大婚了。还记得阿娇之前每次给圈内好友当伴娘都能惊艳一大波吃瓜群众，那么在自己的婚礼上，她会选择什么样的新娘妆呢？（来源：海报时尚网）

最美伴娘阿娇

最美伴娘

阿娇其实一直是粉丝们非常心疼的一个爱豆，因为之前的感情路都走的不是那么顺遂，事业也中断了好长一段时间，所以复出后粉丝们为她的个人感情生活也是操碎了心。

阿娇新男友赖弘国

阿娇和男友

去年，有狗仔拍到赖弘国出入阿娇住处，没想到阿娇大方认爱，还向媒体透露“虽然过往的情路崎岖，但我依然相信爱情，希望得到大家的祝福，希望感情能开花结果”。虽然粉丝还是有些担心，但依旧为女神对于爱情的向往和勇气疯狂打Call！

阿娇微博

令人出乎意料的是，阿娇在今年2月1日凌晨宣布结婚喜讯，并于当日傍晚出席惠英红的生日会，向记者报喜。两个人的婚礼定于五月也就是下个月在洛杉矶举办，看来这位新郎是真的很心急了呢~

陈晓&陈妍希大婚

陈乔恩、钟欣潼、胡冰卿率领的陈妍希大婚伴娘团

讲真，不只是新郎，就连海豹君都很想看到阿娇早点结婚。一是希望女神幸福，二是好想看看阿娇在婚礼当天什么样子呢~毕竟之前阿娇去给陈妍希等圈内好友当伴娘时，那叫一个全网惊艳啊，更有不少网友称她是“最美伴娘”。

阿娇自拍

不过不少粉丝表达了自己的担忧，当伴娘的时候，发挥超常成这样，当新娘的时候可千万不要出Bug啊！但想必阿娇被先生宠成这样，肯定还是会有专业造型师来帮她打造婚礼造型的。

但对于婚礼妆容该有的常识还是需要的，海豹君也在后台看到很多小伙伴想看婚礼妆容的注意事项，今天就跟海豹君来了解一下婚礼妆容易踩到的雷，以及正确打开方式，快跟海豹君来看看吧~

婚礼妆的种类就一种？

图样图森破！

很多小仙女觉得婚礼当天就用一款妆容从头走到尾。Nonono，那你就真的错了。现在的婚礼新娘都不是一个造型走完的，最少也有三套造型，出门、仪式、敬酒。来看看这三种新娘妆的区别在哪吧！

宋仲基、宋慧乔大婚

出门妆

ID：少女、清新、自然

出门妆需要Hold的时间最长，大多是与宾客近距离的互动，在这个阶段新娘需要做等待接亲、玩接亲游戏、敬出门酒等等这些流程，而且基本上都会被摄影师随时抓拍。所以出门妆不宜太浓，选择清新自然的少女妆容，能让你显得更加青春活泼，搭配轻盈的出门纱也美美的。

安以轩夏威夷大婚现场

仪式妆

ID：隆重、大气、高贵

在进行婚礼仪式的时候，基本上很少有人能与你近距离接触，而且仪式的婚纱一般都比较隆重，所以在妆容上我们可以选择妆感稍微重一点的公主妆。底妆要追求无瑕疵，以哑光高级感底妆为主，整体妆感大气高贵就ok啦！

吴奇隆刘诗诗婚礼

敬酒妆

ID：温婉、柔和、气质

现在大多数人敬酒都会选择旗袍，但是你可不能选择汪曼春同款“妖艳妆”，不仅要端庄温婉，还要和新娘子自己的气质以及脸型各种条件相匹配，但敬酒毕竟是要见双方长辈的，整体原则还是一个温婉得体哦！

新娘妆容四颗雷

你可千万别踩

很多人对于新娘妆容存在一定的误区，快来看看这四颗新娘妆容最容易踩到的雷区，你在准备新娘妆容的时候可千万要避开！

误区一：粉底千人一面

海豹君当然可以理解新娘子想让自己看起来变得白皙动人的心理，但其实皮肤的自然质地也是非常重要的。就像刚刚说的，粉底妆感可以稍微厚一点，但绝对不能掩盖面部的立体感，还是要用自然的修容手法突出面部的自然美感哦。

双眼皮贴步骤

误区2：单面双眼皮贴

单眼皮的确是非常让人懊恼的，但是如果你的化妆师为你选择了单面的双眼皮贴，那真的需要大声向Ta说不。婚礼仪式基本上全程都是强光下的摄影摄像，如果选择单面双眼皮贴，很容易在抓拍的时候抓到你脸上两个反光的小光源，婚礼后翻照片的时候真是后悔都来不及。所以想要打造双眼皮，还是用纤维条或者双面单眼皮贴哦！

误区3：粉红色系眼影

当然粉色系这类的浅色眼影会让你看起来一秒变得清纯又少女，但是如果新娘的眼皮微肿就不能使用粉以及红等膨胀感的颜色，在眼妆部分要尽量用冷色来进行收缩，才会让整体妆容达到和谐好看的效果。

误区4：僵硬假睫毛

在仪式的时候，因为拍照大体都是中远距离的拍照，如果你的脸部不突出一部位的效果，那整张脸看起来基本上没有立体感。所以假睫毛还是很必须的，但是一般化妆师常备的基础款假睫毛都是浓密款，很容易把整体妆容变得非常Cheap。如果有条件的话，还是在婚礼一周前去种个睫毛比较好。

米兰达·可儿 （Miranda Kerr） 与埃文·斯皮格尔 （Evan Spiegel） 婚纱照

婚礼妆的正确打开方式

说了这么多误区，小仙女们是不是已经急不可耐的想看看婚礼妆容的正确打开方式了呢？海豹君找来了世界甜心Miranda Kerr的婚礼妆容视频，跟大多人不同的是，她的婚礼妆容由自己亲手打造。快来看看超模的婚礼妆容是怎么打造的吧！

第一步：清洁

清洁作为肌肤保养的第一步当然不能省！可是大概可儿天生丽质，素颜和上妆感觉没什么差别！

第二步：妆前肌肤保养

清洁完洁肤后当然要立即进行肌肤保养工作，可儿使用喷雾代替了我们日常所使用的爽肤水。并使用了NuFace对肌肤进行按摩，先从脸颊又下至上按摩，眼周由内之外按摩，按摩后使用精华有和面霜来做肌肤保养。

第三步：底妆

底妆可儿用到的是SUQQU粉霜，并且非常专业的使用了化妆刷上妆。粉霜类底妆使用化妆刷上妆会更快捷，也更容易将粉霜涂抹均匀，更适合打造婚礼上的无瑕妆容。

第四步：遮黑眼圈

这年头哪个社会人还不熬个夜了，可儿有黑眼圈也不足为奇。她使用的遮瑕产品是RMSBEAUTY UN COVER-UP，RMS是专门做矿物彩妆的，产品都比较温和，敏感肌肤的宝宝也可以用。

第五步：腮红

圆脸怎么画腮红，可以好好跟可儿学一学！在苹果肌上方由上至下轻扫适量的腮红，这种涂抹腮红的方式会拉长脸部线条，比较适合圆脸小姐姐。

第六步：使用粉饼定妆

底妆部分结束后，定妆的步骤当然不能省略，尤其是在夏天，使用定妆粉可以让妆容更持久，也能防止粉底粘附上空气中的脏东西。

第七步：唇妆

从使用唇部彩妆产品数量上就能看出，可儿精致的唇妆满满都是小心机！先使用唇线笔勾勒唇形，这样画出的唇妆唇线清晰，也能让唇部显得更饱满，唇妆更显精致。然后使用润唇膏打底，滋润唇部肌肤，方便后续上妆，最后待润唇膏吸收后再涂抹口红。

第八步：画眉毛

天生丽质的可儿眉型十分完整，所以画眉毛只用一支染眉膏就搞定了！

第九步：眼影

不得不说，可儿用的产品都是口碑产品，眼影用到的是Tom Ford双色眼影。眼影色号是Golden Peach#，可儿只用了一个颜色，使用单色眼影涂抹眼窝就完成了。

第十步：刷睫毛

刷睫毛前先用睫毛夹夹卷翘，然后再由眼尾向眼头涂抹睫毛膏，最后下刷下睫毛，很多妹子没有刷下睫毛的习惯，其实刷下睫毛可以方法双眼效果会更明显，不信你可以试试哦。

然后可儿的婚礼妆容就完成了，不过海豹君还是要真心说一句，因为可儿的工作性质经常需要自己化妆，所以她已经驾轻就熟了，但我们如果不是万不得已，还是要请专业的婚礼化妆师来为我们打造婚礼妆容，并且要记得提前试妆！

最后悄悄告诉你

谁说婚礼妆不能开外挂？

婚礼当天的新娘都是世界上最美的女人，那怎么能让婚礼当天颜值完美无瑕呢？当然要早做打算：关注海豹君的小仙女们有福利哦，这些婚礼妆的小外挂海豹君都毫不藏私的告诉你们，毕竟你们可是海豹君的小仙女，注定比其他的新娘子美上几个Level。

外挂一：清洁面膜加持

急救护肤就意味着要在短时间内，令肌肤接收到更多的护肤品的精华成分，加速吸收并很快见到效果。所以一定要在婚礼或重要的事情的前一晚做深层清洁和去角质的工作，使肌肤毛孔洁净，更容易将保养品吸收。

外挂二：片装面膜少不了

婚礼前也要记得用片状面膜来为自己加持，不过一定要谨记的是：这时候就不要好奇再使用全新的牌子了，一定要用自己一直使用的并且确认不会过敏的牌子。如果实在想尝试新品牌，那就从婚礼前三个月开始让肌肤适应新款面膜，不要打自己一个措手不及哦！

外挂三：急救护肤品

无论是针对性较强的精华，还是急救的面膜产品，贴心的本豹不需要你们再去找功课啦~海豹君都给你列好在这儿，照着入手就好啦！虽然都是贵妇品牌，但是一辈子就一次的婚礼，还是很值得我们出出血的，快来Get海豹君的扎心推荐吧！

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售价：RMB 740

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宠爱之名 （For Beloved One）亮白净化生物纤维面膜

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