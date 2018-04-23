Holika Holika与不二家出联名彩妆 好想吃！

导语：本来就对彩妆毫无抵抗力，如今又有品牌“害死人不偿命”，推出“好想吃”系列，关键是萌到犯规！看来，小仙女的钱包又要小命难保了……（编辑：P蛋儿）

4月20号，韩国彩妆品牌Holika Holika在其官方ins发布消息，将在5月推出和日本百年食品品牌不二家的联名合作彩妆产品。

Holika Holika ins截图

这明明是零食大礼包好不！经典的Peko酱、印在“零食包”上的milky logo，完完全全就是不二家的标志呀，真想立马拆开把里面的奶糖全部吃光光！

网友ins图

Holika Holika与不二家联名系列

接下来就一起拆开“零食包”吧！

Holika Holika与不二家联名系列

如此看来，“零食包”里的料还是很丰富的。

Holika Holika与不二家联名系列

包含两盘四色眼影、三款腮红膏、两支唇釉、三只护手霜、一个气垫BB和一个气垫粉扑，一个礼包几乎包办了化妆需要的所有产品。

Holika Holika与不二家联名系

Holika Holika与不二家联名系列

这粉扑明明就是不二家的饼干嘛~怎么舍得用！

Holika Holika与不二家联名系列粉扑

还有很像吸吸果冻的护手霜~

Holika Holika与不二家联名系列护手霜

再从眼影盘的配色来看，“零食包”的产品在选色上很明智，两盘眼影分别是少女最爱的桃粉色系列和百搭大气不挑人的大地色系列，实用性还是非常高的。

Holika Holika与不二家联名系列眼影盘

且不管这一系列的最终销量会如何，就目前网友的反应来看，这一波联名显然深得一众小仙女们的“芳心”，表现一点都不淡定↓

网友对Holika Holika和不二家联名彩妆的评论

其实，这并不是Holika Holika推出的第一款联名产品，早在2016年，Holika Holika就曾和同样来自日本的“懒蛋蛋”合作过，风格同样是萌化小仙女的路线。

Holika Holika与懒蛋蛋的联名系列

Holika Holika与懒蛋蛋的联名系列

Holika Holika与懒蛋蛋的联名系列

Holika Holika与懒蛋蛋的联名系列

Holika Holika与懒蛋蛋的联名系列

顾名思义，懒蛋蛋全身上下只有一个特点——懒！

懒蛋蛋

懒蛋蛋

它的言行举止也很符合时下在年轻人中盛行的“丧”文化，其口头禅是“不想动”“好累啊”“不要嘛”、姿态是瘫，完全就是懒癌的代言人，从Holika Holika当时的广告短片也不难看出这一点↓

Holika Holika与懒蛋蛋的合作，除了外形可爱吸引人，另一方面也直击了年轻人的痛点，这就不难理解为什么这一系列会热销。如今，Holika Holika把联名转向了在日韩、甚至全世界，都拥有大量忠实粉丝的超级IP不二家，当然是明智之举。

另外，Holika Holika一直以来都主打平价彩妆，并且以往的产品走的都是年轻化路线。

Holika Holika的彩妆产品

Holika Holika的彩妆产品

Holika Holika的彩妆产品

所以，这次选择与不二家合作，不仅是因为不二家毋庸置疑的知名度，更因为其可爱、萌甜的形象，符合年轻一代审美、利于吸粉，跟Holika Holika主打的路线也不谋而合，非常符合品牌本身年轻时尚的定位。

如此一来，或许可以大胆预言，Holika Holika此次与不二家的合作说不定会出现上架即空的火爆场面。