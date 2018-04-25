乔欣的“双下巴”惊人 《欢乐颂》里乖巧的关关变了

导语：新剧《我不能恋爱的女朋友》最近刚正式官宣，由许魏洲饰演男主角迟信，乔欣出演女主角丁小柔，这对全新的CP组合让不少书迷们眼前一亮。（来源：ELLE中文网）

许魏洲饰演男主角迟信

乔欣出演女主角丁小柔

乔欣因为出演《欢乐颂》系列被大家熟知，许魏洲出道以来一直都是高人气男星，对于两人的首次合作粉丝们很是期待！

许魏洲乔欣

两人在开机发布会上甜蜜比心，CP感满满，看来又将是一部高甜偶像剧了！

乔欣放飞自我

不少人对乔欣的印象还停留在《欢乐颂》里乖巧文静的关关一角上，其实生活中的乔欣现在可是非常的放飞自我，和粉丝互动时瞬间变身表情包！

乔欣“双下巴”

这张硬要凹出“双下巴”的自拍照实在是太惊人了，还用了仰拍的角度，自黑无极限！

在造型上乔欣也比关关时期时髦了好几倍

不仅画风变了，在造型上乔欣也比关关时期时髦了好几倍，露出额头扎起了菠萝辫，加重眼妆后的锐利魅眼，她已经脱胎换骨成全新的率性女孩。

高马尾辫的发型

高马尾辫的发型露出了她圆润饱满的额头，干净清爽，配上一身酷酷的套装，“两米长”的大长腿气场全开。

乔欣染了奶茶棕的发色

改变关关原来的黑发，乔欣染了奶茶棕的发色，三七分的斜刘海搭配低马尾辫的造型，同样落落大方。

游玩照

乔欣还在微博晒出了自己游玩时的照片，精细勾画的眉妆搭配粉嫩的嘟嘟唇，让她看上去十分可爱，并展现出自然的青春活力感。

乔欣活动照

参加活动时乔欣选择了很衬肤色的橙橘色的唇膏，对眼周进行了提亮，并且选择了编发式的花环发髻，是让人眼前一亮的仙女系。

西柚色的口红

穿上薄纱星星裙时，乔欣选择了西柚色的口红，不过分浓烈也不过于低调的唇色让她显得很有气色，不愧是百搭的口红色。

乔欣对眼妆的驾驭越来越好

漂亮的双眼总能吸引到更多目光，乔欣对眼妆的驾驭越来越好，每次晒图和出镜时都会画好精致的眼妆，就连和pizza合影也不例外。

奶茶色的眼影

出去旅行时乔欣特地选了奶茶色的眼影，这样可以综合黑色眼线带来的妆容厚重感，还显得活力四射。

樱花粉结合淡橘色的眼影

樱花粉结合淡橘色的眼影让双眸很是清新，纤长卷翘的睫毛更是为眼妆加分！

《趁我们还年轻》

在《趁我们还年轻》中，乔欣的眼妆更是成为一大亮点，明显的暖橘色眼影衬托出整体肌肤的通透感，温婉动人！

乔欣在新剧中还会变换不同画风的造型吗？让我们拭目以待啦！

乔欣在新剧中还会变换不同画风的造型吗？让我们拭目以待啦！