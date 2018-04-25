新浪时尚 > 美容 > 彩妆 > 正文

乔欣的“双下巴”惊人 《欢乐颂》里乖巧的关关变了

乔欣的“双下巴”惊人 《欢乐颂》里乖巧的关关变了
2018年04月25日 16:56 新浪时尚
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　导语：新剧《我不能恋爱的女朋友》最近刚正式官宣，由许魏洲饰演男主角迟信，乔欣出演女主角丁小柔，这对全新的CP组合让不少书迷们眼前一亮。（来源：ELLE中文网）

许魏洲饰演男主角迟信许魏洲饰演男主角迟信
乔欣出演女主角丁小柔乔欣出演女主角丁小柔

　　乔欣因为出演《欢乐颂》系列被大家熟知，许魏洲出道以来一直都是高人气男星，对于两人的首次合作粉丝们很是期待！

许魏洲乔欣许魏洲乔欣

　　两人在开机发布会上甜蜜比心，CP感满满，看来又将是一部高甜偶像剧了！

乔欣放飞自我乔欣放飞自我

　　不少人对乔欣的印象还停留在《欢乐颂》里乖巧文静的关关一角上，其实生活中的乔欣现在可是非常的放飞自我，和粉丝互动时瞬间变身表情包！

乔欣“双下巴”乔欣“双下巴”

　　这张硬要凹出“双下巴”的自拍照实在是太惊人了，还用了仰拍的角度，自黑无极限！

在造型上乔欣也比关关时期时髦了好几倍在造型上乔欣也比关关时期时髦了好几倍

　　不仅画风变了，在造型上乔欣也比关关时期时髦了好几倍，露出额头扎起了菠萝辫，加重眼妆后的锐利魅眼，她已经脱胎换骨成全新的率性女孩。

高马尾辫的发型高马尾辫的发型

　　高马尾辫的发型露出了她圆润饱满的额头，干净清爽，配上一身酷酷的套装，“两米长”的大长腿气场全开。

乔欣染了奶茶棕的发色乔欣染了奶茶棕的发色

　　改变关关原来的黑发，乔欣染了奶茶棕的发色，三七分的斜刘海搭配低马尾辫的造型，同样落落大方。

游玩照游玩照

　　乔欣还在微博晒出了自己游玩时的照片，精细勾画的眉妆搭配粉嫩的嘟嘟唇，让她看上去十分可爱，并展现出自然的青春活力感。

乔欣活动照乔欣活动照

　　参加活动时乔欣选择了很衬肤色的橙橘色的唇膏，对眼周进行了提亮，并且选择了编发式的花环发髻，是让人眼前一亮的仙女系。

西柚色的口红西柚色的口红

　　穿上薄纱星星裙时，乔欣选择了西柚色的口红，不过分浓烈也不过于低调的唇色让她显得很有气色，不愧是百搭的口红色。

乔欣对眼妆的驾驭越来越好乔欣对眼妆的驾驭越来越好

　　漂亮的双眼总能吸引到更多目光，乔欣对眼妆的驾驭越来越好，每次晒图和出镜时都会画好精致的眼妆，就连和pizza合影也不例外。

奶茶色的眼影奶茶色的眼影

　　出去旅行时乔欣特地选了奶茶色的眼影，这样可以综合黑色眼线带来的妆容厚重感，还显得活力四射。

樱花粉结合淡橘色的眼影樱花粉结合淡橘色的眼影

　　樱花粉结合淡橘色的眼影让双眸很是清新，纤长卷翘的睫毛更是为眼妆加分！

《趁我们还年轻》《趁我们还年轻》

　　在《趁我们还年轻》中，乔欣的眼妆更是成为一大亮点，明显的暖橘色眼影衬托出整体肌肤的通透感，温婉动人！

乔欣在新剧中还会变换不同画风的造型吗？让我们拭目以待啦！乔欣在新剧中还会变换不同画风的造型吗？让我们拭目以待啦！

　　乔欣在新剧中还会变换不同画风的造型吗？让我们拭目以待啦！

乔欣
我要反馈

精彩视频

新闻排行榜

产业资讯

明星公告栏

精彩原创

高清美图

专题策划

风向标

我爱试用

秀场库

化妆品库

新浪时尚意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有