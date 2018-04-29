49岁许晴活出了少女模样 小公举的妆发秘密都在这

导语：有媒体人曾写过许晴，说她的起点让许多人望尘莫及，出道二十年，本早可大红大紫，却不争不抢不领奖，以一种另类的低调游走在聚光灯外缘……（来源：海报时尚网）

49岁许晴却活出了少女模样

如果问中国时尚圈最有少女感的女星是谁，那么许晴一定可以拿第一名！

许晴随行写真

已经49岁的许晴无论是在生活里还是工作中 （比如真人秀《花儿与少年》） ，状态都是年轻而且女孩的。

许晴私照

看看许晴的私照也完全不像是49岁，分明还是20+年轻女孩的状态啊！

许晴写真

据悉许晴生于北京的一个书香世家，从小学阶段开始，成绩就很拔尖，一直是好学生、班干部，高考数学更是考出了120分的高分。

许晴最新写真

于是1988年19岁的许晴就收到了两份大学录取通知书：一份来自国际关系学院德语系，一份来自北京电影学院表演系。

许晴当时就选择了北京电影学院表演系本科班，并在1992年取得学士学位，并分配到北京电影制片厂演员剧团，成名之初便与陈凯歌、赵宝刚合作，从任盈盈、宋庆龄到《老炮儿》，少女的模样从不曾减退过。

许晴少女感

有媒体人曾写过许晴，说她的起点让许多人望尘莫及，出道二十年，本早可大红大紫，却不争不抢不领奖，以一种另类的低调游走在聚光灯外缘。坚持纯粹的女少年，活在当下，给予自由……

或许不争不抢的性格加上成长环境，许晴一直被保护的很好，即便49岁了依旧能保持少女气质，不谙世事的状态。

当然造型上的妆发也为许晴加分，可爱的酒窝和笑起来弯弯的眼睛，就连女孩子也要嫉妒的温柔笑颜，谁不喜欢呢？

40+也要舒适妆感

40+也要舒适妆感

很多人认为化妆技巧这样的事情，是年轻女孩的专利，其实40+只要保持心态，你也可以拥有女孩状态，当然化妆也是有秘籍的。

现在就快跟海豹君一起看看，35+的彩妆指南吧！

保持年轻不是用力过猛

保持年轻不是用力过猛

看看许晴的照片就会发现，其实她明显的化妆了，但是妆感都不重，也没有因为要刻意掩饰什么而加大彩妆在整体妆发上的影响，淡却有味道是整体妆感的关键，尤其和十几岁的小姑娘不同，其实35+的妆发最重要的是舒服和遵从自己的风格。

保持年轻不是烈火红唇

保持年轻不是烈火红唇

35+的妆感尤其忌讳烈火红唇哦！除非因为特殊场合你需要参加晚宴，日常生活或者是一些私人约会，豆沙色或者是简单的唇膏就可以为你打造自如又舒适的状态，也不要以为粉色是年轻女孩的专利，尝试粉色唇膏或许会给你完全不一样的少女气质哦！

保持年轻是提神眉眼

保持年轻是提神眉眼

年轻除了看皮肤以外，精神的眉眼更是至关重要，许晴的每一张自拍或者是出席任何活动，从来不会有流行的野生眉或者是柳叶眉，从来都是精神又带点英气的剑眉。

另外也不要图省事来一个流行的韩式半永久，用眉笔自己手画的眉形才更自然也更能把握好自己想要的眉形哦！

保持年轻是眼尾的妩媚拉长线

保持年轻是眼尾的妩媚拉长线

虽说一切从简，可是许晴的眼尾眼线一点不含糊，也从来都不简单。想要让双眼提神另一点的关键，就是要拉长双眼比例，让有点下垂的眼角提起精神来！

眼线一定要够细

Tips：眼线一定要够细，这样拉长的眼线才不会给人一种“老妖精”的感觉，毕竟保持放松的舒适妆感是原则。

只有你快乐才是最减龄

Get到这些彩妆秘籍，你也快行动起来为自己打造许晴同款少女妆吧！

只有你快乐 才是最减龄

但是海豹君想要提醒大家的是，最关键的还是要开心又平和的心态应对生活里的一切糟心事，只有你快乐才是最减龄！

这么可爱的女人，谁会不爱呢？年龄又算得上什么？