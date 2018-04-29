治愈化妆手残党懒癌患者各种不适 我只服它们

导语：对于有天赋的彩妆小白来说，化妆学个个把星期也就会了，但是对于天生手残党来说，学化妆恐怕比学高中数学还难啊！今天要给大家介绍让手残党一秒变化妆大神的神器！（来源：pclady）

对于有天赋的彩妆小白来说，化妆学个个把星期也就会了，但是对于天生手残党来说，学化妆恐怕比学高中数学还难啊|！致力造福手残党的大P，今天要给大家介绍让手残党一秒变化妆大神的神器！

》》谜尚 三色渐变眼影 《《

号称手指魔盘的谜尚三色渐变眼影，拯救化妆小白、手残党、懒癌患者、赶班族的来了~

有了这盘眼影，5秒钟打造出一款化妆大师级别的渐变眼妆，对于手残党来说不再是幻想，甚至都不用5秒钟。

只要准备好工具——你干净的小手，让手指指腹轻轻按压眼影盘沾取眼影粉，然后用手指由眼角到眼尾平行涂抹即可！

没错，就四这么简单！完美解决化妆小白配色吃藕的问题，而晕染也不需要靠你一笔一画的做，就只需要一抹就行~

粉质细腻软糯好上色，一抹就上色，贴妆度炒鸡高，且防水不易脱妆。

目前，谜尚一共推出8款颜色任君选择，每款色系都美Cry，特别适合日常妆容。要是你已经有了一定的化妆能力，想要单色或者混色使用这盘眼影，也完全没有问题。用浅色打底，深色重点描绘，珠光亮色用来提亮，完全不用纠结选色。

尤其推荐珊瑚棕色，柔和又充满活力的色彩，乍一看很像橘色，但饱和度降低很多，是一款保留好气色又不失稳重的绝佳颜色！还有气质满满的#2香槟咖，虽然带有珠光，但是配色非常高级美妙，日常、参加活动必备首选了~

难能可贵的是价格非常亲民，学生党、职场情人买了也毫无负担。

》》玛丽黛佳 混色版画眼影《《

有异曲同工之妙的要数国货之光玛丽黛佳新推出的混色版画眼影了！同样为广大手残党、化妆小白、懒癌患者带来了曙光。顺便也拯救可一波泡泡眼、单眼皮、内双的妹子~

每款眼影有两种配色，色款按照黄金比例搭配好，实现了不同款型的眼型的轻松上妆。以及搭配一个超级可爱的“蘑菇型”眼影扑，据称这个“蘑菇型”眼影扑的14mm的蘑菇头可以完美匹配亚洲人的眼影距离，同时可以180度全覆盖眼睑，帮助你均匀上色，牛逼了嘞~

粉质细腻贴肤不飞粉，目前一共有6款颜色任君选择。

上班族、学生妹不想妆容那么的夸张的，选择#02奶茶哦，里面配有低调微闪的红茶色，以及大颗粒奶咖色点缀。

使用方法：

Tip1：将“蘑菇型”眼影扑垂直于眼影盘上轻轻取粉

Tip2：手拿“蘑菇型”眼影扑，深色朝下，从眼部中后段开始，贴合眼线涂抹，然后再从眼部中端向眼头涂抹

TIP3：眼影扑用干净的一面，将眼影的边界晕染自然即可

除了画眼影，相信让化妆小白最头痛的就要数画眉毛了~不过有了眉型卡，手抖将眉毛边边描歪，眉形画不好看、两边眉毛画不一样等问题统统皆可抛！

》》伊蒂之屋 硅胶眉型卡《《

伊蒂之屋的硅胶眉型卡每包有三张眉型卡，每张都有三种眉形，有自然的平眉，也有温柔可人的弯弯眉，更有让人御姐范十足的欧美拱眉，可以根据不同的整体妆容选择不同的眉形~

眉卡材质的软硬度适中，比硅胶有韧性，可以紧贴眉部，不用担心

一不小心就画出猴屁股的腮红，让化妆小白望而却步。。。别担心~同意有神器来拯救你~

》》Mistine花漾印章腮红《《

来自泰国的这款印章腮红，外形酷似印章却没有印章的死板与严肃，拧盖的外形采用了水晶切割的设计，加上圆润饱满的外形，配上粉色更多的是少女气息。

设计方便快捷，让你打腮红就像轻轻盖印章那样简单！翻过拧盖，就是自带的炒鸡细软的海绵粉扑，触感真的很舒服哦~里面有两种颜色，蕴含微粒珠光，可以帮助提亮并均匀肤色~

一共有两款颜色，粉色和橘色，都适合打造出白里透红的红润气色，适合所有的肤色。

咬唇妆自从从隔壁国传过来之后就深受广大女性朋友的喜爱，但是想要画好一个好看的咬唇妆，对于新手来说，真的有些难。

》》兰芝 双色立体润彩染唇膏《《

世上无难事，就怕你想不到~兰芝早就知道各位小仙女的痛点所在啦，他家的双色立体润彩染唇膏（又叫“双色果V棒”）让你轻轻一抹就可以随意打造出一款超美的咬唇妆！

因为兰芝采用独特V型切割设计，直接将染唇膏与润唇膏融为了一体，V型的设计正好贴合唇色自然的渐变，上妆更加自然。V型内侧是染唇膏，外侧则是的润唇膏，上妆的时候，涂抹下唇时润唇膏在下，涂抹上唇则是润唇膏在上，别搞反咯~

润唇膏运用有保湿唇膜技术，打造出咬唇妆的同时保护双唇，水润到不行~

每款颜色都好看炸了，除了#1号色，其余颜色都不挑肤色，遮盖力不是很强，唇部有瑕疵宝宝上妆前要先打底哦！

快PICK这些拯救手残党的神器吧~