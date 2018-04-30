减龄又提气 袁泉刘诗诗同款水晶唇快换上

导语：最近袁泉爱用的水感水晶唇就非常适合减龄扮嫩用哦，不仅跟各种肤色妆容都百搭，而且各种场合都可以放心使用。（来源：瑞丽网）

袁泉

袁泉今年虽然已经41岁但是看上去依然青春气息满满，而且气色状态也是绝对的高分。除了平时要认真做好保养工作，正确的妆容搭配也是不能缺少的步骤。最近袁泉爱用的水感水晶唇就非常适合减龄扮嫩用哦，不仅跟各种肤色妆容都百搭，而且各种场合都可以放心使用。

刘诗诗

水晶唇就是指表面光滑水润如水晶一般的唇妆质感，搭配的颜色通常也以粉嫩系为主，除了袁泉外刘诗诗也很爱用哦。水晶唇可以有效隐藏唇纹，让唇部状态看上去饱满年轻，再配上元气满满的杏桃橘色系，想不冻龄都很难！

芭比波朗至盈呵护润唇膏

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瞬间改善暗哑的唇色，抚平唇纹，让双唇获得与生俱来拥有健康的唇色。

唇部去角质

不过想要打造水晶唇不是只依赖水感唇膏就可以，唇部状态如果不好同样会有很大影响，所以大家一定要定期为唇部去角质。定期为唇部去角质可以让唇部颜色变得更加粉嫩，同时也有助于减轻唇纹。但是去角质太勤也会伤害唇部娇嫩的肌肤，大家一定要掌握好度。

丝芙兰蜂蜜磨砂唇膏

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水润双唇，风靡欧洲。

唇部去角质结束后就要厚涂润唇膏为双唇带去营养啦。这里的润唇膏并没有特别的标准，只要是自己喜欢用的品牌和产品就可以了。不过要注意的是一定要厚涂一层，这样才能最大化地在去角质后保养双唇，让双唇迅速恢复健康饱满状态。

欧缇丽葡萄籽滋养护唇膏

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滋润保护双唇，散发甜美的薰衣草芬芳。

杨幂

杨幂的这幅妆面就是因为有了水晶唇的加持所以变得仙气满满。杨幂选择的唇色相对刘诗诗和袁泉来说虽然没有那么清透，但是却多了几分丝绒感，和水晶唇搭配在一起看上去更加妩媚，再配上白亮有光泽的底妆，大幂幂是不是看起来女人味爆棚呢？

说到这里就来谈一下和水晶唇搭配的妆容套路。因为水晶唇整体清透度很高，水润度也属于高阶状态，所以底妆最好也选择比较有光泽的质地，这样搭配起来就更加和谐。如果是油皮担心水润底妆会让自己看起来太油腻，之后也可以用透明的散粉进行定妆，既可以保持清透感也可以延长持妆度。

娇兰小黑裙甜漾唇膏

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小黑裙甜漾唇膏是一款拥有夺目光彩和缤纷色彩，可涂抹轻松的唇膏，能够塑造甜蜜诱人的双唇。色彩明亮饱满，鲜艳夺目，柔和闪耀。

阿娇

阿娇一直保持童颜跟坚持用水晶唇也有很大关系哦。阿娇的水晶唇水感十足，颜色以安全的肉粉色为主，再配上同色系的腮红和blingbling的眼妆，真的随便画画都是高颜值哦。如果你是喜欢画浓郁眼妆但又担心会看着太难让人接近，也可以用粉嫩的水晶唇来平衡一下妆感哦。

贝玲妃晶晶靓唇釉

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这是一款液体唇彩，色彩鲜艳，富含维他命E&，润泽闪耀。这款唇彩采用柔和霜状质地，带给你无限乐趣！ 平滑，持久锁色，带闪效果 轻薄&霜状质地。

眼妆搭配

最后就是眼妆搭配啦，像阿娇这样用黑色眼线搭配闪亮眼影的套路真的跟水晶唇非常搭调。这样的眼妆妆效既不会太沉闷也不会太浮夸，只要有黑色眼线笔和一支带珠光效果的液体眼影就可以轻松完成妆容啦，方便又简单，如果不学起来真的对不起自己的颜值哦！

兰芝双色立体眼影笔

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打造夺目迷人双色眼妆。