导语：如果你有在关注那些时尚硬照、美轮美奂的大片，你会注意到模特们的皮肤特别水嫩，在颧骨和脸部凸起处，都透着一层光，仿佛颧骨被打湿了一样，那种湿漉漉感觉的高光，就是水光高光。（来源：pclady）

水感高光

可以说亚洲人最爱最恨的东西，就是高光了，而U我，最爱的东西也是高光（当然是在我肌肤状态特别好的时候），会让我觉得自己blingbling，像小仙女一样，在众多高光里，我最喜欢的高光类型呢，就是水感状高光。

仿佛颧骨被打湿了一样，那种湿漉漉感觉的高光，就是水光高光

什么是水感高光呢？

如果你有在关注那些时尚硬照、美轮美奂的大片，你会注意到模特们的皮肤特别水嫩，在颧骨和脸部凸起处，都透着一层光，仿佛颧骨被打湿了一样，那种湿漉漉感觉的高光，就是水光高光。

水光感的高光

水光感的高光无粉质感，霜感，她能很好地和你的肌肤融合在一起，不会和肌肤形成一种泾渭分明的感觉，水光感的高光看起来就像天生的皮肤光泽。

高光布局

对于亚洲人来说，水光感的高光反而是最适合的高光类型，只要在选择高光底色的时候避免选择底色较重的高光，水光感的高光能和肌肤很好融合，让肌肤看起来透亮，同时让亚洲人本身比较平庸的五官，变得立体。

韩国女明星

韩国女明星脸上肌肤透出自然的光泽感

水光肌≠水感高光

这是U很想强调的一点，水光肌来源于韩妆，韩国女明星脸上肌肤透出自然的光泽感，让整个肌肤变得透亮。

光泽肌

光泽肌的重点在于整脸的光泽感，而水光感高光，高光的基本第一就是让脸部凹陷处嘭起来，脸部存在感一定要比整体提亮的光泽肌来得强，针对性也比较强，且高光的强度由个人掌控。

以下是大型种草现场

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不做社会的小猪佩奇，用水光感高光当气质girl

U把水光感高光按高光亮度分为了5阶级，亮度由低至高，存在感也依次增强，依据不同的场景需求可以选择不同阶级的高光使用。

第1阶高光

RMS Living Luminizer

RMS Living Luminizer

RMS Living Luminizer

RMS的高光，有一批死忠粉，是许多模特、美容编辑、YouTuber的最爱，乳霜的质地上脸非常低调，以至于让人疑惑你到底有没有涂高光，还是天生的肌肤好到发光，它的反光不明显，没有清晰可见的亮片，也很适合凸显细纹和毛孔粗大的人使用。

第2阶高光

Tony Moly Spoiler保湿持久高光棒 #02

Tony Moly Spoiler保湿持久高光棒 #02

不做社会的小猪佩奇，用水光感高光当气质girl

这款高光棒有着非常细腻的香槟金色，上脸完全没有膏体的黏腻感，反而有种硅基产品的清爽感，与粉状产品叠用的效果也很好，不会斑驳卡粉。

第3阶高光

Stila Heaven s Hue Highlighter 单色高光#Kitten

Stila Heaven‘s Hue Highlighter 单色高光#Kitten

又是一款可以叠加的粉状的水感高光，土豆泥质地，摸起来可以感觉到粉质的顺滑，可以用手指轻拍上妆或者刷子上脸，最特别的一点，这个高光没有颜色，不像其他的高光，偏粉偏金，在怎么看颧骨也不会发灰，只有侧面看的时候，光线打过来，才会有光泽，非常心机。

第4阶高光

Marc Jacobs Glow Stick Glistening高光修容棒

Marc Jacobs Glow Stick Glistening高光修容棒#Spotlight

偏黄的一款高光膏，如果肌肤很白的仙女，可能要先使用，以免在脸上显黄，非常丝滑的质地很好推开，而且不会边干，会一直很滋润，闪亮程度是一秒变超模。

第5阶高光

Coloupop高光#Flexitarian

Coloupop高光#Flexitarian

Coloupop高光 #Flexitarian

厌倦了低调细腻，选择闪出银河界的闪，与若隐若现，低调的这种词一点儿都不沾边，闪到当镜子都行，偏冷调的冰白香槟色，对黑皮不友好，也不可避免的会突显放大肌肤问题，但同时它保有的卡拉泡泡家那种湿软的土豆泥质地，使用感受非常非常好。

看完这些高光，你还不行动起来，get一个！做个水光高级girl！