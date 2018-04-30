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不做社会的小猪佩奇 用水光感高光当气质girl

不做社会的小猪佩奇 用水光感高光当气质girl
2018年04月30日 01:37 新浪时尚
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　　导语：如果你有在关注那些时尚硬照、美轮美奂的大片，你会注意到模特们的皮肤特别水嫩，在颧骨和脸部凸起处，都透着一层光，仿佛颧骨被打湿了一样，那种湿漉漉感觉的高光，就是水光高光。（来源：pclady）

水感高光水感高光

　　可以说亚洲人最爱最恨的东西，就是高光了，而U我，最爱的东西也是高光（当然是在我肌肤状态特别好的时候），会让我觉得自己blingbling，像小仙女一样，在众多高光里，我最喜欢的高光类型呢，就是水感状高光。

仿佛颧骨被打湿了一样，那种湿漉漉感觉的高光，就是水光高光仿佛颧骨被打湿了一样，那种湿漉漉感觉的高光，就是水光高光

　　什么是水感高光呢？

　　如果你有在关注那些时尚硬照、美轮美奂的大片，你会注意到模特们的皮肤特别水嫩，在颧骨和脸部凸起处，都透着一层光，仿佛颧骨被打湿了一样，那种湿漉漉感觉的高光，就是水光高光。

水光感的高光水光感的高光

　　水光感的高光无粉质感，霜感，她能很好地和你的肌肤融合在一起，不会和肌肤形成一种泾渭分明的感觉，水光感的高光看起来就像天生的皮肤光泽。

高光布局高光布局

　　对于亚洲人来说，水光感的高光反而是最适合的高光类型，只要在选择高光底色的时候避免选择底色较重的高光，水光感的高光能和肌肤很好融合，让肌肤看起来透亮，同时让亚洲人本身比较平庸的五官，变得立体。

韩国女明星韩国女明星
韩国女明星脸上肌肤透出自然的光泽感韩国女明星脸上肌肤透出自然的光泽感

　　水光肌≠水感高光

　　这是U很想强调的一点，水光肌来源于韩妆，韩国女明星脸上肌肤透出自然的光泽感，让整个肌肤变得透亮。

光泽肌光泽肌

　　光泽肌的重点在于整脸的光泽感，而水光感高光，高光的基本第一就是让脸部凹陷处嘭起来，脸部存在感一定要比整体提亮的光泽肌来得强，针对性也比较强，且高光的强度由个人掌控。

　　以下是大型种草现场

　　↓

　　不做社会的小猪佩奇，用水光感高光当气质girl

　　U把水光感高光按高光亮度分为了5阶级，亮度由低至高，存在感也依次增强，依据不同的场景需求可以选择不同阶级的高光使用。

　　第1阶高光

RMS Living LuminizerRMS Living Luminizer

　　RMS Living Luminizer

RMS Living LuminizerRMS Living Luminizer

　　RMS的高光，有一批死忠粉，是许多模特、美容编辑、YouTuber的最爱，乳霜的质地上脸非常低调，以至于让人疑惑你到底有没有涂高光，还是天生的肌肤好到发光，它的反光不明显，没有清晰可见的亮片，也很适合凸显细纹和毛孔粗大的人使用。

　　第2阶高光　　

Tony Moly Spoiler保湿持久高光棒 #02Tony Moly Spoiler保湿持久高光棒 #02

　　Tony Moly Spoiler保湿持久高光棒 #02

　　不做社会的小猪佩奇，用水光感高光当气质girl

　　这款高光棒有着非常细腻的香槟金色，上脸完全没有膏体的黏腻感，反而有种硅基产品的清爽感，与粉状产品叠用的效果也很好，不会斑驳卡粉。

　　第3阶高光　

Stila Heaven s Hue Highlighter 单色高光#KittenStila Heaven s Hue Highlighter 单色高光#Kitten

　　Stila Heaven‘s Hue Highlighter 单色高光#Kitten

　　又是一款可以叠加的粉状的水感高光，土豆泥质地，摸起来可以感觉到粉质的顺滑，可以用手指轻拍上妆或者刷子上脸，最特别的一点，这个高光没有颜色，不像其他的高光，偏粉偏金，在怎么看颧骨也不会发灰，只有侧面看的时候，光线打过来，才会有光泽，非常心机。

　　第4阶高光

Marc Jacobs Glow Stick Glistening高光修容棒Marc Jacobs Glow Stick Glistening高光修容棒

　　Marc Jacobs Glow Stick Glistening高光修容棒#Spotlight

　　偏黄的一款高光膏，如果肌肤很白的仙女，可能要先使用，以免在脸上显黄，非常丝滑的质地很好推开，而且不会边干，会一直很滋润，闪亮程度是一秒变超模。

　　第5阶高光

Coloupop高光#FlexitarianColoupop高光#Flexitarian

　　Coloupop高光#Flexitarian

Coloupop高光 #FlexitarianColoupop高光 #Flexitarian

　　厌倦了低调细腻，选择闪出银河界的闪，与若隐若现，低调的这种词一点儿都不沾边，闪到当镜子都行，偏冷调的冰白香槟色，对黑皮不友好，也不可避免的会突显放大肌肤问题，但同时它保有的卡拉泡泡家那种湿软的土豆泥质地，使用感受非常非常好。

　　看完这些高光，你还不行动起来，get一个！做个水光高级girl！

水光高光
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