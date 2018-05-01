省钱又不费力让化妆品“起死回生”

导语：豆瓣曾经发起了这么一个话题，#男朋友弄断口红怎么办-#？今天我们就来解答让化妆品“起死回生”的门道。（来源：爱丽时尚网）

其实化妆品难免会遇见各种各样的状况，会过期会弄断，那么怎么能让这些化妆品“起死回生”呢？

悲剧一：睫毛膏干掉

睫毛膏的寿命大概约在6-7个月，所以很多妹子都会选择便宜又好用的睫毛膏。但是许多大牌实在种草干了好可惜呀。这时只要滴入一滴眼药水在睫毛膏里，并均匀搅拌瞬间就能让睫毛膏复活。

悲剧二：指甲油干掉

颜色太多每个都喜欢，用一半就出现要干掉的状况。这时候眼药水也可以出现发挥它的最大功效。滴入一滴搅拌均匀，静置约5-10分钟，就是一瓶全新的指甲油咯~

悲剧三：粉饼碎掉

一个不小心粉饼、眼影盘摔在地上有可能就会酿成悲剧。别急不如破坏的更彻底些，将粉饼戳碎，倒入粉饼盒中，将酒精均匀喷在上面，这时候再用勺子将表面压平，让粉质紧密粘合在一起，接着等待干燥就可以继续使用啦。

悲剧四：口红断掉

直男们请收藏！！不想单身全靠它了。将口红断掉的切面用打火机加热，直到切面微微融化，再进行粘合，用美工刀小心翼翼的塑型。放入冰箱冷却15分钟就恢复如初啦~

那些不用的化妆品，过期的眼药水快点找出来。让他们起死回生废物利用吧~