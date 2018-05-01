学日本女生这样化妆精致又时髦

导语：化妆只靠一招闯天下这样可不行！为什么别人化的妆容看起来就是精致和时髦？来自日本的2018春夏最新潮流画法，快跟着学一两招，保证你在众人面前展现出与众不同的精致妆容。（来源：爱丽时尚网）

1、眉色不妨搭配唇色

你没有听错！一般眉毛我们顶多刷个染眉膏来搭配发色，可是日本女生可是更大胆，她们会在眉毛上刷一点红棕色来搭唇彩，让整体妆容更和谐。除了眉色，眉型也要照顾到，2018流行的是自然眉毛，建议眉头和眉尾差不多粗，最重要的是要画出毛流感，这样才显得年轻！

2、眼妆重‘质感’而非色感

春夏的底妆变得轻盈，眼妆也要跟进喔！当眼影只刷上淡淡一层光泽时，细节更是要小心处理，像是描绘内眼线、刷出根根分明的上下睫毛都能帮助眼睛大而有神。特别提醒刷睫毛膏前，一定要先‘向下’夹翘，才能事半功倍！

3、腮红位置上移，唇才是主角

腮红可以改为修容了，因为当唇色重的时候，颊彩只需点缀。将腮红渐渐上移到眼下位置，颜色淡淡的就好，或是你根本可以不需画腮红，用金色或是金色眼颊棒打在眼尾外C、眼头ㄑ字区或是眼下，做出脸部的立体感就行。

4、随性地画上‘雾面唇’

当光泽都集中在脸部肌肤时，唇彩部分请记得选择‘雾面质感’，微润的雾面双唇在日本超红，记得唇缘部分上色时要用手指晕开，保留一点随性感。在日本目前最人气的唇色分别是红色、玫瑰色和酒红色，鲜艳调的橘目前也很受欢迎的！