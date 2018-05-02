看我用这些平价彩妆画出高级感妆容

导语：对于女生来说，洗头+化妆就意味着见面豪华套装，下午茶、约会等重要活动才精致起来捣腾自己，理由是：你以为粉底液便宜吗？每天见到的人不配我花这么贵妆Balabala ……不要再为懒找穷当挡箭牌，用这些开架化妆品就能画出今年最流行的妆容。（来源：pclady）

不好意思，我今天就要打你脸了，粉底液真的很便宜，几十块的的粉底液一样很服帖，一百块的口红照样能上巴黎时装周，你不知道有些开架彩妆在质量和上妆能力一点也不比大牌逊色。

不要再为懒找穷当挡箭牌，用这些开架化妆品就能画出今年最流行的妆容，出门不累，化妆不贵，天天都是精致的猪猪girl。

首先，我们先来讲一下今年特别流行的一个“玻璃唇妆容”，最近很多女星有了它以后出场自带元气少女感，水嘟嘟的唇妆，清淡的眼妆，基本不用费什么心思就能画出精致妆感。

而且现在正值春夏季，这个妆容清新之中又带着色彩斑斓的明媚，太适合不过了。要如何打造玻璃唇妆，其实很简单，赶紧翻页看一下~

>>底妆<<

玻璃唇妆容对底妆的要求比较高，白净细致，所以遮瑕这个步骤很重要，尤其是黑眼圈一定要遮得严严实实的。遮瑕我还是比较推荐遮瑕膏，妆感比较自然，质地也不会太过粘稠。遮瑕棒比较干，而遮瑕液虽然质地清爽，但是遮瑕力度不够。折中之后还是遮瑕膏最适合大部分人！

产品推荐：

NYX六色修容遮瑕盘 94RMB

NYX六色修容遮瑕盘的膏体不会拔干，延展性非常好，可以更好地贴合肌肤起到遮瑕效果。六个颜色可以用在不同的部位遮瑕，一盘更比六盘强就是它了。淡紫色用来作高光提亮肤色，最后一格的棕色就用作脸部修容，其他4个颜色就可以视情况放在痘痘、黑眼圈和斑点等瑕疵上修容。

遮瑕后就是粉底液和定妆粉轮番上场。因为有了遮瑕步骤，粉底液我会选择轻薄款，一方面是这个妆容追求的是效果自然，另一方面春夏季粘腻的天气干爽的妆容也会比较舒服。轻薄的粉底液再加上细腻的定妆粉隐形毛孔，整个底妆就完成了！

产品推荐：

Catrice遮瑕水润粉底液 80RMB

拧开Catrice的滴管就可以感受到粉底液的流动性非常强，滋润又好推开，即使是干皮也完全不用担心卡粉，而且它还拥有遮瑕效果，涂上之后红色的痘印是完全看不见的！

WET N WILD自拍粉底 79RMB

WET N WILD自拍粉底粉质非常细腻，上脸后既服帖又把毛孔都隐藏起来了，最重要的是零妆感，最适合在夏季的时候使用，轻薄不厚重。

>>眼妆<<

眼妆相对简单一点就好，整个妆容重头戏在唇妆。如果眼窝颜色深一点的可以先用白色的眼影打底，如果不会就直接用棕色系眼影在上下眼窝都刷一边，没什么要求，涂匀就好了。再在下面图片箭头标识的两个地方贴着眼睫根涂上带闪的裸色系眼影。手残党（例如我）就不会再画眼线了，嗯技术好的可以再画一条眼神来加深眼窝轮廓。

产品推荐：

LA Girl四色眼影#469 39RMB

LA Girl四色眼影的#469大地色用来打造这个玻璃唇妆容简直是便宜又无敌的存在，粉质软糯很容易上色，平时用它化一些日常眼妆也完全足够了！

>>腮红<<

玻璃唇妆容一定不能偷懒少了腮红，整体妆容本就偏向唇妆，如果再没有腮红会在唇妆的对比下显得头重脚轻。腮红打的位置也在下面的图标识出来了，在苹果肌处一横一竖形成T字型。和新手怕控制不住把腮红打成一坨，可以先把腮红混进散粉里面，调浅颜色再慢慢上腮红。

产品推荐：

essence马赛克腮红 35RMB

essence走的是安全植物成分的佛系彩妆，细腻的粉质和这走心的价格就足以让人疯狂剁手了。再瞧瞧这压花花纹的设计，低配版cpb，颜控如我也经不起这诱惑啊！

>>唇妆<<

终于到一直被cue的唇妆部分了~涂上唇釉的那一刻，就立马让嘴巴饱满，完全看不到唇纹，水灵灵如糖果般让人想咬一口。唇釉的颜色我会选择红色偏粉系列，比较日常，要想显白的就可以选择橘色系！

产品推荐：

KIKO 3D镜面唇釉#11 105RMB

KIKO唇釉传说是阿玛尼和D&G模特走秀的专用产品，不论持久度和保湿效果都非常高，成膜后也不会沾杯，妹纸们涂上它之后也可以继续浪，是不是敲级棒！

最便宜的化妆品打造最in的妆容，让小仙女们不用吃土也能美出新高度！