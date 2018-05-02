试色了这5块网红高光后 破解了女星脸型超立体的秘密

导语：女明星人人五官立体脸超小，其实很主要的一点就是高光打得好！兜里没有几块高光都不好意思说自己会化妆！今天芭姐来帮你们试色五款高光，快看看有没有种草？（来源：时尚芭莎）

谁说马思纯有点微胖的？你看这脸又瘦又美，简直是自带发光体的小仙女。与淡妆相比，高光妆更能修饰脸型，五官也更加立体！

用过枕头打光的江疏影当然也不能错过高光妆！画了高光和没画的区别就是这么大！可以说是少了一条银河了。

女明星真人示范告诉大家用高光和不用高光的妆效天差地别，不过先别心急下单买高光，芭姐给你们做了五款热门高光的试色，看看哪款被种草啦！

五款热门高光 你Pick哪一个？

No.1 Charlotte Tilbury

闪亮程度：★★★★★

持久度：★★★★★

适合肤质：干皮、混合皮

适合肤色：所有肤色

价格：RMB344/12ml

Charlotte Tilbury这款高光液是海绵头设计，挤出来涂在手上被惊艳到了，金属色液体状，细闪密度高，超闪的！

上脸用手轻拍开后脸上会出现一道非常耀眼的光芒！是一款非常高调有存在感的高光。质地细腻不会凸显毛孔和瑕疵，轻薄水润干皮使用也不会出现卡纹卡粉的情况。不过一定要注意用量，多次叠加会有油光满面的风险。

如果觉得太闪可以用海绵蛋轻拍开效果会更加自然，香槟金色不挑肤色，打在颧骨、鼻梁、眉骨、额头，下巴会有修饰脸型的效果使五官更加立体，妆效维持8小时不是问题。喜欢画欧美妆的小仙女们千万不要错过这款！

No.2 M.A.C魅可

闪亮程度：★★★★★

持久度：★★★★

适合肤质：所有肤质

适合肤色：所有肤色

价格：RMB360/9g

涂抹在手上闪亮程度与Charlotte Tilbury的高光液不相上下，虽然是高光粉，但闪片密度所带来的饱满感丝毫不输给液体高光。

刷在颧骨瞬间像打了玻尿酸！波光粼粼的妆感超级美令皮肤饱满有光泽，亮片密度均匀，粉质细腻丝滑不会凸显脸部瑕疵，干皮使用也轻松无负担，上脸一段时间后会与肌肤融为一体更加自然，不过高光粉持久度还是不敌液体高光。

香槟金色的妆效对所有肤色都很友好，可以根据需求决定用量，高调或低调的妆效任你选择，最关键的是它足足有9g，可以用很久很久。

No.3 Giorgio Armani阿玛尼

闪亮程度：★★★

持久度：★★★

适合肤质：所有肤质

适合肤色：白皮，冷色调皮肤

价格：RMB580/30ml

包装设计采用阿玛尼经典玻璃瓶非常有质感，按压头设计方便控制用量，涂在手上质地有点像乳液，非常水润丝滑，细闪没有丝毫颗粒感。

上脸后液体质地会转换为膏体，所以一定要尽快用手拍开防止结块和卡粉，闪度非常低调，就像皮肤自然透出的光泽感，提升气色的同时皮肤胶原蛋白满分。可以用这款高光液与粉底混合上妆，妆效瞬间清透明亮。

值得一提的是这款高光液是有“隐藏”效果的，在阳光或灯光下脸部角度转变的过程中会呈现蓝紫色的偏光感，妆效可以说十分高级了，打在苹果肌和泪沟处会显得非常有元气，白皮使用会显得皮肤更加白皙水润，不过黄皮和小麦肤色涂上会显黑建议谨慎选择。

No.4 Shu Uemura植村秀

闪亮程度：★★★

持久度：★★★

适合肤质：油皮，混合皮

适合肤色：白皮，冷色调皮肤

价格：RMB165/4g

包装简洁大方，体积轻巧方便携带，高光粉抹在手上呈亮白色，闪片颗粒比较明显，粉体压的比较实，粉质丝滑飞粉现象不严重。

上脸后搭配刷具轻扫在颧骨处闪片会自然散开，颗粒感居然神奇般的消失了，莹白色的光芒使妆效自然通透，不过多次叠加还是会有卡纹卡粉的问题，干皮一定要注意用量。

如果想要光泽感更加明显建议使用毛量密一点的刷具上妆。大面积轻扫在颧骨、苹果肌和额头处效果最佳。闪片比较散，扫在鼻梁、眉骨等较小部位妆效不均匀，而且会凸显毛孔。

No.5 Nars

闪亮程度：★★★★✩

持久度：★★★

适合肤质：油皮，混合皮

适合肤色：白皮，暖色调皮肤

价格：RMB300/4.8g

与Nars明星腮红炫酷的哑光黑色包装一样，粉质压的比较松，所以有点飞粉。高光粉刷在手上是粉嫩的橘粉色调很讨喜，闪片很大，颗粒感明显。

上脸后闪片非常有存在感，可以清楚的看到脸上有亮片在闪烁着光芒。淡粉妆感，橘色调不会很明显，所以对黄皮也很友好。闪片颗粒感明显，会凸显脸部瑕疵，毛孔粗大和长痘时期要避开这款产品。

亮片非常大，所以适合打在颧骨等大面积部位妆效会比较明显，妆效高调，所以不太适合日常通勤使用。去蹦迪要是打上这款你绝对是人群中最闪亮的星！

说了这么多芭姐来给小仙女们总结一下这5款高光

闪亮程度： Charlotte Tilbury=M.A.C魅可>Nars>Shu Uemura植村秀>Giorgio Armani阿玛尼

持久度： Charlotte Tilbury>M.A.C魅可>Giorgio Armani阿玛尼>Shu Uemura植村秀>Nars

上图为自然光和室内灯光效果对比

不同肤色、肤色调的人怎么选？

白皮和冷色调皮肤可以选择Giorgio Armani阿玛尼的高光液和Shu Uemura植村秀的高光粉，黄皮、小麦色皮肤和暖色调的小仙女可以选择Charlotte Tilbury高光液，M.A.C魅可和Nars的高光粉。

不同肤质的人怎么选？

干皮适合Giorgio Armani阿玛尼的高光液和Charlotte Tilbury高光液，瑕疵皮肤不要选择Shu Uemura植村秀的高光粉和Nars高光粉。

液体高光和粉状高光，上妆顺序有区别吗？有。

液体高光：上完底妆后上液体高光，再定妆。

粉状高光：定妆后再上粉状高光，油皮可以在高光粉后再作定妆。

记住一个原则：液体混液体，粉状混粉状。