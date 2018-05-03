浓妆季已完结 快换上女星都爱的空气妆感

导语：如果你仔细观察最近女明星们晒出的自拍，或者参加活动时化的妆容，你会发现她们的妆容越来越淡，轻盈透白完全零存在感。有时候还能隐约看见脸颊两侧的小小斑点等，难道这就是今夏正流行的空气感底妆。（来源：时尚芭莎）

迪丽热巴的妆容一直都是超清透，不会有浓烈的妆感，就算离镜头再近，照相的时候也看不出来任何粉感。

你们可以仔细观察她的脸，平滑水嫩，仿佛没上妆一般。

不得不说一句“空气感妆容代言人”唐嫣，你很少会在她脸上看见因为底妆太厚而造成的脱妆、卡粉等状况。反而是无敌贴面，若有似无。

不仅轻薄还自带柔焦的效果，你要是能看见她有一点儿毛孔就算芭姐输。

好久没更新动向的郑秀晶最近因为几张在机场的照片重新走回大众的视野，一身浅色衣衫，笑起来优雅迷人。最让芭姐过目不忘的就是，她的空气感底妆。

从脸颊上微微透出的光泽，能看出她的气色很好。而且轻薄的底妆，让她的整体妆容看起来很轻盈。

其实郑秀晶化空气感妆容亮相已然不是第一次了，当大家都还在追求强烈妆感的时候，她就在走“空气感”路线。

看过了这么多女明星都在Follow空气感的底妆，是不是很喜欢？怕自己化不出完美的效果？现在就来为你支招！

覆盖3种肤质 零存在空气感底妆轻盈无负担

干燥肌？加点精华进去喽！

干性皮肤的美眉们最怕卡粉！往粉底液里面添加精华油就可以轻松缓解这个问题，能有效滋润肌肤，增强抓粉力。

油皮肌？用控油妆前乳！

谁不想要透明般的底妆？奈何油皮妹子们脸部天生代谢旺盛，油光满面让你哭笑不得。这时候你就需要在底妆前加一个控油妆前乳，平衡脸部油脂，还可以遮盖粗大的毛孔。如此“心机”还怕不漂亮？

又油又干？please分区上妆！

如果你是混合肤质，芭姐建议你可以分开上妆，薄薄一层妆前乳之后底妆先涂T字区，脸颊部分的底妆仍需要混合美容油，妆后加强定妆，尤其是T字区。最后随身携带一包吸油纸，重点吸收T字区的油。

空气感底妆三部曲

轻盈、水嫩的妆效通通Get！

Step1：妆前护肤加强补水

妆前补水一定要做好，你可以选择加涂补水精华，也可以选择水润度较高的防晒或者妆前乳，按照你自己的喜好选择合适的产品就好。

Step2：点涂底妆产品

不建议仙女们用手上底妆，不仅涂不均匀产品，也不容易和皮肤融为一体，选择美妆蛋或者粉扑或者粉底刷来上妆，能够涂抹地更均匀、更轻薄。

Step3：保湿定妆喷雾作为最后一步

我们一般在选择定妆产品的都会选择粉饼，但是粉饼有时候会吸走脸上大部分的油脂，使肌肤变干甚至加速脱妆。所以针对这种情况，我们可以选择定妆喷雾，既能定妆又能保湿。