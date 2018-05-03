掌握2018美白关键点 看这一篇就够了

导语：仙女们对于美白一直是很上心的，大家都在无所不用其极的去追求肌肤的白透亮。今天芭姐就来为大家总结出了4种今夏最热门的美白方法，全面覆盖了少女、辣妈还有上班族们。一起去看看吧！

For少女们 拍视频上镜必须白

自媒体时代，人人都有15分钟机会当明星。若想赢得关注，在无法修图的情况下，视频里的自己想呈现最美状态+吸引粉丝，白到发光最美丽，所以，要美白！

For恋爱女孩们 出门约会粉嫩白

人海中成功抓住男神视线，下一步就是约会对手戏，真是让人又爱又怕：爱的是亲密接触恋情升温，怕的是近距离凝望、不方便浓妆，甚至有可能相伴过夜、卸妆来见，万一被他看到脸上的黯沉蜡黄黑眼圈，估计连朋友都没得做……所以，要美白！

For辣妈们 和北鼻一样的亲子白

当妈的人自带幸福高光是没错，但狂晒亲子合影的妈咪请注意，如果移除情感滤镜、单看脸贴脸的肤质对比，妈妈们的皮肤是不是有点暗、带些斑、感觉脏脏旧旧的？所以，要美白！

For喜爱度假的少女们 海滩度假反光白

勤奋工作小半年、攒齐预算和假期，畅快逛吃玩耍之后，你当然希望带着纪念品与美好记忆回家，而不是黯沉、脱皮、黑化显老的自己。所以，要美白！

4个场景求美白 4种神器各个击破

For上镜白 美白粉饼随身带！

假如视频拍一整天，担心底妆光泽断电，就备一盒春夏新款美白粉饼：光感粉体不靠亮粉就能产生柔光，折射光线修饰肤质瑕疵，高透明度重复叠擦也不厚粉，反而像为肌表覆盖一层反光膜，闪闪惹人爱的小白脸绝对走红！

镜头前，脸部泛红、黯沉、黑眼圈等肤色不均问题会加重，用遮瑕难以轻易盖住。选择集合各种色调的饰底盘，根据“绿退红、黄提亮、蓝&粉去暗、紫&橘遮黑眼圈”的原则改正肤色，还原匀亮肤色快又好，同时避免过分遮瑕变成2D平板脸。

For约会白 细腻珠光精华+素颜霜

约会当然要白白亮亮的肤感才能惹人爱。出门前的美白精华不能少，不少精华液、精华乳为了提升吸收导入效果，或单纯优化产品质感，会添加很细小的珠光、亮粉、黄金微粒等成分，不需特别洗卸掉，轻轻涂抹就能均匀渗透肌肤，隐约闪烁光晕巧妙修饰肤质、让脸部轮廓有立体感。

全素曝光和带妆睡都荒唐，那就抹上最具话题的素颜霜吧！作为保养的压轴步骤，素颜霜其实是具有修容效果的护肤霜/调理膏，其中的类保养成分立即调亮肤色、隐匿瑕疵，比字母霜或饰底乳更显自然白嫩，眼再毒的男神也看不出破绽。颜霜属于保养品类别，不含色料和粉体、不会造成肌肤负担，夜宿或旅行直接抹上入睡没问题。

For亲子白 辅助胶原美白

宝贝胶原满点的脸蛋羡煞人，Ta皮肤软骨的胶原全都来自你！但是生完宝宝之后的你，就没他那么白了！除了通过食物回补孕期流失的胶原蛋白，请妈妈们启用抗老型美白产品，促进胶原增生的成分充实真皮“内里”，肌肤白和弹一步到位，饱满肌底更令黑色素无处藏身，祛斑净肌愈加有效率。

另外，怀孕期间受到荷尔蒙影响，黑色素细胞的活性上升，女性身体各部位都会有黯沉的问题。按理说色素沉淀会随分娩慢慢消退，可由于脸蛋曝露在外，黑色素的积蓄力加上紫外线和环境刺激，使得颧骨、脸廓仍不断有孕斑冒出来，甚至比孕期更严重。

新升级推出的淡斑精华，加强了镇定和抗发炎诉求，选择成分浓度高、点对点作用的祛斑笔，早晚各用一次，轻按到有微酸感，意味着淡斑力正深入击破色素，扫除瑕疵沉淀更靠谱。如果色斑黯沉已经连成片，建议在精华步骤后，加码使用美白精华液或局部美白贴膜，通过集中保养密集补润焕亮。

For度假白 眼周、脸颊由内而外双守护

与其事后揽镜悲伤、砸钱耗神白回来，预先做足防晒比什么都实在。无遮蔽的日晒环境，紫外线的曝晒量比平时高出近十倍，加上肌肤与阳光接触面积增大，SPF 50+、PA三个+起跳的宽频防护是基本配置，配上“美白”或“亮采”型的防晒乳，通过美白、抗氧化成分加强对抗光老化，牢牢守护皮肤的健康白皙。

眼周皮肤纤薄、缺乏皮脂易敏感、阻隔紫外线能力弱，不防晒变黑变老更无情。鉴于面部防晒品不适合眼周肌肤，度假时除了借助墨镜防护，建议选择含防晒系数的眼霜和眼部专用防晒品，质地温和但有双重防御效果，添加美白或抗老成分更超值。

当然防晒再厉害，也得每两小时补擦。体恤度假者“轻便、省力”的使用诉求，新晋登场的防晒粉饼、喷雾、凝胶不仅系数越做越高，质地也更持久稳定，重复补擦不厚重、妆后叠擦不糊妆，甚至还能产生沁凉感镇定日晒肌，把晒后修复功课都省了。

海滩假期的小伙伴也别担心哦，品牌们特为水上活动设计的修护系防晒再上层楼：新科技将美肌配方与防晒成分结合，修补皮脂膜之余，防水、抗汗力依然优秀；镀膜技术除了防日晒，也能隔离海水造成的干燥、刺痒等伤害；深入细胞层面的修护功能，更防范自由基破坏真皮层、肌肤黑化老化崩坏……说真的，只要你认真擦防晒，假期做个白雪公主so easy！