妆前看不上 妆后悔断肠

导语：虽说现在未到到五黄六月的夏天，但是南方的雨季，也是让人忧心让人愁，想抱怨天空的昏暗，抱怨天气的阴冷，抱怨空气的潮湿，而U我更想雨季的脱妆，过了一会，脸要么黏糊糊到脱妆，要么就是转头就毛孔立现，可以说是非常的心痛了。（来源：pclady）

望着窗外飘着的细雨在玻璃窗上划过的痕迹，这是季节交替的雨季。

天空耐不住乌云的灰沉，细雨绵绵人行道、马路边，一把把颜色鲜艳的伞，在雨中开出了花儿。

虽说现在未到到五黄六月的夏天，但是南方的雨季，也是让人忧心让人愁

想抱怨天空的昏暗，抱怨天气的阴冷，抱怨空气的潮湿

而U我更想雨季的脱妆，你说它热吧，骄阳如火、汗流浃背也算不上，就是闷，稍微一动就出汗脱妆到亲妈都不认识。

和朋友出门拍照，除了必备刘海直板夹，还要带上一堆补妆的化妆品。

但是过了一会，脸要么黏糊糊到脱妆，要么就是转头就毛孔立现，可以说是非常的心痛了。

今天就要和大家mark一下出门不脱妆小撇步——妆前乳

妆前乳主要是对皮肤有修饰的效果，可以提亮肤色，遮盖肌肤毛孔的一个用于粉底隔离之前的化妆品

简单点说它就是一个让粉底和你的皮肤融合的更好的产品

这样的一个产品，天时地利人和的时候，你一点儿都不觉得它重要，但是稍微有个什么不稳定因素，它就是举足轻重的存在。

妆前乳 VS 隔离霜

说起妆前乳，老邻居隔离霜一定不会被落下，向来隔离、妆前就相当于楚汉争霸，谁也不让谁，随着一些修颜隔离乳、隔离霜的出现

“要不要用妆前乳？”

“用完妆前乳要不要用防晒？”

“妆前乳和防晒有什么不同？”

这些疑问在人们心里就是大写加粗的存在，那妆前乳和防晒到底有什么不同？

共同点：

①使用步骤上都是用于护肤之后彩妆之前；

②它们都能起到隔离护肤品和为彩妆打底的作用；

③现在的很多妆前乳都有SPF值，所以同隔离一样具有防晒功效。

不同点：

妆前乳≠隔离霜

妆前乳是以修饰肌肤为主要特点，妆前乳更加偏重于为妆前做准备，而隔离霜则以隔离为首要任务。

妆前乳类型：

妆前乳就是一个妆容的基础，给皮肤基础打好了，之后的粉底液效果就会更棒，不同人皮肤状况不同，肌肤诉求也不一样，如果想要打造持久精致的底妆，选择一款适合的妆前乳是至关重要的。

控油保湿类

控油保湿型的妆前乳就是帮助皮肤控油或保湿的妆前乳，对浮粉、卡粉等问题有一定的辅助作用，能帮助皮肤和粉底液完美结合，并加大保水力度及控制肌肤油脂分泌。

干皮和混干皮可以根据自己干的程度选择相应的保湿类妆前乳，同理，油皮和混油皮则选择相应的控油类妆前乳。

ILLAMASQUA HYDRA VEIL PRIMER保湿妆前乳

推荐：80%

回购：65%

来自英国彩妆品牌，堪称英国版的MAC，黑色的包装看起来很用心，打开黑色漆面盖子后，里面还附一个小勺子，妆前乳是果冻质地，触感奇特，上脸很轻易就能推开，抹在脸上就像刚刚洗完脸一样很湿滑，含有破尿酸、天然海藻精华成分，补水保湿的功效没话说，同时，还能填补脸上不平整的瑕疵，隐形毛孔，pony、王鸥都曾经推荐过它。

Too faced hangover保湿妆前乳

推荐：85%

回购：70%

emma同款推荐的保湿妆前乳，YouTuber几乎人手一只的保湿妆前，椰子水配方，带有香香的椰子味道，很好闻，质地轻薄又滋润，保湿效果也好，涂上以后再上妆基本不会有浮粉或起皮的状况，也是U的心头好。

调整肤色类

调色类妆前乳通过妆前乳颜色来中和肌肤肤色不均，从而降低因肤色不均而导致后续底妆出现斑驳、妆效不好的问题，最常见的调整肤色妆前乳颜色是紫色、绿色。

资生堂 透润隔离霜

推荐：75%

回购：70%

SS霜属于一支防晒+妆前乳综合性的产品，用了一个他们特有“羽感遮护技术”，乳霜质地非常轻薄，在脸上涂抹开来清爽不油腻，有柔焦的效果，除了肤色调理之外，同时具备抗UV、抗氧化、保护皮肤屏障的能力，算是市面上最早关注抗污染的护肤品之一。

Catrice调整肤色提亮妆前乳

推荐：88%

回购：80%

在YouTube上被推到烂的Catrice，在国内为什么一直都不火呢，小滴管磨砂玻璃瓶身和它们家粉底液的外观差不多，不过小了一号，浅米色的液体带着微弱的珠光，一推就开，不粘腻不油，摸起来哑光，但是视觉看上去是珠光，能瞬间提亮肤色。

平滑毛孔类

调色类妆前乳一般用于鼻子及其两边还有其他毛孔粗大的位置，能快速隐形毛孔、黑头和细纹，还原肌肤零毛孔好肤质。

茵菲妮凝润修饰妆前乳

推荐：70%

回购：70%

KOSE旗下的，来自Infinity的产品，这支是一个可以让皮肤暗沉和小瑕疵隐形的产品。延展性非常好，淡粉色的感觉可以让脸部红润自然，如果你没有特别大的遮盖要求其实就可以用完了之后盖一层蜜粉就足够了。

Make up forever毛孔隐形妆前乳

推荐：80%

回购：72%

MUF的这个系列的调节肤色妆前的妆前乳算是比较冷门的了，上脸清透自然，调节肤色的能力是偏自然款的那种，不会用力过猛变得假面。

光泽类

使妆面呈现BlingBling效果的妆前乳，光泽类妆前乳相对高光更为自然。

娇兰幻彩流星亮肤修颜液

推荐：75%

回购：70%

说它是娇兰的镇牌产品之一也一点都不夸张，小珠子被挤碎后抹开就是水水的感觉，就是纯水润的光泽感，无负担感，简直能让皮肤亮白保湿提高到几个度，搭配平时嫌干的底妆绝对是个不错的选择。

MAC魅可晶亮润肤乳

推荐：85%

回购：70%

MAC的这款妆前，主打提脸和保湿，上脸简直是疲惫倦容的救星，会产生“水润光泽亮白”的视觉效果，看上去就像皮肤的自然光泽一样，不会觉得油亮，很容易打造出韩式娇嫩脸。

还是那句话：适合自己的才是最好的