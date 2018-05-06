从五官到四肢 360°打造浪漫樱花girl

导语：每当3~5月在赏樱花的旺季，日本就会挤满人群！作为没钱又没时间的下水道女孩，逃得过来自远方樱花的诱惑，但依旧忍不住品牌们推出的各种樱花单品啊！所以，樱花控们请吃我一口安利好嘛~（来源：pclady）

作为没钱又没时间的下水道女孩，逃得过来自远方樱花的诱惑，但依旧忍不住品牌们推出的各种樱花单品啊！所以樱花控们请吃我一口安利好嘛~

Fancl芳珂樱花卸妆油

一贯走极简路线包装的Fancl，出了樱花限定着实让人惊喜了一把！称不上十分美貌，但也不丑，再看在主打零添加一直有口碑的份上，这款的卸妆油还是值得推荐的！卸妆力度很强，卸的很干净，每次使用下来都能感觉到卸完皮肤变白~

黛珂LIPOSOME 樱花限定

每年最爱跟樱花热点估计要数黛珂了，今年出的樱花限定以“春天，美肌的觉醒”为主题，颜值上嘛，倒是简单朴实了一点，主要还是靠着当家花旦“小紫瓶”吸睛。

主打保湿功效，渗透力好，非常清爽，可以显著改善肌肤纹理，不论沙漠肌还是混油皮都能轻松上手。

怡丽丝尔 保湿胶蛋白睡眠面膜樱花限定

近年势头很猛的资生堂旗下品牌——怡丽丝尔，范爷也推荐过，出的这款面膜樱花限款有了颜值的加持，一度陷入疯抢的情况！主打深层修护肌肤、补充胶原蛋白，能起到初老的效果。

质地是Q弹粉色果冻状，里面含有清晰可见粉色小颗粒，是具有补水效果的美容精华，敷在脸上还能Feel一股樱花飘落在脸上的浪漫气息~作为一款睡眠免洗型面膜，可以敷着她睡觉，一觉醒来脸蛋又滑又嫩的，气色也连带变好了。

多芬 樱花甜香沐浴乳 RMB55.5/730g

多芬樱花甜香沐浴乳，特含多芬Nutrium Moisture亲肤保湿成分，因其与肌肤天然保湿成分相似，所以非常容易就被皮肤吸收了，沐浴后肌肤水水润润、Q弹嫩滑。里面添加的清洁成分是温和的氨基酸类，彻底清洁又不伤肤，还很好冲洗掉不容易残留。

蕴含樱花精华，清爽、滋润肌肤的同时带有日式樱花甜香，非常好闻。每次想去日本看樱花的时候，就想紧紧抱住它！用它洗澡，仿佛就置身在樱花树下，亲身感受着樱花香气的浸染一般。

AMINO MASON 牛油果氨基酸樱花限定套装 RMB298

在日本超级火的AMINO MASON获得过洗发水大赏“第一哦！推出不久的樱花护发套装非常美貌，粉嫩份配色扑面而来的萌感让人好心欢喜啊！如果没有按压口，就可以摇身变为果酱了你信不信！

别看长得一副可爱的模样以为徒有其表，人家可厉害了！主打植物成分，蕴含牛油果和氨基酸成分，温和到不要不要的！另添加有牛奶成分，可以给发丝补充蛋白质。

泡泡很细腻，清洁彻底到头皮油脂也能轻松改善，同时不会损伤发质。强推给头发容易炸毛的仙女。洗完以后，头发还会散发出淡淡的樱花香味，且留香也很持久哦

除了让你的都被“樱花”围绕着，画个樱花妆，也为何不可！毕竟它可以显得人温柔可人又美腻，算是小仙女标配，关键这妆还有日常不浮夸的尿性，真的很值得在现在的季节花个樱花妆，应应景呢！

樱花妆对于底妆的要求并不高，只要打造出干净、清透的自然底妆即可。眉毛部分也只需根据自己的眉形，画出自然的野生眉就好了。

樱花妆的重点是在：眼妆、腮红、 唇妆。所以下面着重推荐就是这三部分的产品哦~！

Lunasol日月晶采 马卡龙四色眼影 #01 Cassis RMB294

这是Lunasol今年春季的新品眼影系列——马卡龙，共有有4款颜色盘，每一盘的名字都是甜甜的感觉。01号 Cassis叫黑加仑，虽然听着名字和樱花没有半毛钱关系，不过却可以通过配色打造出娇艳欲滴的樱花妆！

这盘眼影以桃粉色为主题色，也是是最热门色号。最夺目的左一的桃红色带有微闪，其他三个颜色是哑光。

用右上的奶茶色打底，然后用桃粉色修饰眼部轮廓，再搭配右下的红茶红色，一款日常粉嫩的樱花妆就可以轻易打造出来啦~

Dior 限定樱花腮红高光

RMB688

作为一名高冷时尚大咖，依然挡不住她要走软萌少女路线的决心，今年推出的以樱花作为主造型的春季限定腮红盘+高光盘，真心美炸了！不仅在粉盘上印着粉嫩的樱花，连刷子也变成了粉色的刷子。

花瓣部分是腮红，有深浅不一的光泽，有樱花粉、桃粉还有粉棕色，带珠光，周围的留白部分则是米色调高光，很适合亚洲人。整体可以打造出日系的粉嫩妆效，就像看到行的男神的害羞少女。

阿玛尼 2018春夏樱花限定 #01 Light Pink 樱花粉

开年之初最让我惊艳的就是阿玛尼的春夏新品，整个包装走的是樱花粉少女风，当然颜值还是屹立不倒的！

#01 Light Pink 樱花粉是偏淡的粉色，有点裸色，带有细闪；上嘴之后感觉像是如润唇膏那样很润很润，打造出的唇色就如樱花瓣粉嫩。和别的口红叠涂使用，可以打造出玻璃唇的效果。

做个自带“樱花香气”的女子，再画个妆，穿上樱花碎花裙，让人忍不住多瞧一眼呢！