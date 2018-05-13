关晓彤用长腿+颜值征服戛纳

导语：第二次亮相戛纳电影节的国民少女关晓彤，用长裙和长腿征服了戛纳。

关晓彤本届戛纳电影节造型全解

出发造型

关晓彤出发第71届戛纳机场造型

国民少女关晓彤第二次出征戛纳电影节，在机场的出发造型中关晓彤选择了休闲装，毕竟坐长途飞机是一件艰苦的事，所以穿得舒服很重要。不对称衬衫细节以及修身的打底长裤，衬托了完美比例。

到达机场造型

关晓彤到达尼斯机场

关晓彤

而到达造型换上了短款的卫衣，以及精致的挎包，精致而不失休闲范儿。

妆容解析

经过长途飞行第关晓彤，下飞机后涂上了巴黎欧莱雅纷泽滋润唇膏 戛纳限定版 RC301，正红的唇色让她看起来气色非常好，完全没有刚下飞机的疲惫感。

红毯造型

关晓彤2018戛纳电影节红毯

关晓彤红毯

说完了出发和到达造型，我们说说关晓彤本届戛纳红毯的造型，选择了Paolo Sebastian 高级定制礼服，粉色的设计衬托了少女气质，而细节上的图腾设计像是原始的森林仙女，灵动儿活泼，超长的拖尾设计把美丽留在了红毯上，呼应造型的Chopard 高级珠宝，花瓣点缀藤蔓萦绕，仙气袭人自信闪耀，翘辫发型个性俏皮。

关晓彤

西柚色小仙女同款妆容：

今年戛纳电影节上的关晓彤为她自己的精美面庞搭配了柔和的茶色光感妆容，轻松的演绎出轻熟优雅仙女范儿。想要像关晓彤一样优雅中透出活力，最重要的一点就是要选用比自己肤色略白一点点的粉底做底妆，这样才能将五官所运用的茶色系色调烘托得更加纯正与清晰。

眼影部分用茶色眼影仔细描绘，让整个眼部轮廓更加深邃立体，用柔和的眼线加上卷翘式的睫毛效果，营造出双眸的知性与明亮。最后用西柚色的唇膏为整个妆容定调，并采取刻意在唇线边缘涂得微微过界的技法，让嘴唇显得更加俏皮性感，令整体妆效不仅体现出浓浓女性魅力，又恰到好处的带着一丝小性感。

2017年戛纳电影节造型回顾

2017年戛纳红毯

2017年戛纳红毯造型

盘点完了今年的造型，我们一起回顾一下去年她的红毯造型。这也是她首次出席戛纳电影节。当天身穿Zuhair Murad 2016春夏高级定制礼服，轻纱透视设计的浅绿色裙装，加上刺绣亮片的点缀，让她看起来仙美动人。

关晓彤2017年戛纳红毯妆容解析

轻轻盘起的头发流露着一丝随性的灵动，清雅明丽的妆容灵感注入着一丝优雅的东方神韵。明朗的柳叶眉平直流畅，眼妆精致明亮神采夺目，一抹唇间饱满的柔光朱红色，成为整个妆容的点睛之笔，我们的小关总宛如童话中的森林精灵，灵动中透着精致，女神初长成的气场跃然而出。

盘点完关晓彤两届戛纳造型之后，我们也预告一下，在戛纳电影节期间新浪时尚专访到了这位长腿少女，谈话中她也跟我们分享了自己的护肤以及穿搭秘籍，完整版视频敬请期待。