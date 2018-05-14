戛纳时尚故事|明星们是如何在戛纳做到最美的

导语：戛纳电影节进行的如火如荼，明星们也都在红毯上展现出自己最完美的一面。她们都是如何做到精彩亮相的呢？

王丽坤

王丽坤是大家眼中的“素颜女神”，那么，她是如何保持良好的肌肤状态的呢？在美丽的戛纳，她为我们解开了这个秘密。

王丽坤美颜秘笈1：防晒美白不要急功近利

对于来到戛纳这样阳光充足的海滨城市，你们是不是会在出发前恨不得把所有带美白功效，带防晒隔离功效的产品全都收在了化妆包里？但是小仙女本人王丽坤可不是这样做的喔。她还是会更加重视肌肤的保湿和滋润，并不会因为来到戛纳就把所有护肤品都调整成美白功效的产品。只是会在防晒方面加强一些。这个小秘诀你还不赶紧get？

王丽坤美颜秘笈2：不要频繁更换护肤品

化妆品出新的速度绝对是其他行业无法比拟的，不少女生都会喜欢尝试新产品。当我们问到王丽坤她是不是也会这么做的时候，她说她如果已经选定了适合自己的护肤品，就不会轻易更换产品。频繁的更换护肤品，会增加肌肤敏感的几率。

其实对于大部分女生来说，能够从成百上千种单品中找到适合自己的产品真的不是一件容易的事，这样的几率恐怕可以媲美找到你的另一半，这全是缘分呀。所以，在缘分来了的时候，怎么可以轻易放弃呢？

王丽坤美颜秘笈3：不跟风购买网红产品

眼下几乎每周都会有一款美妆类的网红单品刷爆你的朋友圈，女孩子们恨不得在完全不了解这款产品的情况下，就会毫不犹豫的将它收入囊中。而王丽坤则表示，自己不太会关注网红美妆品，自己选择的产品还是自己比较了解和适合自己的。

王丽坤戛纳红毯妆容解析

有了完美的肌肤状态，想要在红毯上光芒万丈也就成功了一半。接下来就是妆发环节。此次王丽坤走上戛纳红毯的清透妆容是由DIOR迪奥美妆沙龙打造。粉色系的整体妆感让王丽坤看上去温柔又带着一丝优雅，与红毯礼服相得益彰。看似简单的盘发造型，让整理造型干净利落，更好的突出了精致的五官和红毯战袍。

来参加电影节的明星大咖们全都有自己专属的彩妆大牌加持，由彩妆品牌最专业的彩妆大师来打造她们的红毯妆容。

凯特·布兰切特戛纳红毯妆容解析

作为本届戛纳电影节评审团主席的大魔王凯特·布兰切特的妆发造型完全由其出任全球代言人的阿玛尼打造。水润质感的粉色唇妆为气场十足的大魔王带来了亲合力，根根分明的睫毛更是放大了双眼，整体妆面虽然不复杂，却有高级的质感，非常符合凯特的个性。

李宇春

而作为此次戛纳红毯中国军团领军人物之一的李宇春，妆发则继续由她代言的巴黎欧莱雅打造。清透的底妆和裸色唇妆依旧是她的标志性妆容，英气的眉妆和上扬的眼线让她散发出更加迷人的气质。

关晓彤

第二次征战戛纳的关晓彤，妆容同样由巴黎欧莱雅倾情打造。精美面庞搭配了柔和的茶色光感妆容，轻松的演绎出轻熟优雅仙女范儿。想要像关晓彤一样优雅中透出活力，最重要的一点就是要选用比自己肤色略白一点点的粉底做底妆，这样才能将五官所运用的茶色系色调烘托得更加纯正与清晰。

眼影部分用茶色眼影仔细描绘，让整个眼部轮廓更加深邃立体，用柔和的眼线加上卷翘式的睫毛效果，营造出双眸的知性与明亮。最后用西柚色的唇膏为整个妆容定调，并采取刻意在唇线边缘涂得微微过界的技法，让嘴唇显得更加俏皮性感，令整体妆效不仅体现出浓浓女性魅力，又恰到好处的带着一丝小性感。

奚梦瑶

法国当地时间5月13日奚梦瑶亮相戛纳红毯，淡粉色系的妆容衬托出奚梦瑶的好气色。眼妆与腮红相互呼应，活力十足。肤质细腻的奚梦瑶只需薄薄打上一层粉底，即可打造出完美底妆效果，肉桂色唇膏低调中又体现出奚梦瑶的时尚感。



佩内洛普·克鲁兹

佩内洛普·克鲁兹作为兰蔻的代言人，戛纳红毯妆发造型当然也由兰蔻操刀打造。全包围的眼线与浓密的睫毛相呼应，让眼妆更加深邃。珊瑚色的腮红与裸色唇膏相搭配，更加衬托出她完美的女神气质。看似浓重的腮红也将她的五官调节的更加平衡。

当然，出战戛纳的更多明星，妆发都是由明星自己的造型师负责打造。她们在红毯上的表现也足够惊艳。让我们来看看她们的妆发有何独到之处。

范冰冰

范冰冰作为“美妆博主”在红毯上的妆发更是要精致到极点，橘红色的唇妆将范冰冰的唇妆衬托的更加白皙，妩媚的眼线和金属质感的眼影让她看上去女人味十足，花瓣般的盘发也与体现出她浓浓的少女心。

马苏

粉色作为妆容主题，与红毯战袍上的细节相呼应，增加了造型的整体感。略显凌乱的盘发也增加了灵动的气质。

马思纯

马思纯雾感妆面非常有质感，眼影与腮红同色是非常讨巧又不会出错的彩妆技巧，她这次戛纳之行做出了完美示范。野生眉带来的粗旷感与粉色唇膏达到了完美的平衡，正如同她露肩西装带来的对比。

苗苗

新生代小花苗苗也走上了本届戛纳电影节的开幕红毯，简单利落的妆发，却难掩她青春的活力。粉红色的唇膏成为妆面的点睛之笔，干净不失俏皮。

何穗

超模何穗走红毯自然开挂，因为红毯礼服带有比较复杂的设计感，所以何穗在此次红毯妆发方面都打造的很普通，但是却会让人看起来非常舒服。并为盘起的长发和抹胸裙相得益彰，微微上扬的眼线，勾勒出更加女人的味道。

古力娜扎

颜值不败的娜扎红毯造型自然也是“大杀四方”，性感红唇搭配深v礼服恰到好处。长长拖出的眼线让她的双眼看起来更大更有神采，虽然娜扎不是长发，造型师也是鬼斧神工的将短发作出了类似盘发的效果，加鸡腿一个。

不仅仅是闪亮红毯上的明星妆容，整个戛纳在电影节期间，其实到处都充斥着美妆元素。位于戛纳临海主街最繁华地段的东西两端分别坐落着两家酒店，东面的martinez酒店和西面的majestic。这两家酒店是整个戛纳海滨上最具美妆主题的存在了。

martinez历年来都是巴黎欧莱雅的主场，品牌旗下的中外代言人梦之队都下榻在这里，她们从这里由巴黎欧莱雅的优秀化妆师团队为她们定制妆发，出战戛纳红毯。所以戛纳期间酒店周围永远都被各国影迷层层包围。

巴黎欧莱雅携手戛纳电影节走过21年，留下了太多星光熠熠的瞬间，更诞生了数不清的红毯同款。2018年，巴黎欧莱雅将继续以戛纳电影节官方合作伙伴的身份，传播电影与美妆，让多元化的美走上荧幕走上红毯，更让全世界的民众都可以第一时间了解电影美妆的最新潮流。

“我值得拥有”脱口秀录制地

巴黎欧莱雅今年回到品牌的初衷，把“我值得拥有”变成脱口秀，史无前例地让如此众多的一线巨星们来到美丽的马丁内兹海岸，她/他们将用自己的人生和电影经验，探讨电影文化、自我价值与美，她们将重新诠释“值得拥有”的内涵。

majestic酒店中的dior美妆沙龙

而位于西面的majestic酒店里，则设有迪奥美妆沙龙，这里也为来到戛纳的明星和社会名流提供妆发服务。

近年的戛纳电影节上， Charlize Theron、ISABELLE HUPPERT、Natalie Portman、VINCENT CASSEL、KIRSTEN DUNST、LOUIS GARREL、BELLA HADID、EMMA STONE、NATHALIE BAYE、PIERRE NINEY、EVA HERZIGOVA、GOLSHIFTEH FARAHANI、MÉLANIE LAURENT、MEL GIBSON、ALICE ISAAZ、BENICIO DEL TORO、TIM ROTH等国际巨星都已是DIOR迪奥美妆沙龙的座上嘉宾。