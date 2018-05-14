刘雯林允完美侧颜杀 巧用高光打造零妆感立体脸

导语：完美的侧脸是很多小仙女都在追求的颜值目标。而像表姐刘雯这样既拥有干净利落的侧颜线条，又拥有完美明暗对比的底妆更是让人羡慕到哭泣。（来源：瑞丽网）

刘雯

完美的侧脸是很多小仙女都在追求的颜值目标。而像表姐刘雯这样既拥有干净利落的侧颜线条，又拥有完美明暗对比的底妆更是让人羡慕到哭泣。其实仔细观察就会发现，刘雯的侧颜妆之所以可以拥有如此高分状态，都是因为靠着巧用高光哦，所以今天我们也要来学习一下高光的神奇之处。

林允

和刘雯一样，林允也用了高光为自己的侧颜加持。银色调的高光配上林允白皙的肌肤非常贴合，打在颧骨和眉骨处又可以立马在视觉上让面部看着更饱满。而且有这样服帖的高光就可以帮助打造由内而外透出的肌肤光泽感，让底妆也会看上去更加清透哦。

章子怡

章子怡一向出镜妆容都比较简单，但是侧颜高光却从来不会缺席。章子怡的高光从颧骨的最高处一直延伸到了苹果肌上，虽然拉得比较长，但是因为下手很轻，所以依然有非常自然的若隐若现的光泽感。搭配元气红的唇色，就让章子怡的状态看起来很有活力，所以想要掩盖疲惫感，也可以从画高光入手哦。

娜扎

对于面部比较扁平的女生来说，画好高光也可以让面部看起来更加立体。虽然娜扎的脸已经足够立体，但是不管是出席活动还是拍大片娜扎也依然不会放弃高光，在眉骨、鼻头、颧骨，还有下巴中心等面部高点都轻轻扫一些，就更可以轻松打造出混血感，就算是跟歪果仁拼立体也是没在怕的哦。

蔡依林

而对于本身面部比较圆的妹子来说就更要学好怎么用高光了。蔡依林多年来虽然一直严格管理身材，但是因为头脸都比较圆，这时用高光来为自己的苹果肌加持，就可以很轻易地将苹果肌和面部其他区域区分开来，一高一低，就可以避免从哪个角度看上去都是圆鼓鼓的问题。

不过想要让高光完美融于肌肤，看不出妆感，还是有一些细节要注意的。首先对于高光位置来说，单独抹一个颧骨区域是不够的，额头中央、鼻梁、眼下这些地方都不能放过。同时应该选择比较水润的底妆，在定妆前完成高光的上妆过程，之后再用透明散粉定妆，这样就可以打造出若隐若现的通透肌感。

贝玲妃阳光金色光影液RMB250

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这个绝对是benefit家好用排行榜之一的单品，混合粉底使用会使整个面部提亮，肤色健康有光泽，是比较自然的使用方法。质地比较细腻而且光泽感很高，需要注意的是要少量使用才可以控制光泽度。

眼下的三角区容

眼下的三角区容易有色素暗沉，所以也是需要高光提亮的地方。但是因为三角区肌肤比较薄和脆弱，所以手法一定要轻柔。为了保证提亮和遮瑕两点全兼顾到，三角区就可以减少粉底用量，直接靠遮瑕来提供遮瑕度，之后在遮瑕表面用质地水润的高光液或者高光膏，让高光可以充分融于遮瑕，降低妆感。

3CE局部修容高光棒RMB130

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觉得pink的颜色更适合亚洲妹子，毕竟高光前要涂粉底液，膏体很软，使用的时候要小心一些，拧太多就会很容易掉下来，用多少拧多少就可以啦，少量多次，下手轻一点。

粉状高光上妆

最后就是粉状高光上妆时要注意的点啦。粉状高光通常被用于颧骨两侧，显色度比较高，但是也容易出现卡纹或者放大毛孔的问题。所以这时可以用海绵粉扑轻轻蘸取高光粉，然后以按压的手法上脸，这样就可以最大程度地让高光融于肌肤了哦。

魅可立体绒光修容饼

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水感高光的必备单品，光泽感非常好，很适合现在的高光妆来使用，粉质很细腻也很服帖于面部，选择一把修容刷或者腮红刷就可以提亮轮廓了，新手也可以很快上手的。