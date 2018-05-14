导语：精致的小仙女们上妆的时候，应该都用过美妆蛋和刷子，这些精致的上妆工具让我们完成了美美的妆容，但有没有注意过它们的卫生问题­！来吧，跟着这样做肯定不会出错。（来源：爱丽时尚网）

用了7天的美妆蛋超脏 不清洗怎么敢用在脸上

化妆刷

底妆类化妆刷，每两周清洁一次

用于粉底、遮瑕或高光产品等液状或霜状产品的化妆刷，隔几周需要清洗一次，因为这些产品更容易堆积在刷毛上，几周已经是上限，如果你使用得更频繁，最好每周都清洁。

粉状产品化妆刷，每月清洁一次

粉状产品化妆刷，每月清洁一次

配合粉状产品使用的化妆刷，比如眼影和腮红，每月清洁一次就好了，化妆刷积累了上次蘸染的产品，用起来可能不好推开，刷毛没那么柔软灵活。不同色彩的产品混在一起，最终的妆面也会受影响。

清洁美妆蛋的方法

之前国外有人分享利用微波炉就能快速清洁美妆蛋的方法，只要短短一分钟就能还你一个干净的美妆蛋，但是这样做真的好吗­？有的时候可能反而因为温度的控制不好，让美妆蛋融掉，其实清理一点也不麻烦，就让我们看看正确的清洁方式。

如何用微波炉正确清洁美妆蛋­

如何用微波炉正确清洁美妆蛋­

如果要用微波炉做清洁，用可以安全微波的杯子，混合温和的清洁剂或肥皂水，然后将海绵完全浸没在清洁剂内，再加热一分钟。完成加热后肥皂水就会充满化妆品残留物，这样就能完成清洁，吹干后就能再次使用。

清洗美妆蛋

用手洗其实也不麻烦

其实用手洗一点也不麻烦，可以利用中性的清洁剂，将海绵或是美妆蛋沾湿后加上清洁剂，利用挤压的方式起泡清洁，不要用搓揉的方式，因为这样会伤到海绵的结构，最后冲洗干净后，用擦手纸包住海绵，挤压与吸收多余的水分，最后放在阴凉处吹干就可以了。