不看后悔 美妆达人才知道的省钱妙招

导语：随着美妆品更新换代的速度加快，败家速度之快难以想象。人说摄影穷三代，迷上购买化妆品也十分烧钱，怎么能让“闲置不废”才是省钱之道。Get这些妙招，你就是下一个美妆博主。（来源：爱丽时尚网）

美妆达人才知道的省钱妙招

买到的唇膏颜色不理想

每次看试色都觉得好美好赞啊，买回来发现完全不适合自己。难道就要闲置了么？试试用手头上其他的唇膏搭配，看看能不能将它起死回生吧。先涂上你不怎么喜欢的唇膏，然后再涂一层你喜欢的颜色，说不定会出来意想不到的颜色哦，而且这样还可以让唇膏更持久不脱色哦。

如果买回来的颜色过深，你也可以先用唇笔打底，或是在最上层涂抹唇蜜来淡化颜色。

自制化妆刷清洗液

自制化妆刷清洗液

化妆刷清洗一定要重视，余粉和灰尘会进入你的皮肤。虽然很多清洗剂很便宜，但是DIY既省钱又不担心有其他化学物质。二分之一橄榄油加二分之一果蔬清洗剂，混合之后就可以用啦~~

自制卸妆棉

自制卸妆棉

卸妆湿巾虽然不能像卸妆膏卸妆油一样清洁的那么彻底，但是如果你是淡妆的话也完全没有问题。拿一卷厨房用纸，裁成一半。放在一个容器中，倒入4杯温水、1-2勺椰子油。如果喜欢的还可以倒入少量的洁面乳和茶树精油。在用之前最好手背试敏哦。

睫毛膏可以弃 刷头不可弃

睫毛膏可以弃 刷头不可弃

睫毛膏的刷头其实是价格贵的一个关键原因，所以买到很好用的刷头用完后一定不要丢弃。用热水清洗干净，干燥后可以搭配其他睫毛膏。也可以用来做眉梳~或者用来清洗配饰等。

想要省粉底液，快扔掉你的化妆海绵

想要省粉底液，快扔掉你的化妆海绵

看这个柠檬试验图就可以看出，刷子要比海绵省量很多。但是很多妹子觉得化妆刷容易出现粉痕，其实可以用刷子刷开后，再用化妆棉进行涂抹，这样效果非常自然哦。

千万不要忽视小样的重要性

千万不要忽视小样的重要性

购买化妆品和护肤品时，一定要记得索要小样。出差旅行有这些小样，可以省掉不少箱子的地方哦。

最后一点粉渣也不放过

最后一点粉渣也不放过！

粉质化妆品用到最后都很难倒出来，一枚硬币用掉最后一点渣。

人气套装小样更实惠

人气套装小样更实惠

去逛丝芙兰你会发现很多品牌都会出套装组合，虽然容量比较小，但是平均下来价格更加实惠。不过并不是所有套装都值得入手，如果套装中只有一两件是人气产品，其他都十分冷门并且无用，那么入手就需要考虑咯。

最大化利用海绵

最大化利用海绵

买来新的化妆海绵对折剪开，薄薄的一片最大化的利用。

冰箱保鲜，化妆品寿命更长

冰箱保鲜，化妆品寿命更长

唇膏粉底液、眼线之类含油分的化妆品，会有变质的危险。尤其是在夏天高温的环境下，最好将化妆品保存在冰箱中，延长使用寿命。