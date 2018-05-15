精猪女孩包包里应该有哪些单品

导语：总是说自己是一个精致的猪猪女孩，但是你真的精致到位？真正的精致猪猪女包包里的单品会让你抓狂哦。（来源：yoka）

现在最流行的就是声称自己是精致猪猪女孩。猪猪女孩，又萌又精致，外表甜美可爱，内心阳光善良。

既可以当汉子用，也可以随时随地的可爱本真。全身上下每一个地方都是精致的猪猪女孩，挑不出“凑活”，挑不出毛病。

但是外在的精致算不上是真正的猪猪女孩，真正算的上精致猪猪女孩的，应该看她的包包里的单品精致到什么程度~

喷雾

随时随地要记得给肌肤补水，要知道肌肤时刻保持水润，脸部看着才能有光泽。干燥的肌肤会导致脸部起皮，裂纹，泛红。精致猪猪女是绝不允许这种事发生的。

依云保湿舒缓矿泉水大喷雾

依云家的喷雾口碑很好，适合所有肤质，水雾细小，肌肤易吸收，能舒缓皮肤，补水，价格也比较的便宜，蛮值得推荐的。

雅漾舒护活泉水雅漾喷雾

提到保湿喷雾，如果不推荐雅漾，会有好多人在下面找，事实上，雅漾的口碑很好，基本不用怎么推荐，而且喷头设计也很好，不会漏水什么的，超好用的。

防晒

防晒一年四季都是不可缺少的重要单品。夏天到了，防晒更要随身携带。因为在强烈的紫外线下，防晒会在4-5个小时之内失去防晒的效果。所以要随时随地的补救。

图片来源：品牌官网

娜丽丝保湿防晒喷雾 SPF50+ PA+++

颜值高，符合精致猪猪女孩的单品必备。不仅防晒效果好，而且还特别保湿。喷头出雾细腻，喷在脸上不会导致妆容化掉哦。

图片来源：品牌官网

Anessa金瓶防晒喷雾 SPF50+ PA+++

Anessa本身的防晒口碑本身就非常好了，喷雾版也更加挑不出毛病。这款喷雾非常适合长时间户外活动的猪精女孩。

粉饼

图片来源：GIF

夏天将至，炎热的天气多多少少会让精猪女们的妆容脱妆，所以贴身补妆的粉饼是绝不能少的。要随时随地的脸部颜色均匀！

香奈儿邂逅柔情气垫香氛

2018年香奈儿首款限量版气垫香氛，柔软精致的香扑搭配果冻质地的香氛，一抹即融于肌肤，带来舒适顺滑的美妙触感。香奈儿邂逅柔情气垫香氛让用香更加私密、便捷、精准，尽显优雅与迷人的独特魅力。轻巧时尚的设计，方便随时补香。补香兼补妆、邂逅你的幸运、邂逅爱情，抓住它！

我爱炫网魔力气垫

镭射外壳包装，个性十足。弹力网格细密不易变形，蘸取上妆时更加轻薄均匀；粉霜质地的粉底，水润滋润肌肤；强效遮瑕效果，完美遮盖脸部瑕疵；带妆持久不晕妆，无需反复多次补妆。五色可选，更加贴近肤色，打造自然水光肌。超强弹力也给予其“DuangDuang 气垫”的昵称。

口红

图片来源：GIF

唇膏随时随地都会带着，但是真正的精致女孩包里是不可能带一支唇膏的。一定是2-3个唇膏。更多颜色更多选择。

蜜丝佛陀轻吻气垫口红

Armani阿玛尼臻致丝绒哑光唇釉 #504

兰芝双色立体唇膏 # 06 樱花粉/桃花红

餐巾纸

俗话说得好：好女孩的包里总会有餐巾纸。 作为女生出门在外难免会有不方便。所以餐巾纸是时刻必备。精猪女孩包里怎能没有？