顶着独角兽光环的美妆想不火都不可能

导语：歪果仁对Unicorn独角兽的热爱由来已久，作为一种传说中的神秘生物，独角兽可以说是整个西方世界共享的魔法传奇。它们身形似马，但又有所不同，额头处螺旋突出的尖角使它们看起来显得异常高贵。一直以来，只要是和独角兽相关的一切，就没有不火的，尤其是来自美国和英国的这俩姑娘创立的“独角兽”品牌。（编辑：P蛋儿）

Unicorn Cosmetics

Unicorn Cosmetics 是英国一个酷爱独角兽的小姑娘开发的美妆品牌，所以主角必然是独角兽。一开始 Unicorn Cosmetics 以假睫毛为主推产品，但当她推出了一套独角兽化妆刷后，瞬间火爆了ins。

这套化妆刷包括10只化妆刷、1只钻石造型的刷包以及独角兽少女卡纸，共同被包装在独角兽少女盒子里，独角兽少女妖而不艳，美极了！

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷

钻石亮面的化妆刷包，不同角度的光线折射出不同的颜色，造型十分抢眼，拉链是只小独角兽，小小的少女心思，但不至于幼稚过头。

钻石包独角兽拉链

10根化妆刷包括腮红刷、蜜粉刷、唇刷、眼影刷、散粉刷等，日常妆、夸张的节日妆需要用到的刷型都有，配备齐全，驾驭能力满分。

重点是，刷杆设计酷似独角兽的螺旋角，还会因为角度不同显现“独角兽色”的光，握在手上就如同获得了独角兽的魔力。

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷

更加细节化的是，刷毛的颜色就像淡淡渲染开来的彩虹，像极了独角兽的美丽鬃毛，用这样的化妆刷化妆，分明就是在挥舞让自己变美的魔法棒，谁会不爱呢！

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷

除了基本款，Unicorn Cosmetics后续还推出了金色款、黑色款以及blingbling的珠光款，让仙女们有了更多的选择。

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷 金色款 金色款

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷黑色款及基本款

Unicorn Cosmetics独角兽化妆刷珠光款

一整套售价折合人民币约为401元，可以说是很平价了。

除了独角兽化妆刷，Unicorn Cosmetics去年还推出了同样猛戳少女心的一组化妆刷。相信每个女生小时候看《小美人鱼》时，都会幻想自己就是善良美丽的小美人鱼，摇摆自己的尾巴，在海底“旅游”。

长出小美人鱼的尾巴很不现实，但拥有一套美人鱼化妆刷就显得近在咫尺了。Unicorn Cosmetics去年推出的Queens of Reef Set（珊瑚礁的女王）-Mermaidbrushes（美人鱼化妆刷） 。

Queens of Reef Set-Mermaidbrushes

Queens of Reef Set-Mermaidbrushes

这组化妆刷以美人鱼为原型，分别命名为Bubbles、Korali、Delphie、Lilu。

Bubbles

Korali

Delphie

Lilu

4只化妆刷配色充满了童话色彩，梦幻又极具个性，像是4条性格不同的小美人鱼化身而成，特别是Lilu，简直就是《小美人鱼》中，女主爱莉儿Ariel的原版配色，这么梦幻的宝贝实在让人爱不释手，就算不用也得摆一套在家里养眼呀！

值得一提的是，这套化妆刷的鱼尾把柄是硅胶质地，不仅提高了手感舒适度，还可以模拟小美人鱼摆动尾巴。

说到这，就该请出第二个“独角兽美妆品牌”了。

Lime Crime

Lime Crime来自美国的，同样创立于一个喜爱独角兽的鬼马少女。去年它家也推出了Mermaidbrushes（美人鱼化妆刷） ，跟Unicorn Cosmetics不同的是，它家没有照搬美人鱼的原型，而是采取了一种点到为止的设计。

Mermaidbrushes海报

化妆刷共7把，从散粉刷、腮红刷、修容刷到眼影刷一应俱全，还有一个化妆包。

Mermaidbrushes

刷杆和刷毛的配色是Pantone色卡的静谧蓝和兰花紫，从配色就完全感受到了梦幻的调调，非常“美人鱼”了，少女感十足。

Mermaidbrushes

或许跟大家对于美人鱼的美好想象有关。比如像全智贤在《蓝色大海的传说》中一样闪闪发着光。

《蓝色大海的传说》中的全智贤

亦或是慵懒不失优雅的半浮出海面，散发海蓝海蓝亮晶晶的光。

美人鱼

刷子和化妆包里都是blingbling的亮片，最重要的是，这些亮片都是活动的！晃动刷子或是摇晃化妆包，就像手握仙女棒一般，亮片则像夜空中移动的星辰，美得不像话！

美妆博主晃动Mermaidbrushes

Mermaidbrushes化妆包

这套化妆刷，价格同样亲民，售价约合人民币392元。另外，红色款也很美艳呢！

Mermaidbrushes红色款

Mermaidbrushes红色款

除了化妆刷，美人鱼系列还推出了高光和液体唇膏，调性依然梦幻。

Mermaid美人鱼系列

Mermaid美人鱼系列

Mermaid美人鱼系列

Mermaid美人鱼系列

作为一个“独角兽美妆品牌”，在推出Mermaidbrushes前，它们家的Unicorn独角兽系列同样广为人知，唇膏、唇釉、染发剂，好评不断，这些产品的设计风格和选色都非常的“独角兽”。

Unicorn独角兽系列

Unicorn独角兽系

Unicorn独角兽系列

还有美到冒泡，出装效果同样惊人的Venus维纳斯系列。

Venus维纳斯系列

Venus维纳斯系列

Venus维纳斯系列

独角兽如此热销，当然不会两家独大，也有不少品牌加入其中。比如我们熟知的MAC。

MAC有一款#Soft Hint口红， 外号就叫独角兽的眼泪。

MAC#Soft Hint口红

但它并不是“正货”，而是Too Faced家Unicorn Tears（独角兽眼泪）的替代色。

Too Faced家Unicorn Tears

Too Faced家Unicorn Tears

Unicorn Tears蓝色的膏体，涂抹出来是和“独角兽的眼泪”一样的银白色，特别适合叠涂在其他颜色之上，融合在一起很高冷，但驾驭起来同样难度不小。

Too Faced家Unicorn Tears试色

Too Faced家Unicorn Tears试色

Bitter Lace Beauty“Prism”独角兽高光

同样的，Bitter Lace Beauty独角兽高光推出即被火爆秒光，全球断货，被称为高光界的最火网红，没有之一。

“Prism”独角兽高光

Bitter Lace Beauty是Etsy网站上的一家手工制高光小店，成立之初的几年名气一般，因这款名叫Prism的彩虹高光才在ins上一夜蹿红。红到什么程度呢？原本售价22美元一盒的高光，在ebay上被炒到了几百甚至上千美金不等。

“Prism”独角兽高光

Prism火也不是没有原因的，卸下独角兽的“光环”，彩虹色的高光粉饼，在美妆界也可以堪称独一无二了，除了可作颧骨高光，还可当腮红，眼影，一物多用。轻扫在脸上，悄悄地发光，自带光环大概就是这个样子了。

“Prism”独角兽高光效果

“Prism”独角兽高光效果

以上，独角兽的毒你中了吗？