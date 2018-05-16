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520来了 如何让妆容和爱情一样持久不褪？

520来了 如何让妆容和爱情一样持久不褪？
2018年05月16日 17:05 新浪时尚
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　　导语：马上就5月20日啦~眼看着恋爱气氛和气温一起上升，如何保证完美的持久的约会妆？今天我们又有新推荐啦！（来源：时尚芭莎）

转眼又到夏天啦转眼又到夏天啦

　　转眼又到夏天啦！周一是2018年北京开年以来气温最高的一天，不知道各位的底妆还能坚挺一整天吗？

完美的底妆完美的底妆

　　想要拥有好皮肤，化一个完美的底妆似乎是最速效的方法。但是随着气温的升高和出油量的增加，拥有一个完美无瑕的底妆越来越难。

夏日妆容夏日妆容

　　干皮最苦恼的就是在鼻翼等细节处卡粉和在两颊浮粉搓泥，而对于油皮来说，下午不要泛油变成一面行走的反光板就是烧高香了。

　　想要在520这一天能够化如同爱情一般持久的妆，还是需要芭姐给你们一些小技巧呀！

　　长效裸妆不止一个定义

　　气垫、啫喱都能持久清透！

模特妆容模特妆容

　　在选择粉底液的时候，很多人都会觉得越厚重的粉底液越持久。其实粉底液持久与否还是看配方，和质地并没有太大的关系。

轻薄妆容轻薄妆容

　　夏季气温高，皮脂腺也更容易出油，如果使用太厚重的粉底液，一方面容易给皮肤增添负担造成痘痘困扰，一方面也会让妆容显得厚重，不舒服。

　　所以到了夏天，如果想要持久妆容，最好选择含有妆前乳功能或者有保湿配方的清透质地粉底液。不仅能够维持肌肤水油平衡，而且不会造成闷痘的困扰。

妙巴黎啫喱粉底液妙巴黎啫喱粉底液

　　妙巴黎果然美肌精华啫喱粉底液就是芭姐这次要疯狂推荐的啦~啫喱质地的清透粉底液，涂抹在皮肤上延展性非常好，遮瑕度也适中，一般的瑕疵和痘痕都可以轻松遮盖。

奶油肌光泽奶油肌光泽

　　含有水晶亮肤因子，用美妆蛋或者手掌涂匀之后是非常自然的奶油肌光泽，即使到了下午有微微的出油，用纸巾按压多余油分之后依然保持嘭嘭光泽感。

持久度持久度

　　独特添加的荔枝和石榴萃取成分，不仅带来清新果香，同时帮助养肤，避免卸妆后产生的肤色暗沉。

Dear Dahlia大理石防晒素颜气垫Dear Dahlia大理石防晒素颜气垫

　　对遮瑕要求更小的女生还可以选择来自韩国的素颜气垫神器——Dear Dahlia大理石防晒素颜气垫。

按压式设计比一般的海绵状气垫更卫生按压式设计比一般的海绵状气垫更卫生

　　拥有SPF35 PA+++防晒指数的气垫，帮助你省去了防晒步骤，让妆感更轻薄服帖。

　　按压式设计比一般的海绵状气垫更卫生，而且可以精准控制取粉量。

　　按压出来的液体是乳白色的，但是涂抹在面部完全不会泛白，有一定的遮瑕作用，但是更多的是帮助肌肤呈现宛若天成的素颜妆感。

　　最重要的是，Dear Dahlia全线彩妆都采用的Eccocert认证的有机精油（包括唇部类产品），孕妇都可以安心使用！

迷人睫毛迷人睫毛

　　种睫毛这么伤还要做？

　　是时候用点旧套路了！

　　看到现在00后都去种睫毛了芭姐只想说，我以前可都是兢兢业业粘假睫毛的呀！

假睫毛太夸张假睫毛太夸张

　　这几年半永久妆容越来越流行，也有很多女生去种睫毛。其实种睫毛真的对本身睫毛是有伤害的。

　　一方面小店里的胶水质量和卫生水平参差不齐，会引发毛囊炎症；另一方面，假睫毛粘在睫毛根上，时间长了也会阻塞毛囊呼吸，加快睫毛脱落。所以很多人越种睫毛睫毛越少。

　　大家不喜欢用假睫毛一方面是觉得假睫毛太夸张，另一方面是因为统一的假睫毛设计不符合一般人的眼型构造，粘起来特别不舒服。

Junko 假睫毛Junko 假睫毛

　　这里就要推荐专业美妆师淳子老师的Junko假睫毛啦！

Junko假睫毛Junko假睫毛

　　这次推荐的迪士尼特别款一共有三种选择：自然卷翘、浓密扇形和纤长卷翘。其中浓密卷翘还是张靓颖同款呢。

　　炭黑自然的假睫毛，完全不会反光。120度的卷翘程度完美放大眼睛，仿佛戴了美瞳一般。稀疏浓密有规律排列，绝对不会过分夸张，打造完美自然妆感。

　　而且淳子老师特意将假睫毛的长度做成适合亚洲人的长度，不会过分偏长，一般女生使用起来也不需要额外修剪。

　　情人节约会什么最重要？

　　亲亲喝水唇妆不能脱！

不脱妆的唇膏不脱妆的唇膏

　　想当初易先生第一次识破王佳芝的“特务”身份就是因为她的唇印印在了杯子上。作为女生，有一款不脱妆的唇膏是多么重要啊！

不脱妆唇膏不脱妆唇膏

　　想要让唇妆持久，选择带有染唇效果的唇釉或唇膏比较明智。涂完口红后，记得拿餐巾纸在双唇轻粘一下，粘去多余浮色，唇妆不易花，更加持久。

　　好啦~还不快点下单给自己准备一个超长待机的持久妆容去约会？

妆容持久
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