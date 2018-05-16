520来了 如何让妆容和爱情一样持久不褪？

导语：马上就5月20日啦~眼看着恋爱气氛和气温一起上升，如何保证完美的持久的约会妆？今天我们又有新推荐啦！（来源：时尚芭莎）

转眼又到夏天啦

转眼又到夏天啦！周一是2018年北京开年以来气温最高的一天，不知道各位的底妆还能坚挺一整天吗？

完美的底妆

想要拥有好皮肤，化一个完美的底妆似乎是最速效的方法。但是随着气温的升高和出油量的增加，拥有一个完美无瑕的底妆越来越难。

夏日妆容

干皮最苦恼的就是在鼻翼等细节处卡粉和在两颊浮粉搓泥，而对于油皮来说，下午不要泛油变成一面行走的反光板就是烧高香了。

想要在520这一天能够化如同爱情一般持久的妆，还是需要芭姐给你们一些小技巧呀！

长效裸妆不止一个定义

气垫、啫喱都能持久清透！

模特妆容

在选择粉底液的时候，很多人都会觉得越厚重的粉底液越持久。其实粉底液持久与否还是看配方，和质地并没有太大的关系。

轻薄妆容

夏季气温高，皮脂腺也更容易出油，如果使用太厚重的粉底液，一方面容易给皮肤增添负担造成痘痘困扰，一方面也会让妆容显得厚重，不舒服。

所以到了夏天，如果想要持久妆容，最好选择含有妆前乳功能或者有保湿配方的清透质地粉底液。不仅能够维持肌肤水油平衡，而且不会造成闷痘的困扰。

妙巴黎啫喱粉底液

妙巴黎果然美肌精华啫喱粉底液就是芭姐这次要疯狂推荐的啦~啫喱质地的清透粉底液，涂抹在皮肤上延展性非常好，遮瑕度也适中，一般的瑕疵和痘痕都可以轻松遮盖。

奶油肌光泽

含有水晶亮肤因子，用美妆蛋或者手掌涂匀之后是非常自然的奶油肌光泽，即使到了下午有微微的出油，用纸巾按压多余油分之后依然保持嘭嘭光泽感。

持久度

独特添加的荔枝和石榴萃取成分，不仅带来清新果香，同时帮助养肤，避免卸妆后产生的肤色暗沉。

Dear Dahlia大理石防晒素颜气垫

对遮瑕要求更小的女生还可以选择来自韩国的素颜气垫神器——Dear Dahlia大理石防晒素颜气垫。

按压式设计比一般的海绵状气垫更卫生

拥有SPF35 PA+++防晒指数的气垫，帮助你省去了防晒步骤，让妆感更轻薄服帖。

按压式设计比一般的海绵状气垫更卫生，而且可以精准控制取粉量。

按压出来的液体是乳白色的，但是涂抹在面部完全不会泛白，有一定的遮瑕作用，但是更多的是帮助肌肤呈现宛若天成的素颜妆感。

最重要的是，Dear Dahlia全线彩妆都采用的Eccocert认证的有机精油（包括唇部类产品），孕妇都可以安心使用！

迷人睫毛

种睫毛这么伤还要做？

是时候用点旧套路了！

看到现在00后都去种睫毛了芭姐只想说，我以前可都是兢兢业业粘假睫毛的呀！

假睫毛太夸张

这几年半永久妆容越来越流行，也有很多女生去种睫毛。其实种睫毛真的对本身睫毛是有伤害的。

一方面小店里的胶水质量和卫生水平参差不齐，会引发毛囊炎症；另一方面，假睫毛粘在睫毛根上，时间长了也会阻塞毛囊呼吸，加快睫毛脱落。所以很多人越种睫毛睫毛越少。

大家不喜欢用假睫毛一方面是觉得假睫毛太夸张，另一方面是因为统一的假睫毛设计不符合一般人的眼型构造，粘起来特别不舒服。

Junko 假睫毛

这里就要推荐专业美妆师淳子老师的Junko假睫毛啦！

Junko假睫毛

这次推荐的迪士尼特别款一共有三种选择：自然卷翘、浓密扇形和纤长卷翘。其中浓密卷翘还是张靓颖同款呢。

炭黑自然的假睫毛，完全不会反光。120度的卷翘程度完美放大眼睛，仿佛戴了美瞳一般。稀疏浓密有规律排列，绝对不会过分夸张，打造完美自然妆感。

而且淳子老师特意将假睫毛的长度做成适合亚洲人的长度，不会过分偏长，一般女生使用起来也不需要额外修剪。

情人节约会什么最重要？

亲亲喝水唇妆不能脱！

不脱妆的唇膏

想当初易先生第一次识破王佳芝的“特务”身份就是因为她的唇印印在了杯子上。作为女生，有一款不脱妆的唇膏是多么重要啊！

不脱妆唇膏

想要让唇妆持久，选择带有染唇效果的唇釉或唇膏比较明智。涂完口红后，记得拿餐巾纸在双唇轻粘一下，粘去多余浮色，唇妆不易花，更加持久。

好啦~还不快点下单给自己准备一个超长待机的持久妆容去约会？