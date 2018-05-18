520画个“桃花满满”妆 向男神告白吧

导语：恋爱季节到了，据了解，女生主动告白的成功率高达百分之80以上！拥有告白“利器”成功率更高！在这么美好的季节，脱单的就是你！（来源：YOKA时尚网）

杨幂

男神最没有抵抗力的妆容不是霸气侧漏大红唇 or hip-pop深唇妆，而是桃花满满的知性甜美。

宋慧乔

桃花妆不仅风光满面，气色好。而且这种妆容给人一种淡雅的清醒感觉。男神对这种妆容是完全没有抵抗力的！

刘诗诗

苗苗

孙怡

520表白日到了，你是选择继续默默无闻的暗恋？还是选择画好迷人桃花妆去表白呢？如果选择勇往直前的姑娘们就赶紧掌握一下桃花妆的技巧吧 ！

底妆

底妆

轻薄、轻薄、再轻薄

Tips： 轻薄、轻薄、再轻薄！底妆太厚，小心对视的时候，男神会出戏哦。所以建议大家找粉底液质地的选择要轻薄，润泽有光泽。这样妆感就会透气，不厚重。

Chanel香奈儿臻美光感粉底液SPF10

Chanel香奈儿臻美光感粉底液SPF10

创新*的完美光亮复合物，能从视觉上柔化脸部瑕疵，打造理想的明亮肤色。臻美亲肤复合物，贴合肌肤，保持理想妆效。双效植物寡糖润泽成分，带来哑光妆感与无比的舒适度外加UVB 防晒保护系数：SPF 10。

眼妆

眼妆

Tips：眼影的选择是用来点亮眼睛，所以一定要轻轻涂抹。不能让眼影的色彩抢走本身双眼的魅力。

Erdem x NARS合作系列粉色眼影繁花似锦

Erdem x NARS合作系列粉色眼影繁花似锦

玩转粉红色系，打造深邃的粉红色眼影。细腻柔滑粉质亲密贴合眼部肌，生动显色，令双眸散发优雅闪耀光泽。

唇妆

唇妆

唇妆是重点

Tips：唇妆是重点，因为再完整的妆容，没有唇膏的渲染，妆容都会显得黯淡失色！

我爱丝滑甜心按压口红

I’m Meme 我爱丝滑甜心按压口红

甜心按压口红，一笔成型。心形的设计甜蜜传达你的爱意，质地丝滑，柔和，轻松上妆，持久不脱妆。让你的嘴巴迷人、知性又可爱，让人忍不住有想亲吻的冲动哦。更多精彩，请看官方是视频哦 https：//v.qq.com/x/page/i06379orh8q.html