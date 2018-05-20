林允带货睫毛膏 实力种草10款好用睫毛膏

导语：天气逐渐转热，妆容的持久力跟精致度一样开始受到考验。睫毛膏作为妆容中很脆弱的一环，不仅要卷翘纤长浓密，还要保证不晕妆没有熊猫眼。 （来源：瑞丽网）

林允带货睫毛膏

天气逐渐转热，妆容的持久力跟精致度一样开始受到考验。睫毛膏作为妆容中很脆弱的一环，不仅要卷翘纤长浓密，还要保证不晕妆没有熊猫眼。最近林允就在小红书上分享了一款来自完美日记的睫毛膏，既不会苍蝇腿持久度也是棒棒的，看来又是带着姐妹们认真淘睫毛膏的时候啦！

夹睫毛技巧

夹睫毛技巧

虽然睫毛膏是让你卷翘睫毛的重要一步，但夹睫毛也是不可忽视的，只有睫毛卷翘了再涂睫毛膏才会长效保持睫毛的卷翘度。假睫毛也是有学问的，老套的一夹成型已经不再适用，而是将睫毛分成内中外三段分别夹，才会有卷翘的睫毛效果。而且眼头的睫毛也很关键，眼头卷翘了眼睛都显得明亮。

涂抹睫毛膏技巧

涂抹睫毛膏技巧

涂抹睫毛膏也不是单纯的向上就可以了，手要快速的“Z”字型，可以将睫毛膏更均匀的涂抹到睫毛根部，同时这样的手法也不会将夹好的睫毛捋直，下睫毛如果没有纤细的睫毛刷头可以用现有的睫毛刷的头部竖向轻轻涂抹，最好可以随手备上一根棉签可以将多余的睫毛膏及时擦点，以免干了以后不好擦掉。

贝玲妃天外飞纤睫毛膏

贝玲妃天外飞纤睫毛膏 230RMB 8.5G

更修长的刷头使用更方便、更易刷出效果，完美贴合眼形，照顾到每一根睫毛！膏体蕴含“轻盈微粒”，有效让睫毛上翘不垂坠。同时配方含有的维生素B5可以深层滋养睫毛，让睫毛更强韧。防水防晕染功效同样出色。

Mistine4D双头防水睫毛膏

Mistine4D双头防水睫毛膏69RMB 5.5G

Mistine作为泰国超畅销美妆品牌，做起睫毛膏来也是得心应手。这款双头睫毛膏具有黑白两色纤维，白色纤维蕴含修复成分用来打底，可以让睫毛达到四倍纤长效果。炭黑纤维使睫毛丰盈浓密，双层纤维作为防护也使睫毛膏更加坚固不易晕染。

纪梵希高级定制系列睫毛膏

纪梵希高级定制系列睫毛膏 370RMB 8G

这款睫毛膏拥有3重海胆螺旋型刷头，具有4合1功效，浓密、卷翘、纤长、滋养可以在一刷间就轻松完成。可以轻薄地附着于睫毛上，涂抹多次仍能根根分明不易结块，赋予睫毛均匀而精致的效果，打造如天生般的美睫神韵。

火烈鸟不可思议纤长心跳组合睫毛膏

火烈鸟不可思议纤长心跳组合睫毛膏 49RMB 柔顺嫁接液8ML 修长纤维0.9G

这款睫毛组合从修护到上妆，既可以为睫毛提供深层养护又可以打造超纤长效果，作为国货美妆品是真的非常值得入手。组合同时使用可以拉伸睫毛纤长度，减少断裂，同时可以紧密包裹睫毛，感受丰盈浓密，不易晕染，但是只要用温水就可以轻松卸妆，避免肌肤摩擦。

Kiss me花漾美姬睫毛膏

Kiss me花漾美姬睫毛膏82RMB 6G

说起来好用不晕染的睫毛膏，Kissme是一定不会被忘记的品牌。这款花漾美姬睫毛膏添加了四种美容液成分，非常滋养睫毛。同时刷头蕴含的细小纤维可以让睫毛迅速纤长，打造羽扇般令人着迷的超级电眼，并且可以保持一整天不脱妆不晕染哦。

玛丽黛佳巴兹巴兹嫁接式睫毛膏

玛丽黛佳巴兹巴兹嫁接式睫毛膏 189RMB 7.5G+0.6G

温水可卸的睫毛膏也可以同时拥有出色的持久力，玛丽黛佳的这款巴兹巴兹嫁接式睫毛膏就证明了这一点。通过浓黑嫁接液配合白色纤维，睫毛可以随心嫁接出想要的纤长度和浓密度，同时嫁接睫毛也会迅速成膜，不惧汗水和高温。

三熹玉纤长浓密睫毛膏

三熹玉纤长浓密睫毛膏 150RMB 9.5G

这款睫毛膏主打自然卷翘纤长浓密的效果，纤长刷头，轻轻一刷，打造如同涂抹两次的结果，打造清爽魅力美睫，非常适合闷热天气。同时精细的刷头更可以照顾到稀疏下睫毛处，不用费心也可以打造出精致眼妆。

悦诗风吟纤巧精细防水睫毛膏

悦诗风吟纤巧精细防水睫毛膏 90RMB 3.5G

这款睫毛膏最大的卖点就是超坚固的防水配方啦，三重防水层如同把睫毛包裹着一般，防水防汗防皮脂都不在话下，长时间保持干净眼妆。而除了防水，妆效也是十分不错。直径2.55毫米的纤细刷头可以很好地照顾到眼头、眼尾等细节处，细致纤长，迅速放大双眼。

完美日记防水纤长卷翘睫毛膏

完美日记防水纤长卷翘睫毛膏 60RMB 5ML

这款林允睫毛膏专为亚洲女性定制，功效多多。刷头纤巧，可以精密捕捉到眼部每一根细小睫毛，非常适合打造根根分明的天生美睫效果。同时也可以拯救下塌稀疏睫毛，不易结块。快速成膜的配方也让这款睫毛膏拥有防水速干的功能，令睫毛持久纤长卷翘。

兰芝纤长分明睫毛膏

兰芝纤长分明睫毛膏 180RMB 7G

兰芝这款睫毛主打功效是无结块，这对于喜欢反复涂抹睫毛膏的女生来说绝对是个福音。既可以轻松打造纤长效果，也不会出现尴尬的苍蝇腿问题。同时这款睫毛膏也可以经受住油性肌肤的考验，睫毛的卷翘度和纤长度都可以轻松保持一整天。