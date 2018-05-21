最美毕业季 提前一个月准备毕业照C位妆容

导语：一年一度的毕业季就要来了！毕业照肯定少不了，那么多人的大合影，一定要来个C位妆容！（来源：YOKA时尚网）

毕业季即将来临

毕业季妆容哪能草草了事？要知道，毕业照可是一辈子的事！只有妆容到位，美美哒，以后无论岁月在脸上种下多深的痕迹也无关紧要！

毕业季妆容

再者说了，毕业照那么多人，只有你是绝对C位！将来老了，翻出毕业照给儿女看，脸上得多有面子！

毕业照

毕业妆容Tips

毕业妆容是非常讲究的，不能太淡，让人看不出来；也不能太浓太成熟！妆容恰到好处才是牛掰之处！

底妆关键词：清透、亮泽、不厚

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眼妆关键词：有神、深邃、不浓

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唇妆关键词：丰润、清纯、不艳

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M.A.C 海洋亮白气垫

M.A.C 海洋亮白气垫SPF 50/PA++++

Chanel香奈儿臻美光感粉底液SPF10

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Erdem x NARS合作系列粉色眼影繁花似锦

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蜜丝佛陀轻吻气垫口红

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兰芝双色立体唇膏 # 06

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