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最美毕业季 提前一个月准备毕业照C位妆容

最美毕业季 提前一个月准备毕业照C位妆容
2018年05月21日 16:15 新浪时尚
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　　导语：一年一度的毕业季就要来了！毕业照肯定少不了，那么多人的大合影，一定要来个C位妆容！（来源：YOKA时尚网）

毕业季即将来临毕业季即将来临

　　毕业季妆容哪能草草了事？要知道，毕业照可是一辈子的事！只有妆容到位，美美哒，以后无论岁月在脸上种下多深的痕迹也无关紧要！

毕业季妆容毕业季妆容

　　再者说了，毕业照那么多人，只有你是绝对C位！将来老了，翻出毕业照给儿女看，脸上得多有面子！

毕业照毕业照

　　毕业妆容Tips

　　毕业妆容是非常讲究的，不能太淡，让人看不出来；也不能太浓太成熟！妆容恰到好处才是牛掰之处！

底妆关键词：清透、亮泽、不厚底妆关键词：清透、亮泽、不厚

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眼妆关键词：有神、深邃、不浓眼妆关键词：有神、深邃、不浓

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唇妆关键词：丰润、清纯、不艳唇妆关键词：丰润、清纯、不艳

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妆容
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