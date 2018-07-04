昆凌生图颜值能打 为什么她的欧美妆比别人甜那么多

导语：由巨石强森、昆凌主演的动作冒险电影《摩天营救》在北京举办了电影的首映礼，几位主要演员也一起亮相红毯，为电影助威。不过首演反派的昆凌小姐姐未免也太甜了吧！（来源：海报时尚网）

昆凌现身电影首映礼

“最强辣妈”

7月2日下午，电影《摩天营救》首映发布会在北京举行，巨石强森等等主创都来到北京助阵首映。而最令人惊喜的是，天王嫂昆凌也出演了这部电影，首次出演反派的她肯定能给大家带来不一样的感觉。

电影《摩天营救》

昆凌周杰伦现身电影首映礼

在电影预告片中，昆凌饰演的角色一身黑衣惊艳亮相，一段打戏也十分凌厉，让人印象深刻。原来Wuli昆凌小姐姐的戏路竟然这么宽~

昆凌 现身电影首映礼

在《摩天营救》的首映礼上，昆凌身穿紧身吊带金色裤裙亮相，颜值身材完全少女模样。即使是生图颜值也依旧在线，这哪像一个已经生完两个宝宝的妈妈呢？果然网友戏称她是“最强辣妈”不是说说而已。

昆凌

在首映会现场昆凌跟巨石强森以及外国小演员用英语也是全程无缝交流，令很多网友惊叹。不过别忘了，昆凌本来就是一枚中澳韩混血儿，除了英语说得好，混血感十足的五官也是她吸粉的一大原因。

昆凌大片

说到这儿海豹君就想起了曾经有报友向海豹君提问：明明昆凌的五官混血立体感十足，她的妆容也都是欧美风，为什么她的风格依旧如此甜美呢？的确，每次看到昆凌小姐姐笑起来基本上都是甜美小姐姐的感觉，并没有寻常欧美风女生给人的攻击力，这是为什么呢？

昆凌 私照

海豹君今天就为你们答疑解惑一波！当然是因为天王嫂的妆容有自己的小心机咯~

昆凌周董私照

毕竟每个人的妆容风格都要根据自己的长相来决定。虽然昆凌的五官深邃，混血感十足，但是她的苹果肌饱满，眼睛形状又圆又大，如果画传统的欧美妆容就会有一些小女生偷穿高跟鞋的强行感。

昆凌私照

但是她现在经常化的这款甜美感欧美妆却可以完全契合她的五官，而且这款甜美欧美妆也完全适配我们这些亚洲妹子的五官哦~快来跟大神们学习一下如何打造一款甜美的欧美系妆容吧！

欧美妆第一步：上扬大眼妆

上扬大眼妆

首先第一步就是要化一个混血感十足的大眼妆，可以观察到，上扬的大眼妆不仅能给人甜美的feel，也会赋予整个人张扬随性的样子，不过考虑到人家是混血，我们都是纯种亚洲人。所以海豹君找了一款最适合亚洲人的上扬混血眼妆，这样画出来不会太过突兀，有没有很贴心呢~

STEP1

STEP1：将褐色眼线笔涂抹于双眼皮处，涂得要粗，覆盖整个双眼皮部分，同时别忘了轻轻勾勒下眼线。

STEP2

STEP2：用最深色的棕色眼影在上眼皮处涂出梭子状，并晕染棕色眼线和眼影的交界处，下眼线处也要记得勾画。

STEP3

STEP3：用最浅的桃粉色晕染眼皮最上方，并适当叠加在棕色眼影部分，使两种颜色晕染自然。

STEP4

STEP4：将珠光色妆前乳涂抹在眉骨和眼头处，也可涂抹于鼻梁处。高光的使用能够让脸部轮廓更加明显、更有立体感，注意宜薄不宜厚。

STEP5

STEP5：贴上假睫毛，由于是甜美混血妆容，因此我们选择浓密型的假睫毛，这样即使在光线不好的条件下也能够体现出睫毛的存在感。

欧美妆第二步：挑眉妆

昆凌自拍

虽然说这几年大热的一字眉会让你看起来软萌又可爱，但是要变身甜美感十足的混血小姐姐，当然还得是跟PONY大神来学学高挑的上扬眉！

PONY教程——混血妆

Step1：首先：用眉笔勾勒出上挑眉形，建议先画出眉尾的弧度。

Step2：描画好形状之后用眉笔填充颜色，然后用眉刷轻轻刷开让颜色过度均匀。

Step3：为了挑眉的形状更加清晰，用提亮液或者亮色遮瑕在眉毛下面提亮一下眉骨。

Step4：最后用染眉膏调整一下眉毛的颜色。

欧美妆第三步：丰唇彩妆术

昆凌九宫格私照

可以看到欧美妆的重点唇妆也是其中之一呢，随着审美观的不断进化，丰唇已然成为时下美女们追求的标准，甚至有人专门去做丰唇手术。嘟嘟唇也能为甜美度加持不少哦~

用指腹蘸取一定量的遮瑕产品

STEP1：用指腹蘸取一定量的遮瑕产品或者粉底为双唇打底，将原本的唇色掩盖住，方便后续的唇妆上色。

用唇线笔大胆地勾勒出唇部轮廓

STEP2：无视掉你本来的唇形，用唇线笔大胆地勾勒出唇部轮廓，薄嘴唇的妹子一定要记得画得大一点哦！这样混血丰满唇的效果才会更加理想。

拿唇刷轻轻地晕开

STEP3：选择自己喜欢的唇膏涂抹在嘴唇上，并且拿唇刷轻轻地晕开，淡化唇线的边缘线，慢慢地完美融合起来。

在嘴唇中心加一层浅色唇蜜或唇釉

STEP4：你以为这样就完事了吗？最后一步很关键，涂好唇膏后，在嘴唇中心加一层浅色唇蜜或唇釉，这样打造出的欧美丰满唇才足够甜美。

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