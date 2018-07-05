刘雯拍照高级感up的秘密被我扒出来了

导语：大表姐刘雯在粉丝和芭姐心里一直都是自然系美女的级别，她的出色不仅表现在T台、秀场和衣品，照片也是大家学习的范本，今天芭姐就来为大家扒一扒刘雯同款的自然系风格照片该怎么拍。（来源：时尚芭莎）

刘雯的照片，猛的一看觉得拍的很随性，但是深究起来却很有深意

刘雯的照片好高级

自然美丽的大女人！

刘雯的照片，猛的一看觉得拍的很随性，但是深究起来却很有深意，看似平常的照片却让人百看不腻。

衣着颜色要跟背景统一

在说姿势之前，要先为大家说一下配色问题，首先你选择衣着颜色要跟背景统一，不是说要完全和背景颜色统一，但是冷暖色调要配合的相得益彰。冷色调的背景，就选择冷色调的衣着，或者白色的衣着。暖色调的，则要选择黄色、橘色的衣服。

妆容配色

像这种头像的照片，也要注意配色问题，第一是衣着配色颜色不要过于鲜艳。第二就是妆容配色，不要太浓烈的妆容，简单的勾勒眼线，豆沙色唇妆就很漂亮。好啦，知道宝宝们等不及了，下面来为大家揭秘刘雯拍照的4大要素！

刘雯拍照的4大要素

学会你也能Get舒适自然美！

不能死板要动起来！

不能死板要动起来

在拍摄全身照的时候，不能死板的站在一个地方，反而要动起来，做出“走起来”或者“跑起来”的姿势。像刘雯这种，大步迈开的姿势，整体效果就很飒！

站在照片的一边

如果你不喜欢下半身动起来，也可以选择这种上半身动起来。站在照片的一边，甩甩衣服或者甩甩胳膊，也可以哟~

侧着坐显腿长！

侧着坐显腿长

我们一般在坐着拍照片的时候，很习惯正对着镜头拍，但是这样第一会显腿短，第二就会让你整体看起来比较垮，不够有型。侧着坐就能完美避免这个问题，小小的侧身，然后腿部向外侧伸展就OK啦~

偏45度角就是完美

不管你冲那一边侧都可以，但不要侧的太多，偏45度角就是完美。

背过身去拍侧颜！

背过身去拍侧颜

之前我们在拍侧颜的时候，都会选择正侧面对镜头，但其实你先背对镜头然后向后看，拍出的侧颜照就会很自然，看上去就像是你在前面走后面有人呼唤你，你自然回头的效果。

慵懒、舒适的感觉

如果你觉得之前的方法很困难，可以选择这种没有完全背对镜头的，但是在拍这种的时候，背景就要占大一点的面积。这样就能给人一种，慵懒、舒适的感觉。

“动感”

或者可以是这种比较“动感”的，把头发、包包都甩起来。

巧妙利用道具遮挡！

巧妙利用道具遮挡

头发遮挡

秀发不仅是女生的标志，更是女生拍照时最好的道具。正对镜头的时候，可以巧妙利用自然滑落的发丝来为自己“挡脸”和增加效果。

开心的面对镜头大笑即可

除了头发，也可以就地取材选择其他的道具，比如花花、或者是叶子或者是咖啡杯等，挡三分之一的脸颊，然后开心的面对镜头大笑即可。

照片好看首要姿势美

其次就是妆容自然美！

妆容要点一：眼影不要太闪太复杂！

眼影不要太闪太复杂

眼影是最能烘托妆容氛围的要素，既然要走自然路线，那眼影也要以浅色调为主。深棕渐变、亮色渐变等都不能化，只要单纯的裸色系、玫瑰色系即可。化的时候也要注意，不要太过复杂一层接一层的变化太多，为眼部稍稍提亮就行了。

妆容要点二：修容归零上腮红！

自然系妆容修容不要太深，太深的话会显得妆感很重，单纯的在苹果肌化一点腮红即可。如果你是冷调肤色就选择粉色系，如果你是暖调肤色就选择橘色。

妆容要点三：唇妆浅淡忌太深！

唇妆浅淡忌太深

深色唇大家还是不要选择了，深色唇会给人一种很有“重”很有“气场”的感觉，并不自然。浅粉色、浅橘色最贴合本身的唇色，所以选择这两种就最完美的。

自然妆必备神器

买对才是重点！

在上底妆前先上一层珠光妆前乳能够令你的肌肤看起来光泽又水润，而且这款妆前乳中含有两年生的珍珠精华，能够有效为你提亮肤色，显白又显润哟~

结合了高光和腮红两种功效，能够完美融合在你的妆容中，瞬间提升脸部的光泽，清透的质地还能免去厚重妆感的烦恼，非常适合宝宝们选择哟~

水润的效果能够为你打造无比清透的妆感，同时还含有核心的发酵成分，打造完美底妆的同时还能深入肌底滋养肌肤，增加肌肤弹力！

大家喜爱的“小灯泡”系列又来放大招？！在这个夏季以全新夏日快闪限量版亮相！定制的银色炫酷管身通透闪耀，超级时髦。它的质地已然不用多说了吧，能够完美填补唇纹、滋养唇部，打造水漾嘟嘟唇。

看过了刘雯的拍照分享和自然妆容分享之后，是不是超开心捏？那就别等着了，速速Get起来吧！