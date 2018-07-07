导语：珊瑚色很适合夏天，但是很多人又对它“望而生畏”，这个颜色其实有点挑肤色。甚至还被很多姑娘评为“可爱又迷人的反派角色”。到底怎么怎么涂才显白？（来源：爱丽时尚网）

“去黑褪黄又显白”3个技巧让珊瑚唇色更美

珊瑚色很适合夏天，但是很多人又对它“望而生畏”，这个颜色其实有点挑肤色。甚至还被很多姑娘评为“可爱又迷人的反派角色”。到底怎么怎么涂才显白？

用遮瑕膏遮盖唇周

用遮瑕膏遮盖唇周

想要避免显黑，建议将唇周遮盖一些。选择比原肤色“亮”一个色号的遮瑕或者提亮效果比较好的粉底液，涂抹在唇周暗沉的地方。让遮瑕膏更加自然的遮盖唇周肌肤，接着用粉饼轻拍遮瑕的地方定妆。

水润感可以隐藏唇纹和死皮

水润感可以隐藏唇纹和死皮

有姑娘有疑问觉得珊瑚色会让唇纹和死皮变的明显，建议用润色与修护效果兼具的唇彩，并在“唇峰”的地方提亮，让唇部又水亮。

咬唇效果更好

咬唇效果更好

唇色深涂珊瑚色不好看-这个绝对不是你拒绝它得了理由。画成咬唇妆让你的所有顾虑迎刃而解。先在整个唇部涂上一层后，再着重在内侧多涂一层抿开，就可以覆盖唇纹啦。

[编辑推荐]

圣罗兰莹亮纯魅唇膏 #15

圣罗兰莹亮纯魅唇膏 #15

价格：RMB320

推荐理由：富含6种美唇精粹滋润呵护，以水光般莹亮色彩亲吻双唇，引领全新莹亮少女唇风潮。

MAC润采诱光唇膏 #RAVISHING

MAC润采诱光唇膏 #RAVISHING

价格：3g/RMB170

推荐理由：奶油质地与温和滋养成分帮助打造光泽感唇妆。

香奈儿炫亮魅力唇膏丝绒系列 #43

香奈儿炫亮魅力唇膏丝绒系列 #43

价格：RMB320

推荐理由：远离一般哑光唇膏的干涩质感，展现丝绒般的轻软舒适，留下浓郁华美色泽与柔亮妆效。