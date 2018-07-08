导语：脸上频繁长闭口，毛孔堵塞滋生痘痘，用了无数种护肤品都无济于事？为什么？原因出在哪里？（来源：YOKA时尚网）

烂脸源头不是护肤品 真凶其实是小小的一把刷子

平时爱化妆的姑娘身边多多少少都五六七八把刷子，辅助妆容更加精致不说，也会更加“卫生”。

刷子

但是你可知道，有时候烂脸的主要真凶也是彩妆刷吗？导致肌肤长痘、闭口、毛孔堵塞的其实是这些彩妆刷！

确实如此！ 长时间不清洁你的刷具，会容易造成细菌的培养！

这样一来，一定会给脸部造成不必要的麻烦，所以无论你是哪种类型的仙女，都要养成清洗刷具的好习惯哦。

分类清洗：不同的刷子清洗的时间也略有不同

分类清洗：不同的刷子清洗的时间也略有不同

液体or霜状产品的刷子 （粉底刷，遮瑕刷，唇刷）

清洗时间：每周清洁一次

液体or霜状产品的刷子

原因：这类刷子会比粉状刷子更加容易滋生细菌，液体长时间不得到烘干且刷子一般都摆放在卫生间（比较避光潮湿的地方），所以残留的产品留在刷子上会被氧化且发酵且滋生打扰肌肤的细菌。

粉状刷子（眼影，腮红，蜜粉）

清洁时间：一个月清洁一次

粉状刷子

原因：这类刷子都会用在粉状系列当中，眼影，蜜粉等彩妆品本身就是干的，也就不会那么容易滋生细菌，但是绝不能以为这样就不会滋生细菌，长时间将彩妆残留在刷之上，周围的环境也会造成细菌的滋生，所以一定要注意哦。

DIY清理刷子

一碗洗盘子的洗涤液or宝宝清洗液

1、一碗洗盘子的洗涤液or宝宝清洗液

2、一碗橄榄油

将两碗液体融合，并将刷子浸泡在液体中扭动清洗

3、将两碗液体融合，并将刷子浸泡在液体中扭动清洗

用清水冲干净

4、用清水冲干净

晾干完成

5、晾干完成！

如果天生手残也没关系，小编推荐懒人也能轻松上手，Hin好用的刷具清洁产品&工具，快速清洁So easy！

大创化妆刷具清洁液

大创化妆刷具清洁液

几乎是人手一瓶的入门级刷具清洁专用洗剂。算是经典中的经典了，海绵、粉扑、刷具都适用。

MAC魅可专业洗刷水

MAC魅可专业洗刷水

只适用于刷具类，倒在杯子里涮一涮就能快速清洁掉刷具上残留的彩妆。缺点就是用量快，湿哒哒的无法立即上妆。

Artis刷具清洁泡沫

Artis刷具清洁泡沫

这个牌子的创始人是前任MAC的化妆师，所以品质绝对没话说！他家刷具最具代表性的就是牙刷造型。这支清洁液，刷具、粉扑都适用，直接压出来就是泡沫，省去起泡过程，快速清洁不用等。

Sephora 免洗化妆刷清洁海绵

Sephora 免洗化妆刷清洁海绵

最近非常火的化妆刷清洁产品，卖点就是干洗。只要把刷子在海绵上揉一揉，即刻干净，瞬间就可以上妆，省去水洗需要晾干的过程，最后只要清洁海绵就OK。小小一盒不占地方，很轻便。

Artis 抗菌清洁巾

Artis 抗菌清洁巾

市价55美金堪称sephora的高配版，号称6平方厘米包含近一万根超细纤维，轻松去除化妆刷毛上的化妆品和残留物，抗菌处理可重复使用，不会损坏刷头！