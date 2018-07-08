不看亏了 学会这个唇妆脸蛋瞬间缩小1.5倍

导语：唇妆总是被留到最后，你以为这是妆容里最简单的？但其实唇妆并不是那么简单的“填满就好”！动一动小心思不仅唇型变得好看，甚至连五官看起来也更加精致小巧，脸蛋瞬间缩小哦。（来源：爱丽时尚网）

学会这个唇妆脸蛋瞬间缩小1.5倍

在唇峰上下功夫“缩短人中”，让双唇看上去更加立体饱满，整容级别的化妆术速来Get！

用唇线笔勾勒唇型

用唇线笔勾勒唇型

有些姑娘可能会觉得自己嘴唇太薄或者唇型不够完美，这时“妈妈级”唇线笔来帮你补救，让唇型更好看~

唇线笔来帮你补救

首先先准备两支颜色相近、一深一浅的唇线笔，分上下唇来看，上唇侧边轮廓线用浅色唇笔修饰唇型，如果上唇比较薄的人可以用唇笔加厚一点，让唇型更加饱满。

下唇底线的部分用比较深的颜色进行勾勒

下唇底线的部分用比较深的颜色进行勾勒，制造阴影感让唇型更加立体。

用带有珠光的蜜粉在上唇周的侧边打亮增加立体感

用带有珠光的蜜粉在上唇周的侧边打亮增加立体感，下唇角的部分则可以用遮瑕来修饰，让下嘴唇轮廓收进去，看起来更加紧致。 最后选择同色系的唇膏填满，自然到仿佛天生的唇型就大功告成了！

选择水润感的唇膏或者唇釉增加饱满度

选择水润感的唇膏或者唇釉增加饱满度

除了修正唇型，也可以用水润感的唇彩增加唇部的饱满度。如果担心水润的唇膏会使妆感看起来太过油亮的话，也可以用丝绒雾面的唇膏搭配一起使用，擦一点点在唇中即可。

用高光或者金属唇膏提亮

用高光或者金属唇膏提亮

今年超级流行金属唇膏，看上去颜色很奇怪，但是涂上blingbling的特别赞！可以选择同色系的金属唇彩或者高光在唇中打亮，人中比较长得人可以用金属唇彩将唇峰与人中稍稍拉近。