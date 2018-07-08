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不看亏了 学会这个唇妆脸蛋瞬间缩小1.5倍

不看亏了 学会这个唇妆脸蛋瞬间缩小1.5倍
2018年07月08日 08:24 新浪时尚
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　　导语：唇妆总是被留到最后，你以为这是妆容里最简单的？但其实唇妆并不是那么简单的“填满就好”！动一动小心思不仅唇型变得好看，甚至连五官看起来也更加精致小巧，脸蛋瞬间缩小哦。（来源：爱丽时尚网）

学会这个唇妆脸蛋瞬间缩小1.5倍学会这个唇妆脸蛋瞬间缩小1.5倍

　　在唇峰上下功夫“缩短人中”，让双唇看上去更加立体饱满，整容级别的化妆术速来Get！

用唇线笔勾勒唇型用唇线笔勾勒唇型

　　用唇线笔勾勒唇型

　　有些姑娘可能会觉得自己嘴唇太薄或者唇型不够完美，这时“妈妈级”唇线笔来帮你补救，让唇型更好看~

唇线笔来帮你补救唇线笔来帮你补救

　　首先先准备两支颜色相近、一深一浅的唇线笔，分上下唇来看，上唇侧边轮廓线用浅色唇笔修饰唇型，如果上唇比较薄的人可以用唇笔加厚一点，让唇型更加饱满。

下唇底线的部分用比较深的颜色进行勾勒下唇底线的部分用比较深的颜色进行勾勒

　　下唇底线的部分用比较深的颜色进行勾勒，制造阴影感让唇型更加立体。

用带有珠光的蜜粉在上唇周的侧边打亮增加立体感用带有珠光的蜜粉在上唇周的侧边打亮增加立体感

　　用带有珠光的蜜粉在上唇周的侧边打亮增加立体感，下唇角的部分则可以用遮瑕来修饰，让下嘴唇轮廓收进去，看起来更加紧致。 最后选择同色系的唇膏填满，自然到仿佛天生的唇型就大功告成了！

选择水润感的唇膏或者唇釉增加饱满度选择水润感的唇膏或者唇釉增加饱满度

　　选择水润感的唇膏或者唇釉增加饱满度

　　除了修正唇型，也可以用水润感的唇彩增加唇部的饱满度。如果担心水润的唇膏会使妆感看起来太过油亮的话，也可以用丝绒雾面的唇膏搭配一起使用，擦一点点在唇中即可。

用高光或者金属唇膏提亮用高光或者金属唇膏提亮

　　用高光或者金属唇膏提亮

　　今年超级流行金属唇膏，看上去颜色很奇怪，但是涂上blingbling的特别赞！可以选择同色系的金属唇彩或者高光在唇中打亮，人中比较长得人可以用金属唇彩将唇峰与人中稍稍拉近。

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