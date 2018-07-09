江疏影抖音玩的high 却被番石榴唇色抢镜

导语：现在这个时代想要当艺人那可以说是一定要多才多艺了，别以为只会一项技能就能走遍天下，最近你们以为只会飙戏的女神江疏影就开始在抖音上玩到high，各种小舞蹈真的是撩的男生们要播放一百遍才算完。（来源：瑞丽网）

最近你们以为只会飙戏的女神江疏影就开始在抖音上玩到high，各种小舞蹈真的是撩的男生们要播放一百遍才算完。

除了动作韵律超精准以外，江疏影新换上的番石榴色也是让网友们种草了一番，一改往日的大红色御姐风范，比起浓郁的大红色，番石榴倒是显得更加活泼也更加亲民，虽说镜头自带滤镜效果，但这被番石榴色衬托后的皮肤真的是更白皙了。

江疏影

找到适合自己的颜色自然是时时刻刻都要用起来，机场这么出片的地方自然是要用到番石榴色，不知道是最近小江有意美白还是番石榴色把小江皮肤衬托的如雪一样白皙，真的超级仙超级美。在这里也要教大家一个小秘籍，如果选择日常戴墨镜的你就要选择一款颜色相对浅淡且提升元气的唇膏，帮你瞬间提升气场。

克丽丝汀迪奥全新魅惑釉唇膏

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打造本季4个至潮色彩系列：梦幻、前卫、经典与不羁。

番石榴优点绝不止显白一个

无限增加元气

宋祖儿

番石榴色的好看程度也是有目共睹的，显白这一条是不用再多说，元气少女充满活力这条宋祖儿就可以来亲身示范。番石榴是一种红色加粉的感觉，没有了大红色的张扬也没有粉色涂不好显黑的尴尬，反而更加好驾驭，妆容上就算素颜也很搭配。

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盈润亮泽柔滑流畅涂抹顺滑流畅，气球型唇膏切面轻松贴合双唇轻薄舒适双唇舒适滋润，质地轻透五大色系，25色25款轻妆鲜色，一抹耀人。

气质少女必备款

韩雪

小女生选择用番石榴色自然是希望自己元气满满成为活力少女，但像韩雪这样的优雅女生用过番石榴色也是加持了气质女神的称号，对于皮肤没有那么雪白的人群来说，番石榴也不会让皮肤显得暗沉，反而有一种平衡肤色的感觉，让皮肤有一种红润感，看起来更加温和甜美。

兰蔻全新菁纯柔润唇膏-欧琳比娅限量版

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漆亮光泽，有质感的全新包装。

减龄辣妈人手一支

大幂幂

这种好看的颜色大幂幂自然是不会错过，如果不提小糯米已经没有人再把少女级别的大幂幂和辣妈联系在一起，从妆容到服饰都充满了青春感，番石榴色也正是帮忙减龄的颜色，爱涂指甲油的大幂幂选择了同色系的指甲油来搭配唇膏，美的真的不要太心机！

兰芝绝色丝润唇膏

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一抹丝润，绝色当红。

差不多的颜色效果却差很多

周冬雨

番石榴色很容易就被直男看混，不过唇膏颜色上千种就算小仙女也难免出错，只不过颜色稍稍变化就会让有点全扫，像冬叔早前用的这个粉色，要说真的不难看，不过这个颜色是牙黄妹子的禁区，选择了这个颜色会让牙齿显得更加发黄，同时皮肤不够白皙的或者“抹白”的也不要用这个颜色。

江疏影用错唇膏

话说回来小江曾经也是用过一万支唇色的人，试色的路上难免入坑，这种之比番石榴色少一点红的颜色让小江同学用起来真的是太伤人了，面色苍白毫无气色感，看起来都要问问小江同学哪是不舒服了，所以如果本身气色不好的同学无比要选择带红色的调的颜色来提升元气。