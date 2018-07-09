石原里美30+？她的新鲜“果汁脸”怎么才18

导语：石原里美近期参加了日本综艺《闲聊007》，在节目上她频频被逗笑，你是不是也被她的笑颜深深的迷住了？毕竟她笑起来样子完全就是个少女啊！（来源：时尚芭莎）

石原里美30+

她出道十五年了

却始终美如一日！

石原里美近日在参加《闲聊007》节目时聊到自己旅游时的经历

石原里美近日在参加《闲聊007》节目时聊到自己旅游时的经历，她给主持人解释每个人的职责，主人不禁问道：“你负责什么？”我们石原小姐姐一边笑一边回答：“负责开心”~你开心，我们也开心啊！

Wuli十元真的很可爱了~这个标准的石原笑颜太犯规了，网友表示，不管是呆萌的笑还是妩媚地笑，石原笑起来真的能把你的心给融掉啊！

谁能看出来这样笑靥如花的石原里美已经30+了

在一个“如果可以，你最想你把面孔变成哪位女星”的投票中，石原里美毫无竞争得拿下了最多的票数！谁能看出来这样笑靥如花的石原里美已经30+了？

在她的脸上我看到了50%的少女感+50%的透明感

在她的脸上我看到了50%的少女感+50%的透明感，这就是我们说的“果汁脸”！

不只是十元

她们也有一张“果汁脸”

石原里美

这个看脸的世界，继“高级脸”、“厌世脸”之后，现在开始流行“果汁脸”了，透明的妆感和水润的肤感真的是大家追求的第一位呢~

新垣结衣

比如万千男性同胞口中的“我老婆“新垣结衣，也迈向了30岁的大门，然而她治愈的笑容，配上0瑕疵的好皮肤，让人看着就感到如沐春风~

小松菜奈

谁知道不笑的时候那么“厌世”的小松菜奈笑起来竟然这么有感染力！瞬间感觉整个人都甜了有没有~这是因为她本身就充满少女感的脸和干净有光泽的皮肤。

森绘梨佳

说到日本的美人，就不能不提森绘梨佳了。已经有一个宝宝的她，仍然被粉丝们称为梨妹，透明感至今丝毫不减！

佐佐木希

同样即将成为人母已经怀孕5个月的佐佐木希，被称为“日本第一美人”，颜值依然在线。30岁依然皮肤光滑细腻，笑容像果汁一样甜美，承认她是真仙女了！

“果汁脸”

这些“果汁脸”的仙女们虽然美得各有千秋，但她们都有两个共同特点，那就是她们似有似无的妆容和少女的气息，自然的好皮肤就仿佛是她们天生的一样！

今天芭姐偷来了她们的底妆秘籍，现在就分享给大家~Get水润妆感，一起变少女吧~

看着她们的“果汁脸”干着急？

没关系，芭姐教你！

和毛孔说拜拜

夏天气温升高，肌肤代谢变快，一些出油和老旧角质给了毛孔伺机“坐大”的机会，然而作为一个“果汁脸”的仙女有毛孔对得起这个称呼吗？！答案是：当然不！

想要快速藏起毛孔，就要选择有针对性的产品。所以在妆前，我们一定要用相关产品将毛孔“藏起来”。

由于我们的毛孔一般是斜向下生长的，所以用手指蘸取适量遮毛孔的产品，在有毛孔的位置从下至上用打圈的方式，可以让我们的毛孔被填补得更加隐形~

轻薄底妆还想0瑕疵，怎么办？

不要为了追求所谓的无暇一层层堆叠粉底，这样会让你的底妆很厚重，也更容易脱妆。那么怎么才能达到白净又透明呢？往下看吧↓

首先，选择一把小刷子沾取遮瑕膏，对于我们脸上的较大的问题（比如黑眼圈、痘印）进行小范围的局部遮瑕，用刷子点在瑕疵上，再轻轻拍开。

切忌量太大、范围太大，因为大部分遮瑕产品为了达到更好的遮瑕效果一般会比较厚重，范围太大就会造成“假面”。

然后将粉底点在面部中央向四周轻轻拍开，之后可以用湿润的海绵蛋再轻轻按压增加粉底液的延展性，将粉底按压均匀，使底妆更加透明贴合~

打造细腻光泽

底妆的最后一步是定妆，这一步也是可以有心机的！过于哑光的底妆很假，会给人厚重的感觉，“果汁脸”追求的是若有若无、本身就有的肌肤光泽。

所以我们可以选择一款带有微微细闪的蜜粉进行定妆，在避免出油的同时还可以让底妆透出一丝光泽感！这样一个“果汁脸”底妆就完成啦！

Get十元小姐姐“果汁脸”

你还需要这些好物

超细微粒子可以很好的隐形毛孔，质地轻薄，柔和的修饰肌肤表面，05色号属于米色系带微闪可以提亮肤色，使肌肤散发自然光泽~

有三个颜色可以自由调配出适合各种瑕疵的遮瑕颜色，利用光反射缔造有透明感且贴合的效果~不干不卡粉！妆效更持久~

这款遮瑕笔自带小刷头，适合精细地进行局部遮瑕~质地水润就算眼下也不会卡纹！还有提亮的效果，可以给面部中央提亮~

分分钟隐形毛孔，快速抚平小细纹，让肌肤平滑无比！用在T区效果很明显，还有控油的效果哦~

看了这么多“果汁脸”仙女，是不是跃跃欲试了呢~下次化妆就把芭姐教你的清透无瑕底妆大法用起来吧~