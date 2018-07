你爱买的化妆品还有这些想象不到的译名

导语:这两天有个热议的话题是法国化妆品牌MAKE UP FOR EVER的中文译名,之前叫“浮生若梦”,如今译为“玫珂菲”,还有网友调侃应该叫做“永远化妆”,关于化妆品译名的那些事,说头还不少。(编辑:Levin)

爱化妆的妹子们应该都知道MAKE UP FOR EVER这个品牌,但你知道它还有个名字叫“浮生若梦”吗?这两天,关于MAKE UP FOR EVER应该叫“浮生若梦”还是“永远化妆”的话题引起了网友们的热议,场面也是相当激烈:

#浮生若梦 永远化妆#话题

网友@王小神奇:原来make up for ever的中文译名叫浮生若梦,我一直以为叫永远化妆。

时尚达人@深夜种草的翠花:make up for ever浮生若梦上热搜了,我刚开始学化妆的时候也以为它叫“永远化妆”。

网友@拼拼米:浮生若梦不太好,听起来有种会浮粉的感觉,作为化妆品牌子不咋吉利。

网友@洞湖娘_:似乎从认识muf开始中文译名就一直知道的是浮生若梦,今天看到热搜才知道原来还有“永远化妆”这么直接的翻译啊。

网友@Lin-A-Meng :“浮生若梦”,一直就觉得make up for ever的中文翻译真的太美了。

网友@漏漏漏独一无二的小清新:#浮生若梦 永远化妆#这个话题有点想笑啊,不过我一开始就是冲着中文名好听才种草的。但是自从改名叫玫珂菲之后,感觉仙气瞬间就掉了。

好了,都别争论了,人家MAKE UP FOR EVER现在有官方中文名,叫“玫珂菲”。“浮生若梦”确实是MAKE UP FOR EVER之前的官方译名,但后来大陆地区统一改品牌译名为“玫珂菲”,可能是由于更贴近音译,但香港地区还是沿用“浮生若梦”的译名。

玫珂菲中国官网

现在很多博主、代购还是习惯把MAKE UP FOR EVER称为浮生若梦,尤其是它家的明星产品“浮生若梦水粉霜”叫起来真是朗朗上口。所以我们暂且理解“玫珂菲”是MAKE UP FOR EVER的官方大名,“浮生若梦”就是人家的艺名吧,毕竟好唯美啊。

明星产品:MAKE UP FOR EVER 玫珂菲全新双用水粉霜 RMB400/50ml

MAKE UP FOR EVER 玫珂菲全新双用水粉霜

升级版全新WATER BLEND双用水粉霜,水感轻薄的同时加强了持久度和遮盖力,带来超乎以往水粉霜带来的水润裸妆体验,全新双用水粉霜是80%高含水的“果冻粉底”,能匀亮肤色,持久不脱妆。

国外化妆品进中国一般都需要中文译名,往往有些品牌的英文含义或发音不好翻译,难免会尴尬。时尚博主@深夜徐老师 就发文说:“女生都知道make up forever叫浮生若梦,不叫永远化妆。但多少人知道wet n wild,不仅叫“湿又野”,还有个中文名叫“魅力派”呢[doge],我第一次知道的时候简直笑死哈哈哈哈哈”。

深夜徐老师微博

What?“湿又野”这个意译就已经够放飞自我的了,居然还有“魅力派”这么个中文名。网友们立刻在下面发散思维了起来:“我之前买了套wet n wild的刷子,上面还写着魅力派,以为自己买到了假货”,“我还以为三熹玉(3CE)是最奇葩的名字……魅力派打扰了哈哈哈哈哈哈”,“[二哈]魅力派是麦当劳还是肯德基的? ”

网友评论配图——魅力派

网友们继续脑洞大开,给国外化妆品品牌当起了“翻译”:“too cool for school 太酷以至于不想上学”“L.A.Girl 洛杉矶大妹砸”“我芭比波朗说什么了嘛,听起来像口香糖,比巴卜”……

不造为什么,小编突然想起了更多选择更多欢笑的“金拱门”呢!

关于化妆品品牌的名字,无论是译名、小名,甚至撞名,在叫法上的学问也是太多,今天咱们就一次聊个够。编辑先给大家列出一些常见的奇葩译名,等你们补充哦!

1、你绝对想不到的奇葩译名

3CE——“三熹玉”:韩国彩妆品牌3CE入驻国内丝芙兰时给自己取了个接(超)地(级)气(土)的名字“三熹玉”,直白的音译有种秒变微商的既视感。

3CE广告图

too cool for school——“涂酷”:还好没有和学校扯上什么关系。

明星产品:too cool for school涂酷柔滑鸡蛋洁面慕斯

too cool for school涂酷柔滑鸡蛋洁面慕斯

DHC——“蝶翠诗”:这个想必大家都不陌生,但谁也不会说“我最近入了一瓶蝶翠诗的卸妆油”吧。

明星产品:DHC橄榄卸妆油

DHC橄榄卸妆油

DHC橄榄卸妆油,如按摩般轻轻融合,能浮出彩妆污垢。有助于卸除彩妆,并清洁毛孔污垢、老化角质以及多余油脂。虽是油类,遇水时可转化为亲水性,产生白色乳化现象。包裹着彩妆污垢和老化角质的卸妆油离开肌肤,不必担心有油残留,减少了滑腻、油膜感,洗后清新爽滑。

IOPE——“艾诺碧”:感觉是很蹩脚的那种音译,我宁可念成“爱欧癖意”。先别笑了,忘了告诉你它之前叫“亦博”,“艾诺碧”是后改的呢。

Erno Laszlo——“奥伦纳素”:Erno Laszlo是来自美国纽约的高端护肤奢侈品牌,然而从中文名中看不出任何高端感,也不亲和。在了解这个品牌之前,刚看到这四个字和如此性冷淡的包装时,编辑还是有些一脸懵圈。

明星产品:奥伦纳素海泥唤肤洁面皂

奥伦纳素海泥唤肤洁面皂

内含死海矿泥成分。经由‘French Milled Soap 法式硏磨法’精制微粒化的死海矿泥成分可温和调理肌肤表面老废角质。提高了皮肤的整体质量使肌肤容光焕发,让皮肤比以往更顺滑。

LUSH——“岚舒”:可能是因为lush的英文太好叫了吧,觉得无论怎么音译都会怪怪的。

JUNEJACOBS——“尊积帕”:美国天然护肤品牌,走高端SPA水疗路线,和彼得罗夫是一个集团的,两个品牌几乎同时创立,但相比彼得罗夫,尊积帕的定位更加高端。为什么越高端品牌的翻译反而越随意呢,对于这个翻译,编辑只想说“尊奇葩”。

MARC JACOBS——“莫杰”:这个音译取的太敷衍了,品牌感全无。

Za——“姬芮”:还好大家一直念“Z、A”,否则真不知道姬芮又是哪个山寨小牌。

2、傻傻分不清的译名

赫拉vs赫妍

赫拉和赫妍实际上是两个完全不同的品牌,赫拉指的是澳洲天然护肤品牌HOLA,主打绵羊油、牛奶等成分的天然护肤。奶牛形象奶罐包装的雪肤焕白系列是它家的明星产品,相信妹子们也都并不陌生。奶罐奶瓶设计的包装实在是太可爱了,编辑以前也忍不住入手过,淡淡的奶香使用起来灰常治愈。

澳洲HOLA

而赫妍则是韩国爱茉莉太平洋旗下的美妆品牌HERA,在进中国之前,大家一直称HERA为“赫拉”,因为是非常标准的音译。但由于HOLA先一步使用了“赫拉”的名字,所以HERA只能另辟蹊径。“赫妍”虽然在发音上有些跳戏,但“妍”字作为化妆品的名称看上去还是很舒服的。只是编辑到现在还容易把HERA叫做赫拉,实在难改啊。

明星产品:HERA赫妍卓然裸透气垫粉底液 21号 VANILLA

HERA赫妍卓然裸透气垫粉底液 21号 VANILLA

清透水感,质地细腻易上妆,增加肌肤水润光泽感,呈现童颜水光妆效。

伊蒂之屋vs爱丽小屋

很多人都会搞混这两个叫法,其实都是指韩国爱茉莉太平洋集团旗下的甜美彩妆品牌ETUDE HOUSE。在韩国ETUDE HOUSE正式入驻中国前一直以“爱丽小屋”著称,但是2014年当ETUDE HOUSE正式入驻中国市场时,发现国内经销商已经注册了“爱丽小屋”,所以只能注册为“伊蒂之屋”。

伊蒂之屋官方旗舰店

也就是说在国内,“伊蒂之屋”才是ETUDE HOUSE的官方正式叫法,官网或者旗舰店也要认准“伊蒂之屋”的字样 ,妹子们要擦亮眼睛,避免商家浑水摸鱼,买到山寨品或者假货哦。

最新产品:ETUDE HOUSE伊蒂之屋迷你双芯唇膏 58元/2.4g

ETUDE HOUSE伊蒂之屋迷你双芯唇膏 KV图

迷你大小的精巧双头唇膏,内附磁石,轻松组合不同颜色,给每天的化妆包一些新鲜感。保湿丝绒配方让唇部维持水润度,持久保湿演绎不干燥的雾面妆效。全新上市的20款明丽色彩,从时下流行的豆沙色系,三文鱼色系到经典的橘红色系、粉紫色系,色彩全面多变,随心混搭出自己的专属唇色。

奥碧虹vs奥比虹vs奥尔滨

ALBION健康水大家一定都不陌生,但ALBION在中国的官方品牌名为“奥碧虹”。小编也是在求证了公关小伙伴之后得知的,ALBION刚进中国时的名字确实叫“奥尔滨”,但之后改为“奥比虹”,现在又正式改为“奥碧虹”。这名字来的也是太波折,不过好口碑产品无论怎么改名也都会被大家记住的。

明星产品:ALBION爽肤精萃液(健康水)

ALBION爽肤精萃液

这款爽肤精萃液添加提取自北国优质薏苡仁的浓缩活性成分,能提升肌肤天然的自我修复能力,调整紊乱的新陈代谢周期,保持肌肤健康。令暗沉的肌肤焕发白皙和纯净,并防止出现各种粗糙、粉刺等肌肤问题。

安热沙vs安耐晒

鼎鼎大名的小金瓶防晒大家都知道,却仍然有不少MM分不清“安热沙”和“安耐晒”,其实“安热沙”、“安耐晒”都是指日本资生堂旗下超人气热销防晒品牌ANESSA。“安热沙”是ANESSA在中国大陆地区的官方叫法,官网、官方旗舰店也都是叫做“安热沙”。而“安耐晒”是ANESSA在台湾地区的叫法,很多代购也会称之为“安耐晒”。

安热沙官方旗舰店

相比“安热沙”,“安耐晒”的名字好像更能形容产品的防晒特性,也就这样被大家叫开了。不过别忘了,安热沙小金瓶才是正统叫法哦!

明星产品:安热沙水能户外防晒乳60ml(小金瓶)

安热沙水能户外防晒乳60ml

在颠覆式黑科技Aqua Booster水能防晒技术“遇水则强”的加持下,防晒系数高且温和不刺激,防水防汗清爽不黏腻,户外运动必备单品。

肌肤哲理vs自然哲理

2017年8月,美国护肤品牌philosophy正式进入中国,中文名为——“肌肤哲理”。在此之前,philosophy确实被翻译成“自然哲理”,两种叫法都被大家广泛使用。但如今来看,“肌肤哲理”才是品牌的最正确翻译。

明星产品:philosophy肌肤哲理一瓶希望清新保湿霜 RMB335/60ml

肌肤哲理一瓶希望清新保湿霜

全天候保湿肌肤,优化肤质,散发动人光泽。全天候即时保湿,让肌肤变得柔软而光滑;毛孔明显变小,细纹减少,肌肤变得更细致;肌肤散发比平日三倍长的活力与健康动人光泽。 适用于关注肌肤水润度和细腻肤质的人群。 特别适合混合性肌肤。

3、那些格外亲切的常用“小名”

化妆品的官方名字不好叫?那就给它们起小名吧,很多常用的美妆大牌都被大家起了亲切好记的小名儿,又是奶奶又是叔叔的,接地气超顺嘴,比如雕牌(Dior)、香奶奶(香奈儿)、腊梅(La Mer)、欧叔叔(欧舒丹)、许三多(资生堂)大葡萄(欧缇丽)……

好了,今天就聊到这儿啦,欢迎各位化妆大神们补充~~