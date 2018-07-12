美颜社 | 藤堂静假发不算什么 黑眼圈是真该遮遮了

导语：新版流星花园的话题持续发酵，最新一集藤堂静的死板假发引起了网友们的吐槽，但编辑的关注点却在她那怎么也下不去的黑眼圈上，就连演员本人孙伊涵也在线求助去黑眼圈的秘诀，这就给她支几招。（编辑：Levin）

《流星花园》

新版《流星花园》的热播槽点不断，成了网友们的快乐源泉。网友们一边大喊看不下去，一边又各种热议吃瓜，大S、言承旭成了回忆杀，杉菜、道明寺、花泽类等角色名字也轮番上热搜。

藤堂静 高马尾配Chocker

今天热议的焦点是女配藤堂静，作为花泽类暗恋多年的女孩，家世好的藤堂静也是女神一般的存在。出场才三集女神就换了很多套造型，比起杉菜的简单朴素，藤堂静的角色也算是养眼了。

藤堂静 女神波浪卷

但果然没演几集槽点就来了，藤堂静当众剪断了自己的一头波浪长发，宣布摆脱家世的枷锁做自己。剪短之后再次亮相的藤堂静却顶着一头死板生硬的假发，网友们大呼“什么鬼！”

藤堂静剪发

藤堂静假发

出演剪发桥段佩戴假发是很正常的，但剧组的假发道具质量和逼真度都有些一般啊！

新版的藤堂静长相比较甜美，不像富家女，反而有点邻家小妹的意思。相比之下，台版《流星花园》中钱韦杉饰演的藤堂静更有女神+御姐的气质，与角色也更加相符。

钱韦杉饰藤堂静

钱韦杉 饰藤堂静

清纯甜美风，饰演藤堂静的演员孙伊涵颜值还是可以的，但却被网友们吐槽撞脸了好几个女星。

比如奚梦瑶↓

孙伊涵vs奚梦瑶

孙怡↓

孙伊涵vs孙怡

林允↓

孙伊涵vs林允

还有人觉得孙伊涵的嘴和baby很像。其实98年出生的孙伊涵比女主沈月还要小一岁，随着小姐姐之后的作品越来越多，相信她脸部的辨识度也就越高了。

其实别扭假发和撞脸编辑觉得都还能忍，但唯独让我一直揪心的是小姐姐在剧中挥之不去的黑眼圈。

黑眼圈

剧中，藤堂静的很多镜头都带有着这种很重的黑眼圈，可能与眼影的晕染有关系，但化妆师不是应该让演员看上去更有精神而不是更颓废吗？小姐姐的萌萌大眼真心不适合打下眼影啊！

黑眼圈

这张淡妆照看得就更清楚了，眼袋+黑眼圈让整个人开上去没精神，瞬间老十岁。

黑眼圈

其实也不能完全怪剧组的化妆师，编辑发现孙伊涵本人就有黑眼圈严重的问题，即便是化了妆之后，也能看清眼下暗沉，眼袋明显。

孙伊涵活动照

整个人都会有种睡眠不足的既视感，再大再美的双眼也会显得疲惫不堪。

孙伊涵私照

小姐姐也是意识到这一点的，还在微博上询问去黑眼圈的方法，晒出的素颜照更是能看到很重的黑眼圈，做演员本来就容易日夜颠倒，熬夜是常事，眼周问题也就更严重，赶紧帮帮她吧！

孙伊涵去黑眼圈

孙伊涵素颜

黑眼圈确实会让颜值大打折扣，但眼袋黑眼圈却又是比较顽固的肌肤问题，仅仅靠遮瑕都很难去除。但也并不是没有办法，要内调外遮结合才能把黑眼圈赶尽杀绝。一起来看看去黑眼圈的方法吧。

眼霜修复 眼膜加持

想要去除黑眼圈，不能只靠遮瑕，日常的眼周护理也很重要。有黑眼圈眼袋问题的妹妹建议使用修护型的眼霜，早晚都要心细涂抹，并用手指点按吸收。还可以多次轻点黑眼圈的地带，然后用手指轻轻由内向外按摩提拉，加快血液循环。

除了日常的眼霜护理，还要每周给眼部做眼膜1~2次，密集修护会给眼周补充水分，加强护理效果。眼周如果足够充盈滋润，也会减轻黑眼圈眼袋的问题。

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遮黑眼圈

眼周护理做好了之后，就是彩妆加持——遮黑眼圈了！遮黑眼圈并不是简单的使用遮瑕棒涂抹眼下，而是要根据黑眼圈的颜色和肤色来选择正确的遮瑕产品。

可以先观察，如果你的黑眼圈颜色发紫，可以选择偏黄的遮瑕，来中和紫色；若是青色的黑眼圈，则需要选择橘色的遮瑕。

还记得之前有个视频是用橘红色唇膏遮黑眼圈，就是用的橘红色与青色可以更好的中和在一起，达到自然的效果。

唇膏遮黑眼圈示范

唇膏遮黑眼圈示范

选好颜色下一步就是涂抹遮瑕了，最好先用膏状的遮瑕，涂抹在眼下黑眼圈部位，稍作扩展自然过渡。用手指、海绵或者化妆刷把遮瑕涂匀，然后再使用和肤色相近但稍亮一些的遮瑕叠加涂抹，达到提亮的目的。最后，用刷子沾取少些的珠光蜜粉轻刷再眼下部位，利用珠光反射进一步提亮眼周，遮盖纹理，也有定妆的作用。

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可以自由调配出接近肤色的3色遮瑕膏。在颜色不均的部位补充缺失的红色，使得和周围肌肤颜色一致、遮盖色斑黑眼圈等颜色不均的地方。利用光反射缔造有透明感而且贴合的效果。妆效更持久。

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好啦，如果你也和孙伊涵一样有黑眼圈的问题，那就赶紧试试这些方法吧！