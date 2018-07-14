海莉成功拿下比伯 高光玩得好的姑娘运气不会差

导语：小仙女们在世界杯的热潮下有没有关注欧美娱乐圈儿？最近Justin Bieber的八点档恋爱剧又双叒叕更新，Justin Bieber与Hailey Baldwin终于订婚啦，Hailey到底是哪点迷住了他？想要知道Hailey妆容的小心机吗？快往下看吧！（来源：时尚芭莎）

Hailey成功“上位”拿下Bieber

重磅狗粮

Bieber与Hailey订婚啦！

Bieber与Hailey订婚

Bieber这个娱乐圈超长活体偶像剧终于看到了结尾，据媒体爆料，Justin Bieber在巴哈马的度假胜地已经向Hailey Baldwin求婚。

Hailey Baldwin推文

Hailey Baldwin曾发推文说，如果我的订婚戒指没有像Blake Lively的一样大，我是不会结婚的。

晒鸽子蛋

正与Justin Bieber在巴哈马度假的Hailey，被拍到了手上的鸽子蛋，真的不要太大啊！

Justin Bieber与Hailey Baldwin

两人曾在2016年恋爱过，如今复合Bieber的父亲也在社交媒体上发声，承认订婚的事实，祝福他开启人生新的篇章。

Justin Bieber Hailey Baldwin

很多人都觉得Hailey长得没有前女友Selena看起来甜美可人。但是她的脸更冷艳有立体感，画上高光后更是让她的魅力放大不知道多少倍！

Hailey的妆容小心机？

高光！

Hailey的ins照

在Hailey的ins上主页发布的带妆照片中，高光也是大多数妆容的亮点，精致又自然的光泽感妆容是她的最爱。

用高光来增强面部的妆容的立体感

很多明星和模特都会选择使用高光来增强面部的妆容的立体感。

高光妆容

这种保留了肌肤的光泽感，又凸显了五官的高光妆容可以说是非常心机了。

但是亚洲人和欧美人相比，五官较为扁平，想要拥有立体妆容，打出精致高光，也是一门学问。

Hailey的同款高光

到底该怎么画出Hailey的同款高光？选择什么高光产品？想要学会自然又吸睛的高光妆容，快往下看吧！

实用高光小技巧

快学起来！

眼角与眉骨

第一步提亮眼角与眉骨

第一步提亮眼角与眉骨，会使眼睛放大更加深邃，整张脸都明亮起来。眼距窄的小仙女们可以用这个方法取代山根修容，直接点亮眼角，会有扩大眼角的效果。

唇峰

唇峰

如果有小仙女喜好翘而厚的嘴唇，想要达到丰唇效果的话，可以在唇峰的位置点亮高光，秒获性感丰唇。

鼻翼与鼻头

鼻翼与鼻头

在鼻头与鼻翼底部加上小面积的高光，高光使鼻头变得更加挺翘；鼻翼底部高光手动改变了受光面，使受光面下移，让鼻翼在视觉上变窄，鼻梁看起来会更加锋利尖挺。

下巴与额头

下巴与额头

在下巴与额头大面积扫上高光，将高光聚焦在下巴和额头上来减小面部轮廓，提升五官整体立体感，突出结构，让五官更加深邃。

想要超美高光？

快集齐必备好物！

集蜜粉、修容、高光于一体的亮采柔肤粉，只需在整个彩妆完妆前刷上，还可以在妆容暗沉、脱妆时使用，迅速给予肌肤注入新的光采。增加肌肤的通透感，清晰地勾勒出立体的轮廓。塑造立体面部轮廓，赋予肌肤流光溢彩般的灵动之美。

Fenty系列最为火爆的是这款金色高光，闪亮的金色亮片，就像黄金一样闪亮。高光盘也是有6种配色，各种肤色都可以找到适合自己的高光，还可以当做眼影。轻轻蘸取一些扫在脸上，一道金光闪耀在你的颧骨上，你就是最耀人的那一个。

这个是Too Faced的2017圣诞款，最初看到宣传广告就被颜值吸引了，包装就像一个戒指盒一样，打开以后里面的高光是独立放置的，高光本身感觉量很多，压得很实，光泽比较细腻，但是非常闪耀，光泽是蓝紫调的，无论是收藏还是日常使用都非常值得入手！

这款高光如其名是土豆泥质地，不显毛孔又能泛出盈盈水光，上脸时会感到果冻般顺滑，光泽细腻，可以用于眼部、唇部、脸颊及身体各个需要提亮的部位~

看完芭姐的推荐，小仙女们都学会怎样打高光了吗？快来一起变身亮颜小天使吧！