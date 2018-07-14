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海莉成功拿下比伯 高光玩得好的姑娘运气不会差

海莉成功拿下比伯 高光玩得好的姑娘运气不会差
2018年07月14日 08:10 新浪时尚
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　　导语：小仙女们在世界杯的热潮下有没有关注欧美娱乐圈儿？最近Justin Bieber的八点档恋爱剧又双叒叕更新，Justin Bieber与Hailey Baldwin终于订婚啦，Hailey到底是哪点迷住了他？想要知道Hailey妆容的小心机吗？快往下看吧！（来源：时尚芭莎）

Hailey成功“上位”拿下BieberHailey成功“上位”拿下Bieber

　　重磅狗粮

　　Bieber与Hailey订婚啦！

Bieber与Hailey订婚Bieber与Hailey订婚

　　Bieber这个娱乐圈超长活体偶像剧终于看到了结尾，据媒体爆料，Justin Bieber在巴哈马的度假胜地已经向Hailey Baldwin求婚。

Hailey Baldwin推文Hailey Baldwin推文

　　Hailey Baldwin曾发推文说，如果我的订婚戒指没有像Blake Lively的一样大，我是不会结婚的。

晒鸽子蛋晒鸽子蛋

　　正与Justin Bieber在巴哈马度假的Hailey，被拍到了手上的鸽子蛋，真的不要太大啊！

Justin Bieber与Hailey BaldwinJustin Bieber与Hailey Baldwin

　　两人曾在2016年恋爱过，如今复合Bieber的父亲也在社交媒体上发声，承认订婚的事实，祝福他开启人生新的篇章。

Justin Bieber Hailey BaldwinJustin Bieber Hailey Baldwin

　　很多人都觉得Hailey长得没有前女友Selena看起来甜美可人。但是她的脸更冷艳有立体感，画上高光后更是让她的魅力放大不知道多少倍！

　　Hailey的妆容小心机？

　　高光！

Hailey的ins照Hailey的ins照

　　在Hailey的ins上主页发布的带妆照片中，高光也是大多数妆容的亮点，精致又自然的光泽感妆容是她的最爱。

用高光来增强面部的妆容的立体感用高光来增强面部的妆容的立体感

　　很多明星和模特都会选择使用高光来增强面部的妆容的立体感。

高光妆容高光妆容

　　这种保留了肌肤的光泽感，又凸显了五官的高光妆容可以说是非常心机了。

　　但是亚洲人和欧美人相比，五官较为扁平，想要拥有立体妆容，打出精致高光，也是一门学问。

Hailey的同款高光Hailey的同款高光

　　到底该怎么画出Hailey的同款高光？选择什么高光产品？想要学会自然又吸睛的高光妆容，快往下看吧！

　　实用高光小技巧

　　快学起来！

　　眼角与眉骨

第一步提亮眼角与眉骨第一步提亮眼角与眉骨

　　第一步提亮眼角与眉骨，会使眼睛放大更加深邃，整张脸都明亮起来。眼距窄的小仙女们可以用这个方法取代山根修容，直接点亮眼角，会有扩大眼角的效果。

　　唇峰

唇峰唇峰

　　如果有小仙女喜好翘而厚的嘴唇，想要达到丰唇效果的话，可以在唇峰的位置点亮高光，秒获性感丰唇。

　　鼻翼与鼻头

鼻翼与鼻头鼻翼与鼻头

　　在鼻头与鼻翼底部加上小面积的高光，高光使鼻头变得更加挺翘；鼻翼底部高光手动改变了受光面，使受光面下移，让鼻翼在视觉上变窄，鼻梁看起来会更加锋利尖挺。

　　下巴与额头

下巴与额头下巴与额头

　　在下巴与额头大面积扫上高光，将高光聚焦在下巴和额头上来减小面部轮廓，提升五官整体立体感，突出结构，让五官更加深邃。

　　想要超美高光？

　　快集齐必备好物！

　　集蜜粉、修容、高光于一体的亮采柔肤粉，只需在整个彩妆完妆前刷上，还可以在妆容暗沉、脱妆时使用，迅速给予肌肤注入新的光采。增加肌肤的通透感，清晰地勾勒出立体的轮廓。塑造立体面部轮廓，赋予肌肤流光溢彩般的灵动之美。

　　Fenty系列最为火爆的是这款金色高光，闪亮的金色亮片，就像黄金一样闪亮。高光盘也是有6种配色，各种肤色都可以找到适合自己的高光，还可以当做眼影。轻轻蘸取一些扫在脸上，一道金光闪耀在你的颧骨上，你就是最耀人的那一个。

　　这个是Too Faced的2017圣诞款，最初看到宣传广告就被颜值吸引了，包装就像一个戒指盒一样，打开以后里面的高光是独立放置的，高光本身感觉量很多，压得很实，光泽比较细腻，但是非常闪耀，光泽是蓝紫调的，无论是收藏还是日常使用都非常值得入手！

　　这款高光如其名是土豆泥质地，不显毛孔又能泛出盈盈水光，上脸时会感到果冻般顺滑，光泽细腻，可以用于眼部、唇部、脸颊及身体各个需要提亮的部位~

　　看完芭姐的推荐，小仙女们都学会怎样打高光了吗？快来一起变身亮颜小天使吧！

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