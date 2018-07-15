宋茜大眼无神？眼妆雷区踩了就炸一脸“黑”

导语：能跳会唱的宋茜欧尼可一直是美妆界的小“网红”，各种同款妆容，唇色都可以圈粉不少，不过一直被推上“神坛”稍有差池就会被网友们放大盯住，最近我们全能的宋茜欧尼就掉入一场“大眼无神”的眼妆风波中。（来源：瑞丽网）

宋茜

要说宋茜欧尼平时化妆还是蛮惊喜的，不过这次的大眼无神真的是有点无力回天的意思，首先是眼线的问题，从头到尾的眼线粗细竟然一样，这就让原本眼白比较多的宋茜看起来黑眼球更小，再加上卧蚕没有精心修饰，看起来双眼可是有点疲惫的意思。再加上唇膏没有给力，让宋茜看起来气血值不及格。

眼妆上做了更新和调整

像宋茜这样人美底子好的小姐姐，只要用心打造，妆效自然不会差，看这张出席品牌发布会的照片就比上一张要好的多，首先是眼妆上做了更新和调整，即使是同样的粗细的眼线但眼影效果却看起来更加细腻明显，同时卧蚕也得到了眼影的照顾，而唇膏也是选择了一款提亮气血的梅红色，简直是小仙女本人。

吴昕

近期荣升美妆达人的吴昕小姐姐眼妆也是进过坑的，虽然在视频里给大家分享不脱妆的底妆方案，但自己的眼部遮瑕可是要再进阶一些了，黑眼圈没有有效的遮盖住会显得人很没有精神，而且也会使得眼妆看起来脏脏的，但还是要记得不要用太干的遮瑕产品，这样一笑出来的白干纹会更尴尬。

关晓彤

下眼线是很多人认为提神眼睛有神的必备步骤，不过下眼线这件事真的不是谁都可以驾驭的，看我们的关晓彤画了下眼线以后是不是年龄直接加了10岁，而且下眼线也要从眼尾到眼头由深至浅，像这种从眼头开始深色画眼线的也是不多见，而且效果更不好，如果晕染以后真的无法想象，所以下眼线一定要慎重考虑！

郭采洁

一根细细的眼线是眼妆里必不可少的，之前提到了粗细变换的眼线，如果你还没有这么熟练的功力也可以选择细细的贴近睫毛根部的眼线也是不会错的，保守派可以将眼线直接画到眼尾断开，增加眼睛明亮度；而开放派可以将眼线上挑或者下拉一些，做出自己喜欢的风格，但要注意眼线是越来越细，不要越来越粗。

玫珂菲防水炫色眼线液

▲玫珂菲防水炫色眼线液

出众持久防水力：不易晕染，不易脱妆；饱和色泽；顺滑质地，速干易描绘，舒适的使用感。

马伊俐

虽然马伊俐在美妆上没有特别的建树，但保持一贯稳定的发挥也是得到很多赞许，这种低调又百搭的奶茶色眼影非常好用，一个颜色就可以完成一个眼妆，眼尾处可以多用两次，看起来眼睛更加深邃，要记得下睫毛处也要涂抹上眼影，才会有呼应的搭配。

丝芙兰大眼随身眼影盘

▲丝芙兰大眼随身眼影盘

小巧可爱，随时补妆，大眼秘密带身边。

范冰冰

范冰冰的眼妆可以说是眼妆界的模板了，一直都水平稳定，除了不变的眼线以外卷翘的睫毛也是眼妆的关键，首先要用三步加睫毛法把睫毛夹卷翘，按照睫毛根部，中部和前端分别夹三次，再用睫毛膏按照“z”字涂抹，当然如果你的眼妆想清淡一些也可以不涂抹睫毛膏，但夹睫毛这步不可忽略！

植村秀专业睫毛夹

▲植村秀专业睫毛夹

独特设计，精准定型到睫毛。