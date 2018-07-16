导语：为了追求颜色的饱和度，一层一层的涂甲油需要等很久才能干透。而且指甲油远不如光疗甲那么持久，难道是我们的“打开方式”不对？这6个小窍门让你的指甲油速干又持久。（来源：爱丽时尚网）

6个小窍门让指甲油持久又速干

护理好指甲

想要令甲油持久又亮丽，别忽略指甲的保养。指甲边缘更是要好好护理，经常性的去角质，才不会产生倒刺，涂甲油时也不易破坏颜色，有助有指甲油的持久。

先涂抹透明底油或者透明的加固底油，再涂指甲油

就像化妆前会使用妆前乳的道理一样，涂指甲油前记得先打底，涂上一层透明的底油，再涂上加油，有助于颜色饱和，并且有保护指甲的作用。

先涂指甲前面的位置

涂指甲

有没有意识到每次涂指甲油都是从尾部边缘开始的，但其实正确的涂甲油方法是先涂指甲的前1/3 的位置，等待其微微变干，再由指甲末端涂抹至前方。

指甲前面最好用“包边”的方式，因为指甲最前端可能会因为拿东西触碰到，更容易脱落，所以涂抹指甲油到前方后“包边”可以让甲油更持久。

甲油不要沾取太多

甲油不要沾取太多

虽然涂抹层出越多会出现饱和度很高的颜色，但是切记不要沾取太多的指甲油。这样会容易出现渗漏的状况，太多的甲油令甲色变厚，需要等待更长时间才会干透。所以在沾取指甲油后，一定要在瓶口沾掉多余的甲油，再在指甲上涂抹。

一定要记得给指甲油穿“外衣”

一定要记得给指甲油穿“外衣”

在涂甲油前涂抹亮油是为了保护指甲，在涂好后涂亮油是为了延长指甲油的持久度。也可以让甲面看着更加靓丽。

冷水降温让指甲油速干

冷水降温让指甲油速干

在涂好指甲油后等待2-3分钟，将手放到冷水中，可以让指甲油速干，并且更加“牢固”。不过不能涂抹后直接放到凉水中，会让指甲油起泡更容易脱落。如果没有冷水也可以用冰敷的方法，效果相同。

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