原来李圣经小姐姐最爱“红茶色”

导语：当金秘书火爆刷屏，小编却独独偏爱圣经小姐姐的这部剧。抵制一切“诱惑”，终于在昨天看完大结局。没有烂尾美好的让人羡慕~（来源：爱丽时尚网）

《想停止的瞬间》

纵观这16集的《想停止的瞬间》，除了小姐姐的零眼线妆容外，“红茶色”眼妆和腮红也着实亲切感倍增。比起单调的大地色眼影，红茶色的层次感更强，混合橘色或者红色调也非常完美，黄皮白皮都完全可以hold住。

李圣经

带有点橘色又稍微带点棕红色的眼妆、唇妆、腮红都令人爱不释手。如果你下想走“茶感”的妆容，可以将重点放在腮红上，不仅提起色也有瘦脸的效果哦~

带有点橘色又稍微带点棕红色的眼妆、唇妆、腮红

想要打造“茶感”妆容，混搭或者单独涂抹都有可爱气质，这3个TIPS请收好~

唇妆tips

散发刚刚好的妩媚

想让唇膏不强势有少女感，这个让人摸不准的颜色，一定是“红茶色”。加入棕色的红，散发刚刚好的妩媚。红棕色调的加深会让显得比较性感诱人，橘色调则会让整个妆容增加自然活泼感，比较平易近人。

红棕色调的加深

阿玛尼臻致丝绒哑光唇釉

阿玛尼臻致丝绒哑光唇釉 401#

价格：310 RMB / 6.2ML

推荐理由：配方含有细软柔韧富弹性的微球网络，微球能随着唇部动作而滚动及改变，带来极致轻盈、柔滑绒软触感。同时加入了透明绒亮啫喱，能为唇部扩散光线，同时营造富立体感的水润哑致唇妆。

Sisley法国希思黎植物抗氧保湿唇膏

Sisley法国希思黎植物抗氧保湿唇膏 #11 亮丽橙色

价格： 380 RMB/3.4g

推荐理由：蕴含金盏花、维生素C、维生素E等植物精华，不仅能帮助唇部肌肤抗自由基，更能长效保湿，有效遮盖唇纹，塑造持久精致的唇部妆效。

梦妆花心丝绒唇膏笔

梦妆花心丝绒唇膏笔 #15

价格：2.5g / RMB 89

推荐理由： 更显色！染色配方，上色鲜明，清晰的色彩呈现力。更丝滑！如丝绸般顺滑，舒适的使用感。蜡笔型设计更易涂抹，丝滑质地不会结块。更保湿！拥有长效保湿和持色能力。

眼妆tips

眼妆tips

红茶色完全可以替代大地色这个“无聊”的安全牌，保留了原有的深邃感，红棕色或是橘色调让眼妆看起来很有跳跃感。简单的眼妆技巧，不用繁琐的步骤，就可以完成红茶色眼妆。

Step1：浅色光打在整个眼皮，前1/4用雾面叠加以免产生臃肿感。

Step2：橘色晕染眼窝

Step3：红棕色重点晕染上下眼尾

Step4：红色带到下眼线后1/3

NARS双色眼影

NARS双色眼影

价格：2G /RMB 360

推荐理由：NARS双色眼影是一款时尚而独特，让人意想不到的新潮眼影色彩组合。可单独使用或双色混合，微细粉体带来持久妆效，且不会产生折痕。显色度极佳，上妆轻易、均匀且可轻松推匀，可干湿两用，让你任意打造创意无限的清透或浓艳妆效。

The Face Shop菲诗小铺绚丽多彩眼影

The Face Shop菲诗小铺绚丽多彩眼影 大红色

价格：RMB 169/9 x 0.6g （5.4g）

推荐理由：细腻的粉质触感轻柔不飞粉，可紧密贴合眼部肌肤，让妆容更服帖；显色持久，不易晕妆和脱妆，演绎魅力动人的立体眼妆。

腮红tips

腮红tips

红茶色的腮红比较成熟，斜上在颧骨画出“大人感”，搭配修容真的超级瘦脸哦。

红茶色的腮红比较成熟

在颧骨下方Z字型刷上修容

Step1：在颧骨下方Z字型刷上修容

红茶色腮紅以螺旋式加重在颧骨

Step2：红茶色腮紅以螺旋式加重在颧骨

Urban Decay Naked Flushed腮红修容盘

Urban Decay Naked Flushed腮红修容盘

推荐理由：每个人化妆包里都应必备的一个小巧实用的腮红修容盘。我们在一个随身便携的包装中包括了3个妆容必备的挚爱搭配 – 修容，高光和腮红。Naked 腮红修容盘含有珠光成分，可以轻松打造一个夺目的妆容，就算在夜店热舞也可以光彩熠熠。

Whoo后拱辰享美绯颊腮红

Whoo后拱辰享美绯颊腮红

价格：RMB 430/13g

推荐理由：特含保养肌肤的核心成分-纳米化珍珠，珊瑚，琥珀等7种宝石成分，并添加生机五花精萃及红玉白精萃成分，呈现淡橘色的腮红产品，适合东方女性气色。涂抹瞬间令皇后肌肤绽放迷人光彩。