大S郑爽沈月 “杉菜们”简直就是一部女生妆容史

导语：大S、郑爽、沈月三版本《流星花园》里的杉菜，几乎是每个十年出一个杉菜啊，可以说，女主就代表着那个年代的妆容。经典的大S版杉菜深入人心，郑爽、沈月版的杉菜又是怎样的呢，今天就来盘点一下！（来源：时尚芭莎）

大S郑爽沈月简直就是一部女生妆容史

大S版杉菜

眉形

台湾版《流行花园》大S

台湾版《流行花园》大S就是杉菜本人了，17年前的妆容，很古典的眉眼，极细有弧度的眉，低垂的眉头，显得女生非常柔美。那时候女生还喜欢用前发拨到侧脸旁边，会显得脸小而且很少女。

眼线

包围式眼线

那个年代是流行包围式眼线的，会画下眼线，但不画下眼影。下眼线画不好会显得凶，但是大S因为面部五官和脸型都很柔美，所以搭配下眼线反而很中和，很犟的美。

腮红

“微醺妆”

大S那时候画的腮红居然是现在的少女们也爱的“微醺妆”，腮红位置比苹果肌位置再往下1cm，手法要横向扫。

唇妆

有光泽感的裸色

唇部用了有光泽感的裸色，贴近自然唇色，符合人设，也是真正的初恋脸没错。

郑爽版杉菜

郑爽版杉菜

《一起来看流星雨》中的郑爽版杉菜厚厚的偏分刘海加马尾造型是很俏皮可爱的小女生。

眉形

平直眉风格

毕竟是2009年的剧，造型很有回忆感了。眉形上已经开始走韩式的平直眉风格了，眉头也不再低走，反而处理得很轻描淡写，加上小爽妹子的颜值，很清纯少女。

完整眼妆

注重眼线和眼影的晕染

眼妆上注重眼线和眼影的晕染，下眼睑后三分之一处晕染调整眼型，以及眼角也有勾勒，那个年代的眼妆真的是这样画的。

纤长卷翘的睫毛

纤长卷翘的睫毛是女主标配。睫毛确实是女生的“神”，在睫毛面前，任何彩妆都是陪衬。

底妆

爽妹子的透明感底妆

爽妹子的透明感底妆让人羡慕！郑爽皮肤真的很白，唯一的肌肤困扰就是会偶尔起痘痘，这种透明感底妆就是本人底子真的好。年轻的肤质不需要担心脱妆，只需要一款好用的隔离和定妆喷雾。

大马士革玫瑰花水在这一系列的保养程序中占了极为重要的角色：富含多种维他命、矿物质及保湿润泽因子，并可取代清水，完美搭配系列其他产品一起使用。质感清新易吸收，能有效温和地清洁、保湿、均匀肤色并修复肌肤自然光彩。

敏感、干燥瘙痒急救可喷于化妆棉后湿敷于受损局部。特有的法国孚日山脉活泉基础上添加活性维他命原B5（抗炎修复因子）有效保湿，加强正常皮肤水合功能，敏感肌肤的救星，晒后皮肤保养修复，降低炎症反应状，对抗粉刺和抑制毛孔粗大。可每日配合无纺布面膜做水膜湿敷，享受温泉SPA水疗。

沈月版杉菜

眉形

沈月版杉菜

可爱的鹿眼、小虎牙，沈月的清新自然其实很贴近原作漫画的设定。野生眉也很有特点，让人很想亲近的感觉。超级卷翘的纤长睫毛更是无限放大她的眼睛，很漫画少女有没有。

眼影

大地色系的眼影

打扮后的杉菜，会用大地色系的眼影，下眼线晕染的稍微有些重，这对于自身眼睛条件属于双眼皮大眼睛的女生来说会显得可爱感更多。

杉菜妆容细节

你还差这4步

底妆一定要轻薄

底妆一定要轻薄，略施粉黛而露出原本自然的血色感肤色，不但不失甜美，还增加妆面的氧气感，当然前提是要好好护肤。

微醺腮红好看，但要按照你的肤色来选，不然会适得其反。偏白透红的肤色应选择冷色调的腮红，用暖色调会让皮肤看起来是不正常的泛红。偏黄肤色可以试试淡粉或暖色调的腮红。如果想显得肤色更白，不要选择暗色腮红，要选择有一定明度的。

M·A·C魅可与时尚界公认的叛逆灵魂Jeremy Scott合作推出联名限量系列，将色彩多变的M·A·C魅可眼影、唇膏，以及多功能的彩妆融合录音带、音响、新音乐和创意城市街头文化等元素，打造充满复古Disco风格的联名限量。7月限量上市！现已开启预售咯~

宛如水墨朝霞，多色渐变，呈现立体轮廓，让好气色由内而外透出来。

眼妆要清淡

眼妆要清淡，比较重的眼妆会掩盖眼睛的神采。越自然越有味道，保留原生美感。重点一定是加强睫毛，无论如何，不要忽略它。

沈月

看到一张沈月认真看监视器回放的照片，心里有一些心疼，真的很努力和用心地在表演。侧颜的弯弯睫毛也是非常美的。

高密着性液体处方，让睫毛尖端亦能密着均匀的扫上睫毛液，每根睫毛被平均分开散置，适度的提升丰盈感。配合多种健睫成分透明质酸、胶原蛋白、维他命原B5及蜂皇浆精华等，减少睫毛折断问题。阻截汗、水及湿气影响，长时间也不会溶掉。

给予睫毛光泽保湿印象的黑色，订制根根浓翘睫毛。

自然的眉型

相比高挑或过度修饰的眉型，自然的眉型会更有亲切感，清新自然。如果担心自己下手过重，就选择蜡质的眉笔，先用眉粉轻轻着色再用眉笔勾勒眉尾。

灵感源于半永久化妆术“纤丝眉”，黄金油蜡配比，笔触柔滑细韧，特别添加亚马逊黏土，色度自然均匀，不黏贴，不结块，打造自然生动仿若天生眉妆。

眉笔柔滑细腻，实用易画的三角形笔头设计，初学者也能利用单面和棱角，随心画出自然眉形。天然成分防水防汗防脱妆。

杉菜的人设就从来不是艳丽夺目和过于精致，而是像邻家女孩一样清纯耐看。大S被大家喜欢，沈月其实也不错~