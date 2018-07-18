这人竟是吴莫愁？改变眉妆=换张脸

导语：现在的吴莫愁已经不再是你曾经看到的古怪少女了，而是你想象不到的欧美少女感。眼前的吴莫愁是前所未有的清爽感，没有了沉重的眼妆也没有了粗粗的眉毛，取而代之的是简单的眼妆和超级温柔的柳叶弯眉。（来源：瑞丽网）

开篇想问问大家还记得曾参加《中国好声音》的吴莫愁么？印象中鬼马精灵的吴莫愁应该是这样的↓

吴莫愁旧照

或者是这样的↓

或者是这样的

又或者是这样的↓

又或者是这样的

但现在都不是！现在的吴莫愁已经不再是你曾经看到的古怪少女了，而是你想象不到的欧美少女感。眼前的吴莫愁是前所未有的清爽感，没有了沉重的眼妆也没有了粗粗的眉毛，取而代之的是简单的眼妆和超级温柔的柳叶弯眉。

吴莫愁

如果小图让你看起来总觉得怪怪的不认识，那么大图你肯定会看出来这还是你的吴莫愁，没有任何的变动，只不过是妆容上变得更加清淡，尤其是眉毛的改变简直是焕然一新。

吴莫愁近照

眉型换气质的小姐姐 有好多

要说眉型换气质在女星中非常多了，刚出道时总会有一些“试水”的时期，妆容上也是在不停调整，就比如佟丽娅小姐姐刚出道的时候眉毛是英气的剑眉，虽说看起来没有什么不妥，但总是带了几分赵飞燕的刁蛮劲，换了稍粗的柳叶弯眉以后的佟丽娅看起来魅力更足，也添加了几分亲和力。

佟丽娅

玫珂菲明眉眉笔

玫珂菲明眉眉笔

1 精准塑型，含硅石配方：易上手，精确描绘眉型。2。 饱和色彩，含色素微粒：饱和色彩，均匀显色。

被人称之为“小周迅”的王子文也曾在眉毛上降低过颜值和灵气，曾几何时一刀切的平直眉流行了大江南北，那个时候似乎没有画过平直眉都不算是潮流ICON，不过平直眉真的不是谁都适合，像王子文这样古灵精怪娇小可人的女生画上平直眉就像上了两道老式锁一样，看起来死板没有活力，但换上稍平的柳叶眉以后，女性的温柔魅力瞬间飙升，颜值也再次登顶。

王子文

克丽丝汀迪奥眉笔

克丽丝汀迪奥眉笔

DIOR迪奥眉笔，轻柔的粉质笔芯，描绘自然的眉色。

孙俪娘娘虽然一直都在用柳叶弯眉却没有现在的精细，从前的柳叶弯眉就算到了眉尾也没有要纤细的意思，整条眉毛的宽度几乎一致，而现在的更新版柳叶弯眉却变得更加细致，眉头和眉尾有明显的粗细变化，眉尾也更加精细，让稍稍有些方脸的孙俪面部轮廓看起来更加柔和。

孙俪

纪梵希高定眉笔

纪梵希高定眉笔

经典双头双效，精确描画与梳理晕染，两步打造精致眉型。

想要瘦脸柳叶弯眉应该怎么做？

现在的眉毛已经不再是过去的某种脸型适合某个眉型了，眉型的稍稍变化就可以适合于各种脸型，比如少平的柳叶弯眉就适合王子文的小鹅蛋脸，而弧度更大的弯眉则适合佟丽娅的V字脸。

雅诗兰黛持妆多效眉笔

雅诗兰黛持妆多效眉笔

多效合一，持久防汗，不晕染。

不管画什么眉毛首先都要找到眉毛的三个点，来确保眉毛的正确走向，然后再来描边和填充。

眉毛的三个点

1\眉在眉头开始的位置很讲究，通过鼻翼内侧向上的延长线——这样可以让鼻梁变窄更挺，这是第一步。

2\鼻翼内侧穿过眼睛瞳孔中间的延长线，这就是眉峰——合适的眉峰位置可以放大双眼，让眼睛看起来更有神

3\鼻翼外侧穿过外眼角的延长线，到达的地方就是眉尾——如果希望脸部变小，要延长眉尾才能达到小脸效果。

填充眉毛的时候也不要只顾着填满，而是要边填充边用眉毛刷刷匀，晕染开，要颜色自然，千万不要填充的满满黑，看起来会非常奇怪，所以想要眉毛自然感十足就要不停的用眉刷向眉毛生长的方向刷开。如果眉毛立体度不够，也可以用染眉膏来帮忙立体化眉毛。

娇兰眉笔

娇兰眉笔

软硬适中的质地营造自然流畅的眉形。