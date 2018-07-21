蕾哈娜的速成人鱼妆 简单到只用10分钟

导语：还觉得人鱼妆容太夸张？蕾哈娜只用10分钟，轻松打造了一款夏日简练人鱼妆！步骤简单，效果加倍！（来源：YOKA时尚网）

蕾哈娜的速成人鱼妆

印象中蕾哈娜的妆容永远都是非常浓艳紧致，不知道的以为真的要花一两个小时来上妆 。

蕾哈娜人鱼妆

但其实蕾哈娜的日常妆容只用十分钟，步骤简单的不要不要的！

很多姑娘都会觉得hold不住人鱼妆，但是其实正日蕾哈娜所说，夏天就改有个夏天的样子：阳光、海滩、比基尼、出挑！

让那些棕、黑、灰留到冬天吧！

让那些棕、黑、灰留到冬天吧！

底妆

粉底

1、粉底：用美妆蛋将粉底液覆盖全脸

修容

2、修容：欧美妆容离不开的就是修容，用自己品牌fenty beauty的修容棒，给脸部修的更加精致小巧

提亮+遮瑕

提亮 遮瑕

3、提亮+遮瑕：欧美妆容为什么会显得厚，因为大家把遮瑕膏用的很足！又当提亮又当遮瑕，而且都是大面积涂抹！所以妆容会显的厚重，但是其实并没有什么！

散粉定妆

4、散粉定妆

散粉修容

5、散粉修容

Riri只用了四个步骤，底妆就这么轻易的完成啦！

眼妆+腮红

先用大地棕色来给眼窝大地

1、先用大地棕色来给眼窝大地

眼影盘

2、一盘双色眼影盘 #beach please 来作为此次眼妆的主要颜色

蘸取粉色

蘸取粉色，来涂在双眼皮褶皱内

大地棕

3、再用大地棕来画下眼线！

腮红混搭

腮红的混搭

4、再用刚才的双色眼影盘里的珠光金黄色和粉色作为腮红，RIRI在这里用了腮红混搭的颜色哦

高光+嘴唇 亮晶晶

高光

人鱼妆怎么能少的了高光呢！

鼻尖，眉骨，颧骨 统统都不能放过

鼻尖，眉骨，颧骨 统统都不能放过

亮晶晶的唇

最后，亮晶晶的唇，自己都被惊艳到了！

Bobbi Brown清透持妆粉底液

Bobbi Brown清透持妆粉底液 RMB420/30ml

升级超持久配方，可持妆16小时。控油不拔干，哑光不厚重，贴心打造14款适合亚洲人的专业级粉底色号，精准匹配肤色。妆容超长待机，无论何时何地，都能“底”气十足，畅玩一整夏，远离脱妆烦恼。

Fenty beauty双色高光多用途彩盘

Fenty beauty双色高光多用途彩盘 #Mimosa Sunrise

蕾哈娜自有彩妆的夏季限量彩盘，就一个字，闪！两款高光配色，无论是干擦还是湿擦，都能呈现完美持久的饱满色彩与炫亮光泽。一盘搞定眼妆、面颊，性价比超高的爆款彩盘。

Tom Ford璀璨幻魅唇釉

Tom Ford璀璨幻魅唇釉 RMB 280

富含荷荷巴油、椰子油等奢华护肤成分，有效润泽滋养唇部肌肤，可令双唇呈现丰泽莹润光彩。璀璨幻魅唇釉大胆选用前卫的冷色调，从酒红色到深莓果，4款精选色彩令人爱不释口。