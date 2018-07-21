不上粉底化妆的小技巧 涂防晒也能清爽过夏天

导语：在防晒还是粉底液这个问题上一定要毫不犹豫的舍弃粉底液，因为就算不上粉底液，也一样可以零瑕疵出街。（来源：爱丽时尚网）

不上粉底化妆的小技巧

对于肌肤敏感的人来说，涂完防晒再涂粉底，闷痘的机率瞬间飙升！随着气温的升高，加码的防晒只会给肌肤带来负担。在防晒还是粉底液这个问题上一定要毫不犹豫的舍弃粉底液，因为就算不上粉底液，也一样可以零瑕疵出街。

用带有光泽感的妆前乳修饰肌肤

用带有光泽感的妆前乳修饰肌肤

如果不用上粉底液的话，想让肌肤有透亮的效果，建议选择有光泽感的妆前乳。针对脸部比较高的地方，如颧骨、眉骨、下巴、鼻梁、眉峰处加强使用，脸部会十分立体。

防晒+遮瑕=完美底妆

防晒+遮瑕=完美底妆

底妆我们就用防晒和遮瑕来就好，现在全脸涂上防晒。使用提亮的遮瑕点在防晒乳旁，用手涂抹开来。油皮的妹子，可以选择刷子来上妆，避免底妆不能服帖在肌肤上。

局部按压蜜粉

局部按压蜜粉

最后一定要记得定妆哦，在重点爱出油的地方着重处理，让妆容看上去薄透不厚重。

这几款防晒霜，让夏天清爽无负担。

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雪花秀滋晶雪肤美白防护乳霜

雪花秀滋晶雪肤美白防护乳霜

价格：40ml/RMB 480

推荐理由：超轻盈质地，抵御光线、污染等外界损害，同时缔现剔透莹润肌肤的双效防护乳霜。

FILORGA菲洛嘉无瑕隔离防晒乳液

FILORGA菲洛嘉无瑕隔离防晒乳液

价格：RMB289/40ml

推荐理由：一款高倍的安全防晒乳液，阻隔UVA/UVB双重侵袭，减少日晒伤害，减少、抑制褐色斑生成，延缓肌肤衰老迹象，以及因紫外线引起的泛红现象。

科颜氏清爽防晒隔离乳

科颜氏清爽防晒隔离乳

价格：30ml / 350RMB

推荐理由：在皮肤表面形成有效、均衡的全波段防晒屏障。能够防止UVB导致的皮肤晒伤，并能抵抗造成皮肤损伤和皮肤提前衰老的UVA辐射，防止90%以上光老化的伤害。

雅诗敦阳光卫士基护防晒乳

雅诗敦阳光卫士基护防晒乳

价格：50ml/RMB470

推荐理由：有效阻隔紫外线+ 防晒黑 +令肌肤防御系统保持正常运作 +高性能内外保护细胞；即使耐受性差和敏感性肌肤也能适应各种日照条件。

苏秘37°（SU：M37°）悦享骄阳冰润水感防晒乳SPF50+/PA++

苏秘37° 悦享骄阳冰润水感防晒乳

价格：RMB 290元 / 50ml

推荐理由：具备清爽水润与延缓肌肤光老化双重功效的高倍防晒霜。防晒的同时可延缓肌肤光老化，镇静夏季灼热肌肤。每天清晨使用，清爽水润不粘腻，有助于减少紫外线带给肌肤的损伤。

Whoo后拱辰享雪玉凝精华防晒乳SPF46/ PA++

Whoo后拱辰享雪玉凝精华防晒乳

价格：RMB 400/45ml

推荐理由：兼妆前乳功效的防晒乳，妆容更贴肤；提亮肤色，修饰光彩肌肤，使用后轻薄服贴无黏腻感 ；同时拥有紫外线隔离效果和如精华般柔软水润的使用感；轻盈精华般的水润质地，涂抹后无白浊， 黏腻， 油亮感。

The Face Shop菲诗小铺活力骄阳光彩滋润防晒霜 SPF30+/PA+++

The Face Shop菲诗小铺活力骄阳光彩滋润防晒霜

价格：RMB 69/50g

推荐理由：温和无刺激。能够全面阻断紫外线对皮肤的伤害，有效预防因此造成的晒黑晒伤晒老。提亮并均匀肤色，令肌肤焕发光彩。质地轻盈，使用后肌肤亮泽、通透，无泛白现象，舒适不粘腻。