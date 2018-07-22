ins上大火的花样眉型 你get到了吗

导语：说起来一年365天中每隔几十天就要流行一个新眉型，爱混美妆圈的各位小仙女也是会每隔一两个月就换一个新眉型帮自己回升一下颜值。不过眉毛玩多了，普通的眉型显然无法满足各位美妆巨巨的口味了，ins上最新出的“铁丝网勾花眉”，你们get到美感了么？（来源：瑞丽网）

说起来一年365天中每隔几十天就要流行一个新眉型，爱混美妆圈的各位小仙女也是会每隔一两个月就换一个新眉型帮自己回升一下颜值。不过眉毛玩多了，普通的眉型显然无法满足各位美妆巨巨的口味了，ins上最新出的“铁丝网勾花眉”，你们get到美感了么？

这种眉型的灵感来源于铁丝网缠在一起后的结扣，而打造这种眉毛同时需要很多定型的工具，所以眉毛干了以后触感也会像铁丝一样坚硬，不容易散乱，再加上这种眉型弯曲的弧度又很像花瓣的边缘，所以就有了“铁丝网勾花眉”这个名字，据说现在已经是各大欧美巨巨们争相尝试的眉型了哦。

雅诗兰黛持妆多效眉笔 0.45g 280RMB

多效合一，持久防汗，不晕染。笔易画，粉自然，刷晕染。自动便携，一支即可拥有完美眉妆。

其实这已经不是第一次被玩出花样的眉型了，之前一款刷爆网络的羽毛眉也是超独特眉形大军中的一员。羽毛眉的打造过程跟铁丝勾花眉一样，也需要大量的定型工作，将眉毛分成上下两半后定型，留下中间的分界线，而根根分明的毛流又可以创造出飘逸羽毛的质感，也一度成为各大秀场以及场外街拍的追捧眉型之一。

不过这些眉型也都大多只能存活在各位小姐姐的家中自嗨的自拍里，想要真正画出门跟日常妆搭配还是需要一定勇气的。不过如果你也想要放飞自己的眉型，可以从最基本的欧美高挑眉开始，按照图中的步骤画出来，不仅可以改变眉毛形状，而且连眉毛量也会看上去丰盈很多哦。

植村秀自动眉笔 0.3g 260RMB

自动免削，使用便捷，砍刀切面的模拟版本。柔滑质地，快速上妆；防水防汗，持久不脱妆；流畅上色，更高显色度。

如果欧美系的眉毛都不是你的菜，那么按照国内众小花的眉型看过来，相信你也可以找到不少启发哦。首先出场的就是曾经火遍大江南北、现在仍然坚挺的一字平眉，其实一字平眉也有自己的好处，比如干净的边缘和眉尾可以给人一种很精神的感觉，但是一字平眉也有太僵硬的问题，很容易让整体妆容看起来不自然。

弯弯落尾眉这几年也是人气大涨的眉型之一。这样的超自然落尾眉比较适合眉毛毛发比较稀疏、颜色比较淡的女生使用，可以营造出非常温柔清新的气质。不过这样的眉毛不适合搭配颜色较深的发色还有过浓的妆容，否则眉毛就会失去存在感哦。

酷感毛流眉可以说是近几季最受欢迎的眉型了，由带货女王大幂幂开头，酷感毛流眉迅速开始在娱乐圈中流行了起来。酷感毛流眉整体形状也比较平直，但是该有的弧度和眉峰也一样不少，再加上根根分明的毛流感，可以为整体妆容都带来一些英气，属于绝对不俗气的眉型。

最后就是颖宝的165度眉了，165度眉粗细颜色都比较适中，乍一看上去好像没什么特点，但是眉峰和眉尾的连结处呈现出的165度角具有非常好的瘦脸，以及让五官看上去更加立体的效果，可以带走整体妆容的过度稚嫩感，婴儿肥的妹子们也很适用哦，快挑选适合的眉型画起来吧！

眉宇塑性眉笔 1.2g 165RMB

特殊眉盖结合转笔刀的设计，随心所欲描绘迷人线条。眉笔末端眉刷，顺手打造时尚眉彩。